Mikuláš versus Finanční úřad

Tradice a mýty spojené se svatým Mikulášem jsou krásné, ostatně jako všechny tradice a mýty opředené tajemstvím. Mikulášská realita, jak ji známe, se ale původní tradici moc nepodobá: zejména malé děti se už týdny dopředu bojí příchodu čerta, takže se nadílka často smrskne jen na akt strašení dětí a následné zalepování šrámů na duši za pomoci kilogramů sladkostí.

Mikulášská nadílka

Milé děti, znáte to: celý rok se učíte a děláte, jak nejlépe to umíte a co si přejí rodiče: chodit na nočník, mluvit bez sprostých slov, jíst příborem, ti starší číst, psát a počítat, ideálně nenosit poznámky ze školy. V mezičase uklízíte a chodíte spát, kdy vám rodiče zavelí. Občas zazlobíte, ale to byste nebyly děti, kdybyste nezazlobily.

A pak to přijde. Ve dveřích se objeví Mikuláš - staříček s vatou místo fousů, v biskupském oděvu ze záclony, dřevěnou berlí omotanou celofánem doprovázen anděly s čerty. Propadáte panice...

Finanční úřad

Milí rodiče, znáte to: Celý rok jedete na plné obrátky, občas vám práce sežere i víkend a doma s vámi nemluví. Dvanáctihodinový pracovní den pro vás není výjimkou, dovolené znáte jen z vyprávění a při pohledu do peněženky si říkáte, že děláte asi něco špatně. A pak to přijde: konec března - finanční uzávěrka.

Noviny chrlí kilometry textu na téma účetního minima, sháníte účty pro snížení nákladů a dohledáváte faktury, které nemáte zaneseny v účetnictví. Nakonec vám vyjde rovnice, že jste vydělali relativně dost peněz, ale nevíte, kam se poděly. A to ještě musíte poukázat nemalou částku na účet státu. Propadáte panice...

Varianta 1: Domácí strašení

Nejpříjemnější forma mikulášské nadílky. Příbuzenstvo se sejde při hrnku svařeného vína a společně vyrobí kostýmy pro mikulášskou eskortu. Povídají si o svých dětech, jak jsou báječné. Pak vylosují, kdo bude kdo, a promýšlejí scénář večera.

Dětem nepotečou slzy ani se nepočurají strachy a všichni si to užijí. Co na tom, když vytuší, že Mikuláš je převlečený děda a čert je strýček Evžen. V pohádkách je přeci možné všechno.

Dospělá paralela s finančákem: Představte si odevzdávat daňové přiznání na úřadě spřízněné duši. Místo hubování za nevyplněnou kolonku vám ochotně poradí. Vaše prosby o pozdní splatnost budou vyslyšeny. Nejste profesionální účetní, ale snažili jste se dle vašich možností.

Varianta 2: Čerti na inzerát

Čerti z minulého roku už mají plný diář, tak vám nezbývá, než hledat na internetu. I tam jste neuspěli, tak vezmete zavděk inzerátem na sloupu zastávky: Čerti levně! Zn. Peklo bude.

Nevíte, co to bude za partu, ale vzhledem k faktu, že se už od půlky listopadu schováváte za autoritu čerta a vyhrožujete svým ratolestem, že "Až přijde čert, to budete koukat", tak vy zklamáni asi nebudete. Děti se slzami v očích a klepající se bradičkou odříkají básničku, anděl vytáhne z ošatky balíček sladkostí a hotovo.

Je pravděpodobné, že po návštěvě této party bude brečet dětské osazenstvo i maminka. Nad sklenkou vína si pak řeknete, že příští rok to promyslíte líp.

Dospělá paralela s finančákem: Celý rok se snažíte zabezpečit rodinu a vydělat nějakou tu korunu do zásoby. Jediný, koho okrádáte, je vaše rodina. O čas. Pak vám ale přijde doporučené lejstro, že jste vyplnili špatně tu a tu kolonku, čemuž moc nerozumíte, ale penále zaplatit musíte. Minimální prostor pro dialog. Au!

Berte to tak, že pro děti je dnem "D" mikulášská nadílka, pro vás odevzdání daňového přiznání. Stejně tak, jako vám není příjemné stresování spojené s odevzdáním daňového přiznání, stejně tak není pro děti příjemné stresování čertem před Mikulášem. Ten den přijde tak i tak. Čím příjemnější okolnosti ho budou provázet, tím menší trauma vám nadělí, tak proč si to dělat horší/strašidelnější?