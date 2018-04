Michal Dlouhý: Ženský jsou někdy k zaškrcení

Myslíte, že Shakespeare, konkrétně Othello, je pořád aktuální?

Pokud si myslíte, že je stále aktuální láska, tak jsou aktuální i jeho příběhy. Jsou totiž ze života. Othello je hra o lidských vlastnostech, o zlobě, o charakterech.

Othello je prototypem žárlivosti. Jak se vám hraje žárlivec?

Zatím jen skládáme střípky, ale je to příjemné. Žárlivec je impulzivní, což odpovídá i mojí povaze, takže myslím, že v tomhle si budeme rozumět. Teď jen najít tu správnou míru, aby to bylo přesvědčivé. Aby si ti, kteří znají žárlivost, řekli - ano, to je ono.

Vy jste žárlivý?

Myslím, že mám takovou zdravou žárlivost. Žárlíval jsem hodně, pak jsem zase nežárlil vůbec, což byla taky chyba, takže teď jsem zvolil zlatou střední cestu. Protože když chlap nežárlí vůbec, holkám to nedělá dobře. Mají pocit, že o ně nemá zájem. Je to s vámi těžký… Někdy jste opravdu k zaškrcení, takže ten příběh je fakt pravdivý. Co se týče aktuálnosti, podle mě jsou nejen v Othellovi, ale v každé Shakespearově hře charaktery a osudy, které jsou platné stejně dnes jako tehdy, po celou dobu trvání téhle planety.

Setkal jste se někdy ve skutečnosti s takovou postavou, jako je Jago? Stal jste se obětí intriky?

Já sám ne, na to si dávám velký pozor, a mám štěstí na partnerky, se kterými si můžeme věřit. Což je důležité a je to základ, aby člověk nepodlehl nějakým intrikám. Protože v tomhle povolání máte neustále intrikáře, viz třeba vás novináře… Zažil jsem párkrát, naštěstí ne na vlastní kůži, že novinový článek dokázal rozvrátit vztah.



Vy jste spíš typ fyzického než intelektuálního herce…



V podstatě ano, ale jak začínám stárnout, objevuju, že se dá hrát i hlavou. Mám stále blízko k expresi, ale už nemám sílu pořád tolik mávat rukama… Teď už dávám přednost spíš psychologické stránce než fyzické.

Ale Othello je velmi živočišná postava.

To ano, ale taky se v něm dějí hrozné věci. Dá se to zahrát různě. I když na tom obrovském prostoru na Hradě to může být složité.

S hraním na Hradě už máte zkušenosti, že?

Ano, už jsem to párkrát uřval… Hrál jsem tam dva roky Macbetha a dva roky Zkrocení zlé ženy. Letos jsme skvělá parta, což je taky důležité pro zkoušení i pro výsledek. Myslím, že to bude příjemné léto. I publikum tam má úplně jinou atmosféru, je velmi pozitivně naladěné, dokonce i když prší. Jen vytáhnou deštníky a nevzdají to, naopak ocení, že hrajeme dál. Je to pak jedna velká parta i s diváky.

Nelákala vás v případě Othella jiná role z této hry, třeba Jago? I když je to asi hloupá otázka, Othello je přece hlavní role…



Naopak, v případě téhle hry se odborníci většinou ptají, kdo hraje Jaga, a ne kdo hraje Othella. Jago je hybná síla celého příběhu. Je to pestřejší postava, dá se udělat krásně, jako se to například povedlo mému bratrovi nedávno na Vinohradech. Ale vzhledem k tomu, že máme měsíc do premiéry a Jago má spoustu textu, jsem docela rád, že jsem „vyfasoval“ Othella.

Jak se vám hraje, respektive zkouší s oběma Desdemonami?



Myslím, že to bude dobré, obě holky znám, s Luckou jsem hrál už dvakrát, Zuzanu jsem viděl hrát na Fidlovačce. Obě jsou to krásné holky.

To na Desdemonu stačí? Ona je přece taky zajímavý charakter.

To jistě. Dostane se chudák do slepé uličky. Ale nakonec je to oběť. Dá se říci, že Othello je také oběť, ovšem své vlastní žárlivosti. Špatně nakonec skončí všichni, i Jago.

Chtěl byste žít v Shakespearově době?

Jak se to vezme. Tehdy bylo důležité, jak se člověk narodí, takže na tom by hodně záleželo. Ale ta doba má něco do sebe, velmi by mě zajímala. Ale jistě je pohodlnější žít dnes.

Máte nějakou shakespearovskou roli, kterou byste si chtěl zahrát?

Nemám žádnou vysněnou roli. Ale když se zamyslím, Shakespeare má spoustu zajímavých postav…

Co třeba nějakou ženskou roli?

Vidíte, to je nápad! V alžbětinském divadle byly i ženské role psány pro mužské herce, takže proč ne? U nás už to vyzkoušel Vladimír Morávek v Richardovi III., což se mi hrozně líbilo. Podle mě bychom v tom mohli klidně pokračovat. Ne že by nebylo dost ženských hereček, ale mělo by to větší grády. To bych si pak rád zahrál.