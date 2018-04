Michaela Maláčová: Strom na Modravě nepadl ani jediný

Co je hlavní důvod vašeho přestěhování do Švýcarska?

Objevili jsme hezké místo, ve kterém rodina může mít klid a soukromí. Žádný hlubší smysl v tom není.



Není důvodem především snaha zajistit, aby vaše děti nebyly centrem pozornosti, což v Česku zákonitě vždy budou?

Ano, chceme naše tři malé děti ochránit od toho, aby byly středem zájmu médií a veřejnosti. Ve Švýcarsku je lidem jedno, jak se jmenují a kdo jsou jejich rodiče. Děti mají právo samy se rozhodnout, zda jednou budou chtít být veřejně známé a číst o sobě v novinách. Ale to si rozhodnou samy, až budou dospělé. Myslím, že toto každý soudný člověk pochopí.



Hraje v tom roli i fakt, že vaše sídlo v šumavské Modravě se stalo jakýmsi poutním místem, kam proudí davy zvědavců?

Když vidíte, jaký zájem ta stavba vzbudila, pochopíte, že tam klidný rodinný život trávit nemůžeme, ale dům si necháme a budeme ho navštěvovat. Každou chvíli se tam jde někdo podívat, jako by tam přistálo UFO. Lidé jsou zvědaví, zda jsme zničili chráněnou krajinnou oblast, kolik jsme vykáceli stromů. Všechno jsou to nesmysly. O chráněnou oblast vůbec nejde a strom nepadl ani jediný.



Je pravda, že tam radnice umístila směrovky "Kudy k Bakalovi"?

Na radnici se chodilo ptát tolik lidí, kudy se tam dostanou, až jeden pán nedělal nic jiného, než vysvětloval. Tak jsme tam raději umístili informační tabuli o tom, jak stavba vznikala a co jí předcházelo.



A vy nechcete žít u cedule jako v rezervaci, to chápu...

Já jsem zvyklá přizpůsobovat se okolnostem a věřím, že správné věci se dějí ve správný čas. Před několika lety jsem netušila, že mým partnerem bude Zdeněk Bakala a že budu mít tři děti. Před rokem jsem netušila, že budu žít ve Švýcarsku. Umím se rozhodovat rychle, spontánně. Věřím svým instinktům a zatím se mi to vyplácí. Věřím, že se vyplatí i toto rozhodnutí. Dcera nastoupila ve Švýcarsku do školky, chodí tam s dětmi různých národností a z různých sociálních vrstev. Chci, aby děti měly normální život. Ve Švýcarsku se nás nikdo neptá, odkud jsme přišli a kam jdeme. Je tam spousta úspěšnějších a zajímavějších lidí než my.



Svou firmu budete řídit ze Švýcarska?

Na mé práci a podnikání v Česku se nic nemění. Kromě produkce České Miss jsme rozšířili služby na oblast PR, produkce a vlastníme profesionální modelingovou agenturu operující i v zahraničí. Společnost má v čele výkonnou ředitelku, která je v každodenním kontaktu se mnou. Já řídím představenstvo, které se schází pravidelně v Praze.



Dodržujete kvůli svým dětem nějaká bezpečnostní opatření?

Já nemluvím o bezpečnostních opatřeních. Mluvím o soukromí našich dětí a to je něco jiného.



Říká se, že se se svými dětmi neukazujete na veřejnosti. Nevodíte je ani do své firmy, vlastně je nikdo nikdy neviděl.

Přiznávám, že s nimi do společnosti v Česku nechodím. Když už, tak jsem se ujistila, že tam nebude nikdo z fotografů. Nestěžuju si, že by se nám někdo snažil přímo proniknout do soukromí. To ne, jako takové celebrity si nepřipadáme. Ale na druhé straně nastane moment, kdy děti půjdou do školky, do školy, a pak už musí žít normálním životem. Ve Švýcarsku jim umíme zabezpečit, aby mohly chodit ven a měly kamarády. Tady by to bylo obtížnější.

Děti budou studovat v zahraničí

Nebylo by to jednodušší, kdyby měly obyčejná jména jako třeba Honzík či Anička? Se jmény Anabel, Aron a Aram je jasné, že si je každý bude pamatovat.

Od začátku našeho vztahu můj muž i já víme, že budeme často cestovat a že děti budou studovat v zahraničí. Navíc mají dvojí občanství, americké a české. Víme, jaké problémy působí česká jména s háčky a čárkami. Je proto logické, že děti mají mezinárodní jména.



Jak jste je vybírali?

Hledali jsme jména, která se nám líbí, bez ohledu na to, zda budou česká, hebrejská či německá. Neměli jsme je vybrána dopředu. Rozhodli jsme se vždy, když se dítě narodilo. To už nade mnou v porodnici v Podolí stála úřednice, nespokojeně podupávala nožkou a upozorňovala mě, že je už tři dny po porodu a já stále ještě nevyplnila do formuláře jméno. Já vždy čekala, až to naše rozhodování dozraje.



Cestování se třemi dětmi je náročné. Máte podpůrný tým?

Tak dalece otázky nesměřujte. Problematika soukromí je už vyčerpána.



Já se jen chtěla zeptat, zda máte tři chůvy...

Našla jsem profesionální chůvu přes agenturu a nemohu si ji vynachválit. Dál už bez komentáře.



Čím to je, že jste se tak "rozrodila" až po třicítce?

Když jsem měla Anabel, bylo mi už téměř třicet pět.



Jste typ, který toužil po dětech a nakukoval do kočárků?

Pamatuju si, že když se mě jako soutěžící o titul Miss ptali, kolik chci dětí, odpověděla jsem, že tři syny. Pak mi došlo, že jsem nasadila vysokou laťku. Najednou mi bylo třicet a dítě žádné. V prvním manželství mi příroda dítě nenadělila. Znám pocity žen, které se trápí, když to nejde přirozenou cestou. Protože jsem ale věřící, dívala jsem se na to tak, že každá životní situace má nějaký smysl. Že se mám v tu chvíli více věnovat práci, cestovat. Říkala jsem si, že jednou nějaké děti kolem sebe mít budu. Že třeba jednou budu mít partnera, který už děti má, nebo že budu řešit osvojení. Takže jsem nepatřila k zoufalým ženám, které se zacyklily v problému, že nemají potomka.



Byl to důvod, proč vaše první manželství nevyšlo?

Jeden z důvodů. No vidíte – a pak mě, asi rok po rozvodu, osud dal dohromady se Zdeňkem a velmi záhy, přirozenou cestou, máme tři děti.



Takže to bylo překvapení?

Opravdu velké překvapení. Jsem za ně nesmírně vděčná. Dnes jsem ráda, že se mi podařilo mít dítě v době, kdy už mám něco za sebou. Možná bych jako mladší měla pocit, že mi někde něco uteklo. Po všech našich životních cestách si proto oba naší rodiny velmi vážíme. Kdo mě zná, ví, že tato slova nejsou jen póza.

Proč mít jedináčka?

Hraje roli v tom, že máte dnes hned tři děti za sebou, skutečnost, že váš partner je finančně skvěle zabezpečený?

Určitě. Jestli má někdo povinnost mít hodně dětí, tak to jsou lidé, kteří si to mohou dovolit. My můžeme, tak proč mít jen jedináčka. Já si dovedu představit ještě širší rodinu.



Míníte pokračovat?

Ve světě jsem potkala hodně rodin, které mají čtyři nebo pět dětí. Není to nic neobvyklého. Dokážu si představit i osvojení.



Model Angelina Jolie?

Ne, to ne. Myslím, že u hollywoodských hvězd jde někdy spíše o cílené PR. Já o tom mluvím opatrně, s velkou pokorou a respektem. Ale pro naše děti by bylo zdravé, kdyby měly vedle sebe i další děti, například z jiných kultur.



Vy jste s panem Bakalou manželé?

To také necháme bez komentáře.



Co mi to děláte? Já mám tady připravenou takovou hezkou poznámku, že Zdeněk Bakala o vás v jednom rozhovoru řekl, že jste žena moudrá, protože víte, že svatba není pro vztah podstatná.

Já si ale opravdu myslím, že není podstatná. Jsme životní partneři. On je můj muž, já jsem jeho žena. Svatba je veřejné přiznání k tomu, že dva lidé k sobě patří a jsou rodina. My to dáváme najevo stejně. Děti vědí, kdo jsou jejich rodiče a právně je takový stav též ošetřen. A to, že nám k tomu někdo požehná? Můj dědeček farář nám už požehnal několikrát, zanedlouho nám ještě pokřtí Arama. Opravdu nepatřím k ženám, které sní o svatbě v bílém, jež je zárukou štěstí. Není.



První svatba byla v bílém?

Byla. První happy end mám už odžitý. Mám za sebou i zkušenost z prvního rozvodu. Člověk věkem a zkušenostmi moudří. Takže to Zdeněk říkal správně.

Dlouho jsme randili

říká se o ní Říká se o ní, že není typická miss. Není typ usměvavé barbíny, univerzální krásky, která by se líbila všem. Působila tvrdě a sebejistě. Až při osobním setkání pochopíte, proč zvítězila nad stovkami krásek. Ve skutečnosti působí mnohem jemněji a zatraceně přitažlivě. Od ostatních miss se však liší i tím, že nezůstala jen dívkou z fotografií a večírků. Stala se úspěšnou podnikatelkou i matkou. Že by ty soutěže krásy přece jen k něčemu byly?

Když jste se seznámili, neměla jste pocit, že si nějak prověřuje, zda váš zájem o něj nepramení z hodnoty jeho majetku? Snad vás tedy ta otázka neurazí, doufám.

My jsme spolu na dnešní dobu celkem dlouho chodili. Opravdu jsme randili, nikdo to nevěděl, a za to jsem vděčná. Měli jsme totiž dostatek času se poznat, než jsme spolu začali žít. Nemyslím, že by si mě testoval, ale určitě jsme si stihli spoustu věcí říct.



Zkoušela jste mu dát najevo, že jste žena samostatná a výdělečně činná? Třeba jej někam pozvat nebo mu něco koupit?

Párkrát jsem se pokusila. Kdo Zdeňka zná, ví, že si na taková gesta nepotrpí. Takže, ano, snaha z mé strany byla, ale časem mě opustila.



Jste teď v tomto směru vzorem pro dívky, které se hlásí do vaší soutěže Česká Miss, počítám.

Mnoho těch dívek má skutečně představu, že najdou úspěšného a bohatého muže a budou žít šťastně až do smrti. Každá si úspěch představuje jinak. Některé stačí, že je muž slavný, jiné, že má tři auta. Pravda je, že si zpravidla naleznete partnera v prostředí, ve kterém se pohybujete. Když můj otec viděl kluky, se kterými jsem v osmnácti randila, řekl mi: "Pamatuj si, že partner je důležitější než vysoká škola. On ti život ovlivní a nasměruje." Plně s tím teď souhlasím.



Takže souhlasíte s rčením, že když je muž úspěšný a bohatý, přitahuje ženy více?

Je logické, že žena, která něčeho dosáhla a má nějaký názor, by měla mít partnera, který má také něco za sebou. Já si na Zdeňkovi cením jeho povahy, inteligence, moudrosti, vzdělanosti. A když má k tomu všemu ještě obchodní úspěch, no jistě že se mi to líbí. Když jsme se seznámili, nebyla jsem nějaká Michaela z vesnice, která v něm najednou objevila jedinou šanci svého života. Nerealizuju se prostřednictvím jména Bakala. Poznal mě jako královnu krásy, ředitelku soutěže Česká Miss a ženu, která pracovala pro přední politiky včetně pana prezidenta.



Řekne vám někdy některé z děvčat, které se hlásí do vaší soutěže Miss, že to dělají proto, aby zbohatly, dostaly se do zajímavé společnosti a byly úspěšné? Nebo všechny jen stále tvrdí, že chtějí přispět k míru ve světě?

Já od nich chci slyšet pravdu a vyzývám je k upřímnosti. Za posledních pět let jsem viděla asi tři tisíce děvčat. Byla jsem na všech konkursech, pokud jsem tedy zrovna nebyla v porodnici. Mrzí mě, že se dívky stylizují do představy, že miss nějak vypadá, nějak se tváří a něco říká. Tvrdí, že chtějí založit nadaci, pomáhat dětem a zvířátkům. Já jim na to odpovídám, že kvůli tomu nemusí být miss. Nemám ráda společenská klišé. I v práci a při obchodních jednáních se snažím přejít rovnou k věci a neztrácet čas zbytečnými řečmi. Celé naší společnosti škodí, že jsme si zvykli se přetvařovat, lhát a hrát si na něco, co nejsme.



Mají soutěže Miss ještě nějaký jiný smysl, než aby si děvčata našla za muže hokejisty či fotbalisty?

Mají. Vím, vytvářím určitý sen, pozlátko, komerci. Ale já to opravdu dělám profesionálně. Dávám dívkám šanci na zajímavý život a zajímavou práci. Není mi jedno, co se pak s nimi děje. Já se téměř více než na finále vždy těším na první castingy. Každý rok se do nich hlásí okolo tisícovky dívek, kterým dávám šanci změnit jejich život. Zatím mě žádná z vítězek nezklamala. Překonané ty soutěže nejsou. Pořád patří k nejsledovanějším pořadům. Kdyby nebyl zájem soutěžících dívek, diváků, čtenářů a mediálních partnerů, tak by televize neměly zájem soutěž vysílat. Tudíž bych ji neprodala. A pak bych ji nedělala.



Říkáte si někdy, jak by teď vypadal váš život, kdybyste se v roce 1991 nepřihlásila do soutěže Miss?

Často to probírám se svými spolusoutěžícími. Netuším, co by bylo. Když jsem si tehdy podala přihlášku, tajila jsem to doma, protože jsem se bála, že si rodiče budou myslet, že si myslím, že jsem hezká. Když pak místní noviny napsaly, že jsem prošla do veřejného kola, maminka se na mě podívala a s pochybnosti v hlase řekla: Mišelko, ty? Když jsem pak zvítězila, brala jsem to jako začínající dobrodružství. To dobrodružství prožívám dodnes. Můj život mě fakt baví, a to přesto, že jsem nebyla vždy na vrcholu.



Stává se, že někdy nemůžete usnout, protože máte starosti?

Vím, že tak nepůsobím, ale ano, stává se to. Zrovna na dnešek jsem nespala nejlépe.



Proč?

Protože jsem měla před sebou tenhle rozhovor. Bývám trochu nervózní před veřejným vystoupením, před tiskovou konferencí, před důležitým jednáním. Špatně se mi spalo, když měla Anabelka nastoupit poprvé do školky. To jsem hodně prožívala. Samozřejmě mívám pochybnosti a obavy. Ale jinak si myslím, že jsem odvážná.