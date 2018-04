Menstruujte bez vložek či tampónů!

Menstruační kalíšek je další, v Čechách zatím nepříliš známou, variantou dámských hygienických potřeb, ale je určený pro mnohonásobné použití. V Americe a Kanadě ho ovšem používá mnoho žen, které ho znají pod názvem Keeper nebo Mooncup. "Označení kalíšek je trochu neobratné a nezní moc dobře, ale vychází se z onoho anglického "mooncup"," vysvětluje Ivana Hérová, jedna z propagátorek kalíšku.

Kalíšek vypadá podobně jako jakýsi nepropustný trychtýř. Je vyrobený z měkkého silikonu a zavádí se do pochvy. V kalíšku se pak shromažďuje odtékající krev. Kalíšek díky silikonu pevně přilne k poševní stěně, takže žádnou krev nepropustí. Dokáže pojmout až 30 ml tekutiny, a to je asi třetina celkového množství za celý menstruační cyklus.

EKOLOGIE A VLASTNÍ POHODLÍ

Po čtyřech až pěti hodinách se kalíšek vyjímá (záleží na síle krvácení) a vyprazdňuje. V noci, kdy je krvácení slabší, ho ženy mohou mít po celou dobu. Po vyjmutí se kalíšek omyje a zavede znovu. Asi si říkáte, že to musí být nehygienické. Na silikon, ze kterého se kalíšek vyrábí, ale nepřilnou žádné bakterie a tudíž se ani nemohou množit. A koneckonců, ženy běžně manipulují s tampóny nebo vložkami od krve. Na kalíšek s krví si většina žen zvykne. Po každé menstruaci by žena měla kalíšek vyvařením sterilizovat, podobně jako například dudlík.

Vložky ani tampóny navíc nejsou sterilizované, jak se mnoho žen mylně domnívá. Výrobci je mimo jiné napouštějí nejrůznějšími absorpčními, deodoračními a bělicími látkami, které mohou narušit vaginální prostředí.

KALIŠEK? NO, ASPOŇ TO DOČTU

Tak tohle asi nikdy, napadne vás při studování internetových stránek, které propagují menstruační kalíšek. Fotografie kalíšku vám rozhodně na klidu také nepřidají. "No nic, alespoň si to dočtu," řeknete si. Na konci už možná tak rezolutně tuhle neotřelou novinku odmítat nebudete.

Asi největší předností kalíšku je fakt, že se může používat opakovaně, a tím je šetrný k životnímu prostředí. Každá žena za svůj život použije asi deset až patnáct tisíc kusů vložek nebo tampónů. To je ohromné množství odpadu. Jeho umělohmotné části se nerozloží přirozenou cestou a zvětšují už tak obrovské množství odpadu na skládkách. Do vložek a tampónů ženy také investují nemalé finanční prostředky. Náklady na menstruační kalíšek se vrátí průměrně za rok jeho používání. A pak už jen vlastně šetříte.

"Nikdy jsem o ničem podobném neslyšel, ale podle názvu hádám, že je to něco na způsob vložky nebo tampónu," říká student medicíny Zdeněk. Poté, co se dozví, o co jde, dodává: "Asi by mi vadila ta krev při manipulaci, ale když by to mojí slečně vyhovovalo mnohem víc, tak bych určitě nebyl proti."

"Já bych to asi vyzkoušel, porovnal s klasickými prostředky, a pak bych se rozhodl pro to, co by mi víc vyhovovalo. Ale pohodlí při užití, finanční stránka a přínos pro ekologii by asi rozhodly," říká mladý muž Lukáš Adamec.

A co na to ženy? V internetové diskusi se slečna Andrea svěřila se svou zkušeností: "S kalíškem jsem zatím absolvovala jen jediný cyklus, ale určitě to nebude poslední. Se zavedením a vyjmutím opravdu nejsou žádné problémy. Kalíšek jsem až na tu "ojku", kterou asi taky za chvíli ustřihnu, vůbec necítila. Nejlepší je, že nemusím vůbec přemýšlet nad tím, jestli mám na další den s sebou dostatek vložek. A pro každý případ jen vezmu flašku na vodu."

SEDMDESÁTILETÁ HISTORIE

První menstruační kalíšek patentovala výtvarnice Leona Chalmersová už v roce 1937. Kvůli nedostatku výrobní suroviny - gumy - po druhé světové válce a také kvůli neochotě žen kalíšek používat, se na trhu neudržel.

V roce 1987 byl v USA vyvinutý kalíšek s názvem The Keeper z materiálu na bázi latexu. Ten ale mnohým ženám způsoboval alergické reakce, a tak se zase jeho používání neujalo.

Současný zdravotně nezávadný silikonový kalíšek The Mooncup se začal vyrábět před čtyřmi roky ve Velké Británii. Protože už nevyvolává žádné alergické reakce a osvědčil se, pomalu si na trhu buduje svoji pozici. Teď už záleží jen na samotných ženách, jestli se rozhodnou přejít na ekologičtější a finančně méně náročnou variantu.