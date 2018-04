Menstruační kalendář i aktuální módní trendy. I tohle umí váš mobil

Aplikace jsme rozdělili do několika kategorií: Móda, styl a krása, Hubnutí a dieta, Vaření a recepty, Děti a rodina a Ostatní. Prozatím jsme se zaměřili na bezplatné aplikace pro platformu Android.

1. Móda, styl a krása

Kavárnička v mobilu Povídáte si rády v našem diskusním fóru Kavárnička? Díky aplikaci Convo můžete být on-line i mimo počítač, třeba v tramvaji nebo při čekání u lékaře. V aplikaci stačí zadat adresu forum.idnes.cz/ona, vyplnit své přihlašovací údaje, které v Kavárničce máte (příp. přihlášení jako host), a můžete diskutovat na aktuální témata.

Shopaholičky i další módní nadšenkyně a znalkyně mohou svůj styl nejen tříbit, ale také sdílet s ostatními díky šikovným aplikacím. Například Pose umožňuje procházet profily ostatních zaregistrovaných uživatelek a sledovat jejich módní styl. Můžete vyfotit jak celý svůj outfit, tak i jednotlivé kusy oblečení či doplňků. K nim pak přiřadíte kategorii, značku či obchod. Navzájem si pak hodnotíte položky, které se vám líbí, a ukládáte si je do oblíbených. Pokud znáte Lookbook.nu, pak Pose je obdobnou variantou.

Jak uvázat šátek na sedmero různých způsobů, vám poradí aplikace How to tie a scarf. Pomocí obrázků vás navádí krok za krokem a vybrat si dokonce můžete zrcadlové zobrazení.

Prostředí mobilní aplikace Módní styl pro Android. Prostředí mobilní aplikace How to Tie a Scarf pro Android.

Výbornou a přehlednou pokladnicí módních trendů je Módní styl. Pěkně na jednom místě najdete aktuální i minulé kolekce světových návrhářů. Aplikace umožňuje ukládat si do oblíbených jak oblíbené návrháře, tak jednotlivé modely.

Mezi aplikacemi nechybí ani ty, které nabízejí virtuální proměnu, ať už se jedná o účesy nebo make-up. Nahrajete svou fotografii a potom už jen testujete, co by vám slušelo. Ačkoli současné smartphony disponují poměrně velkým displejem, doporučujeme aplikace tohoto typu využívat spíše na osobních počítačích, kde je vše mnohem lépe vidět.

Své vlastní aplikace vytvořily i módní značky, od luxusních typu Louis Vuitton či Chanel po masové, jako je například Zara nebo H&M. Vy tak můžete mít v mobilu fotky nejposlednějších kolekcí a informace od vašich oblíbených módních firem.

2. Vaření a recepty

Nemusíte být velká kuchařinka, i přesto se vám mohou hodit aplikace typu nákupní seznam, recepty Apetitu nebo návody k přípravě míchaných nápojů.

Elektronických nákupních seznamů je na bývalém Android Marketu, nyní Google Play, nepočítaně. Otestovali jsme dva, které se umístily na předních příčkách uživatelské oblíbenosti: Můj nákupní seznam a Out of Milk.

První jmenovaná aplikace je v češtině, užívání je velmi intuitivní. Hned po vstupu do prostředí nákupního seznamu uvidíte políčko pro zadání první položky. Aplikace nabízí také rozšířenou možnost přidat k položce požadované množství, cenu a obchod, ve kterém ji chcete koupit. Kromě toho si můžete v prostředí tohoto mobilního softwaru upravit barvy, formáty písma, řazení položek...

Out of Milk je sice v angličtině, ovšem kromě klasických funkcí, kterými oplývá i Můj nákupní seznam, je obohacená o nákupní seznam koření a seznam úkolů. Potřebujete-li ještě před nákupem například vyzvednout děti ze školy nebo se zastavit v bance, máte všechno pěkně na jednom místě. V aplikaci nechybí ani skener čárových kódů, který vám nakupování může dost usnadnit.

Prostředí mobilní aplikace Out of Milk pro Android. Prostředí mobilní aplikace Mixology pro Android.

Aplikace Apetit Sezonní recepty zatím nabízí verzi pro sezonu zima, i tak si určitě svůj oblíbený recept najdete. Asi stovka jídel je vybavená většinou původními fotografiemi, k nalezení jsou i videorecepty a vše je rozděleno do sekcí Zimní recepty, Tipy & triky, Inspirace a Nákupní košík.

Mixology: Drink recipes je obrovskou databází skoro osmi tisícovek nejrůznějších koktejlů z více než třinácti set ingrediencí. Vy si můžete udělat seznam druhů alkoholu, kterým disponujete, a aplikace vám vypíše, které drinky si můžete umíchat. Nechybí ani slovníček barmanské a nápojové terminologie nebo možnost přepnout na metrické jednotky.

3. Hubnutí a dieta

Chcete zjistit svůj Body Mass Index? Nám se líbila aplikace Ideální hmotnost, která jednoduše zobrazí váš výsledek na barevné stupnici. Místo naťukání svých údajů číslicemi pohybujete prstem po pomyslném pravítku s centimetry a kilogramy. Aplikace nenabízí žádné další možnosti, nastavení či vychytávky, v tomto případě to vůbec není na škodu. Naopak, vše je přehledné a rychlé.

To například MyCurves disponují i nejrůznějšími grafy, můžete tak s postupem času sledovat, jak se vaše BMI a další parametry jako tělesný tuk (pouze orientačně) či hmotnost vyvíjejí. Údaje v grafech jsou však obtížněji čitelné, navíc vyplňování údajů také není zcela intuitivní.

Prostředí mobilní aplikace Ideal Weight (BMI) pro Android. Prostředí mobilní aplikace Kalorické tabulky pro Android.

V programu Kalorické tabulky najdete obrovskou databázi potravin a jejich kalorických hodnot. Vy si tak můžete vést deník energetického příjmu a výdeje tím, že si zaznamenáváte snědené potraviny a fyzické aktivity. Nastavit si také můžete energetický strop potřebný pro úspěšné zhubnutí, a to jak v kaloriích, tak v kilojoulech. Snědené potraviny můžete také zaznamenávat tak, že naskenujete čárový kód z obalu.

Pokud určitou potravinu nenajdete v seznamu, můžete ji sami přidat. Databáze tak neustále rozrůstá i díky aktivitě ostatních uživatelů této aplikace.

4. Děti a rodina

Baby Monitor je mobilní chůvička. Nepočítejte s tím, že nahradí plnohodnotný přístroj, ale v případech, kdy ji zapomenete vzít s sebou třeba na návštěvu nebo na dovolenou, může být dostačující alternativou.

Aplikace snímá okolní zvuky, můžete si nastavit senzitivitu a také vzdálenost, na kterou tato mobilní chůvička jakýkoli šramot nebo zaplakání zaznamená. Jakmile se tak stane, odešle na zadané telefonní číslo (například partnerovo) SMS, případně uskuteční telefonický hovor. Program obsahuje také užitečné tipy týkající se zdravého spánku dítěte, výživy a mnoho dalších.

Prostředí mobilní aplikace Baby Monitor pro Android. Prostředí mobilní aplikace WomanLog Pregnancy pro Android.

Family Budget je, jak už název napovídá, správcem vašich rodinných příjmů a výdajů. Obzvlášť v dnešní době podobná aplikace může pomoci udělat si přehled o tom, kam vlastně mizejí vaše těžce vydělané peníze. Rozhraní je uživatelsky příjemné, intuitivní. V prvních krocích zadáváte měnu, ve které chcete počítat, a potom už jen zadáváte vydané/přijaté částky. Jakmile bude mít aplikace k dispozici alespoň nějaká data, můžete si nechat zobrazit graf. Můžete navíc vést záznamy několika různých lidí či rodin zvlášť. Milým bonusem je přidaná kalkulačka či alarm.

Šikovný je také těhotenský kalendář WomanLog Pregnancy. Po dokončení instalace zadáte první den vaší poslední menstruace a předpokládané datum porodu. Pak už v kalendáři po jednotlivých dnech a týdnech sledujete předpokládaný vývoj a zaznamenáváte si vlastní údaje typu váha, obvod v pase, pohyby plodu, návštěva lékaře apod. I tuto aplikaci můžete zaheslovat.

5. Ostatní

Ačkoli se takový menstruační a ovulační kalendář může zdát jako úplná zbytečnost, uvidíte, že se vám bude ještě náramně hodit. Kromě toho k dalším šikovným aplikacím patří třeba deníčky, katalog Ikea nebo fotografické filtry a la Instagram nebo Pixlr-o-matic.

Menstruační a ovulační kalendář WomanLog slouží nejen k zaznamenávání dat o vaší menstruaci, ale zobrazuje také ovulační cyklus. Ke každému dni v kalendáři si můžete označovat nejrůznější data, kromě menstruace také to, že jste si vzala antikoncepční pilulku, bazální teplotu, zda jste měla sex nebo aktuální hmotnost. V placené verzi Pro jsou pak ještě k dispozici údaje o hlenu děložního hrdla či vaší náladě.

Po prvním stažení vás aplikace vyzve, abyste zadala průměrnou délku cyklu a periody. Pokud nevíte přesně, stačí odhad, aplikace si pak po několika cyklech data automaticky upraví. Můžete také zadat heslo proti nechtěnému přístupu jiných osob do vašich soukromých záznamů.

Prostředí mobilní aplikace Pixlr-o-matic pro Android. Prostředí mobilní aplikace Katalog IKEA pro Android.

Spousta žen se také vyžívá v nákupech ve švédském řetězci s nábytkem IKEA. Oficiální aplikace Katalog IKEA nabízí katalog produktů, kterým si můžete listovat, jednotlivé položky zvětšovat, prohlížet, případně ukládat do nákupního seznamu.

Pokud vás zaujala aplikace s fotografickými filtry Instagram, pak si zamilujete Pixlr-o-matic, který je velmi podobnou alternativou zmíněné aplikace pro iPhone. Pixlr-o-matic můžete znát také z Facebooku, kde funguje jako on-line aplikace. Ta mobilní se příliš neliší. Umožňuje pořídit fotku nebo vybrat už hotovou z galerie a poté aplikujete jednotlivé filtry, ať už barevné, efektové nebo rámečky. Lze vytvořit obrovské množství kombinací a každá fotka tak může být jedinečným originálem.

Poměrně novou aplikací je Portmonka. Hodit se vám bude, pokud máte peněženku plnou nejrůznějších zákaznických kartiček do obchodů. Do Portmonky všechny naskenujete a máte je na jednom místě. Bohužel se nám nepodařilo reálně otestovat tuto aplikaci z důvodu opakovaného hlášení chyby při instalaci, uživatelské recenze jsou rozporuplné. Nápad je to vynikající, ovšem z displeje mobilu čárový kód načtou pouze čtečky pracující na určitém systému CCD, ale většina obchodů pracuje se čtečkami laserovými. Vývojáři aplikace radí nechat prodavačku kód v obchodě opsat a slibují, že se uživatelé dočkají v nejbližších měsících vylepšení.