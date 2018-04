Akceptujete své tělo a užívejte si, vzkazuje ženám Melissa McCarthy

„V naší zemi vypukla epidemie dívek a žen, které mají ze sebe špatný pocit na základě toho, jak vypadá pět procent lidské rasy. Začíná to už v mladém věku,“ řekla herečka magazínu Redbook.

McCarthy sice vzkazuje ženám, že se mají mít rády takové, jaké jsou, sama ale nedávno výrazně zhubla. Bylo to mimo jiné také proto, aby šla příkladem svým dětem.

„Moje rada zní, že pokud je člověk zdravý, má si užívat a přijmout sám sebe bez ohledu na to, jakou postavu má,“ míní a dodala, že své dcery Vivian (8) a Georgette (5) se snaží naučit zdravému sebevědomí.

Podle herečky si ženy samy vytvářejí nezdravé prostředí neustálým srovnáváním a soutěžením mezi sebou navzájem.

„Ženy mají v sobě tu divnou vlastnost, že se neustále porovnáváme s jinými. Které to sluší víc? Čí zadek je lepší? Místo toho, aby si řekly - co kdyby byl každý vítěz? Jak moc nudné by bylo, kdybychom byli všichni stejní?“ dodala.