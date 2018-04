Melanii neštve Trump, ale nová funkce, tvrdí odborník na řeč těla

Podstatný je kontext Šot z inaugurace, během kterého první dámě „ztuhne“ úsměv a který spustil na Facebooku ironickou kampaň Zachraňte Melanii, byl pořízen během projevu zástupců církví. Z delšího úseku je patrné, že vážně naslouchají všichni, pak se (při zmínce, že začínající déšť může být božím požehnáním) Trump na ženu otočí, usměje se a něco říká. Následně všichni opět nasadí vážnou tvář odpovídající dané situaci. Rychlá proměna výrazu Melaniina obličeje však v krátkém sestřihu mohla působit až tragicky.

„Donald Trump není galantní člověk, galantně se nechová a vůbec nic to nevypovídá o tom, zda jim to doma klape,“ vysvětluje Petr Jasinski a dodává, že to vůbec neznamená, že nemá svou ženu rád.

„Pokud někdo její ztuhlý a jeho samolibý úsměv vnímá jako ponížení manželky, měl by vědět, že na takový vztah jsou třeba dva. Melania svého muže zná a myslím, že dokáže na jeho chování vypozorovat náklonnost a přízeň, zatímco jiná žena by to samé mohla vnímat jako hulvátství.“

„Donald Trump je muž macho, který se chová jako šéf bez ohledu na to, jakou má náladu, v jakém je prostředí a situaci,“ myslí si Jasinski a dodává, že řeč těla musíme posuzovat zásadně v kontextu toho, o jakého jde člověka, v jakém je prostředí a v jaké se ocitl situaci.

Vysvětlení má i pro scénu, která se odehrála před Bílým domem, kde je vítají Obamovi. Trump vystoupí z auta a hrne se pozdravit manželský pár stojící na schodech Bílého domu. Teprve po chvíli ho následuje Melania, která musí mezitím obejít auto a bez povšimnutí „cupitá po schodech za svým pánem“.

„Trump vykazuje klasické projevy narcistního chování. Tito lidé trpí obecně neúctou k ostatním lidem. Obamovi na vyvýšených schodech představují v tu chvíli pro Trumpa moc a autoritu, proto se k nim automaticky hned hrne a chce už pózovat. Neznamená to ale, že o své ženě smýšlí zle a neváží si jí,“ tvrdí odborník na komunikaci a dodává, že svou roli v posuzování podobných scén hraje i kontrast s Obamou, který se ke své ženě za všech okolností chová jako skutečný gentleman.

„Obamovi jsou krásný pár, empatické osobnosti a budou se k sobě chovat hezky i v případě, že na sebe budou naštvaní,“ tvrdí Jasinski. „A nejen k sobě navzájem, ale i k ostatním lidem,“ myslí si a dává příklad: „Obama je ten, kdo obvykle návštěvy pouští do dveří, zatímco Trump nikdy nikoho nepustí.“

„Obávám se, že kdyby se Trumpovi setkali s celou řadou jiných prezidentských párů, český nevyjímaje, nikdo by se nad chováním amerického prezidenta nepozastavil.“ V úvahu je třeba ale podle Jasinského vzít také situaci, v níž se páry ocitají: „Obamovi jsou ve svém prostředí, uvolnění, jejich funkční období končí. Pro Trumpa a jeho ženu je to zcela nová role, mohou být nervózní a ve stresu.“

Ani inaugurační ples a tanec prvního páru se neobešel bez kritiky. Melania se odtahuje a Donald „šlape zelí“? „Možná tanec není úplně jeho parketa, na rozdíl od fandění fotbalu nebo wrestlingu.“

I když z veřejných vystoupení nové první dámy USA můžeme nabýt dojmu, že Melania není doopravdy šťastná, není to podle odborníka na komunikaci a řeč těla kvůli neuspokojivému vztahu s manželem, ale hlavně kvůli novému postavení. „Melania nemá problém v manželství, ale se svou aktuální funkcí. Nechce být na očích,“ myslí si Jasinski a dodává, že její řeč těla se výrazně změnila po nešťastném projevu.

„Nedokonalou angličtinou přečetla něco, co jí jiní připravili, a opakovala pasáže z projevu své předchůdkyně. Byla z toho ostuda. Teď se po ní chce, aby vystupovala veřejně, ona tím pádem přišla o svůj komfort. Taková situace určitě není ideální ani pro jejich partnerský vztah, ale nebude důvodem k rozvodu,“ myslí si Jasinski. Podle něj záleží na tom, jakou úlohu si první dáma po boku nového prezidenta zvolí. Osobně si myslí, že veřejně bude vystupovat co nejméně.