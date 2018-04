Měla by být rodičovská dovolená pro muže povinná?

ZUZANA BAUDYŠOVÁ, 60 let

Povolání: ředitelka nadace

Rodina: vdaná, synové Antonín (36), Jan (30)

Povinná by být neměla. Stát by neměl určovat rodičům formu domácí kooperace. První měsíce po porodu jsou hlavně o nezastupitelné a časově náročné roli matky. Bylo by velmi zajímavé, pokud by i tatínkové mohli být doma s miminkem v prvních týdnech po narození spolu s maminkou, aby si osahali, co rodičovství obnáší. Získali by zkušenost, o čem je péče o dítě i domácnost a více by si vážili práce svých poloviček.

Ostatně i účast tatínků u porodu byla před dvaceti lety téměř nemyslitelná. Dnes se stává téměř pravidlem a zároveň dobrým sebezkušenostním tréninkem pro rodiče, který posílí vzájemné vazby i vztah k novému členu rodiny.

Povinné mateřské ale říkám ne, protože ne každý muž by byl schopen mateřskou bez pomoci další osoby naplnit. Někteří tatínkové mohou mít vysoké IQ a vědecký profil, nemusí však mít genetickou a zkušenostní výbavu se o děcko prakticky postarat. Nechci dokumentovat veselými důkazy, které si občas výlučně v dámské společnosti vyprávíme a srdečně se zasmějeme. Dalším důvodem by mohla být i zásadní nepřijatelnost absence muže v zaměstnání.

Vrozená výbava muže a ženy je odlišná a obě pohlaví mají své jedinečnosti. A je to tak velmi dobře, abychom se vzájemně doplňovali. Vše je o nastavení správných pravidel a rolí mezi rodiči a hlavně o vzájemném respektu a úctě. Ta je zapotřebí nejenom pro dobrý partnerský, ale i rodičovský svazek, aby naše děti mohly doma prožívat lásku a bezpečí.

JERONÝM KLIMEŠ, 41 let

Povolání: psycholog

Rodina: ženatý, dcera Judita (4)

"Celý svět prý ví to dnes, že řetěz mravy nenapraví," zpívá v jedné písni Jan Werich. Nicméně zdá se, že celý svět to neví, protože stále se občas najde někdo, kdo sní o tom, jak napraví svět klackem nebo revolucí.

S povinnou mateřskou dovolenou pro muže by to bylo stejné. Má to být klacek na ty omezené muže, kteří si neváží ženské péče o děti.

Ať si to, ti hulváti, vyzkouší, co to obnáší! Jenže muži se dělí na ty, kteří si ženské práce váží, a takovou lekci nepotřebují, a na hulváty, kterým taková lekce nic nedá. Zkusme si to představit: Parlamentu definitivně přeskočilo a schvaluje povinnou mateřskou pro muže v trvání dvou měsíců. Dobrá, muž je uvolněn v práci. Co se ženou? Přestane v šestinedělí kojit a vypaří se do práce? To je nesmysl. Zůstane doma a na výchovu budou dva. Místo zkoušení otcovské role se budou hádat, jak se to má dělat a kdo je či není vedoucím. Muž po čase raději vypadne z domova a bude mít dva měsíce prázdnin. Když se pak v budoucnu bude debatovat o obtížnosti mateřské, žena uslyší: "Nehysterči! Když jsem JÁ byl na mateřský, tak jsem to zvládal naprosto v pohodě! Neumíš si to zorganizovat, ale to vy slepice jste neuměly nikdy..."

Jak říkám, hulvát zůstane hulvátem a žádný řetěz mravy nenapraví. Proto bych nechal na partnerech, aby si svobodně rozhodli, kdo zůstane doma a kdo bude vydělávat peníze. Násilné státní intervence jen otočí rodinný systém na hlavu a budou dalším hřebíčkem do rakve už tak dost labilních partnerských vztahů.