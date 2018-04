Několikrát týdně se procházím nahá okolo domu, říká Mel B ze Spice Girls

Mel B si myslí, že lidé v dnešní době potlačují své touhy a potřeby a příliš se poddávají trendům a tomu, co po nich požaduje okolí. Podle ní pak kvůli tomu mohou mít psychické problémy, protože doopravdy nedělají to, po čem touží. A to ona sama prý dělat nehodlá. Chce být sama sebou a k takovému životnímu postoji vede i své děti.

Velký důraz v životě klade i na sex. Její ložnice je pro ni posvátným místem a speciálně ta její je podle ní nejvíce sexy místem na planetě. Nechala si ji za asistence designérů předělat tak, aby se v ní odehrávaly ty nejromantičtější a zároveň nejžhavější chvilky. Jak přesně ložnice vypadá, však nespecifikovala.

Doma prý chodí často nahá a dokonce se tak promenuje i venku. „Chodím okolo svého domu a jsem nahá. Dělám to tak pokaždé po velké koupeli. Zhruba třikrát až čtyřikrát týdně. Celkově nemám ráda, když na sobě člověk nosí příliš mnoho oblečení,“ svěřila se zpěvačka v rozhovoru pro magazín Who.

I v minulosti ráda nosila kousky oblečení, které toho na jejím těle moc nezakrývaly. Když zpívala s dívčí kapelou Spice Girls, přímo se vyžívala v titěrných šortkách a tílkách nad pupík.

„Mám sedmnáctiletou dceru, se kterou často probíráme otázky ohledně sexu a sexuality. A pokaždé jí říkám, ať dělá jen to, co si myslí, že je pro ni správné. Jen ona dobře ví, co dělat,“ doplnila. Slovo sex u nich doma není tabu a otevřeně o něm hovoří i s mladšími dcerami.

„Všichni máme v dospělosti sex a a mluvit o něm nikomu neublíží. Naopak. Samozřejmě si o tom nepovídám s každým, koho potkám, ale speciálně rodiče by měli být otevření a mluvit o tomto tématu se svými dětmi,“ dodala.

Zpěvačka Mel B má sebevědomí na rozdávání. Předvedla to i na after party Zlatých glóbů: