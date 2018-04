MDŽ jako Miláčku, Dnes Žehlíš a další tipy, jak oslavit svátek žen

Zkratka MDŽ nemusí vždy znamenat Mezinárodní den žen. Stačí zapojit fantazii a oslavovat zcela nově.

Mířím Do Županu

Pokud to jen trochu jde, začněte slavit už ráno. Vezměte si dovolenou a pokud váš zaměstnavatel protestuje, tak aspoň dnes předejte své úkoly jiným členům rodiny. Proč by si manžel nemohl vyzkoušet, jaké to je vypravit potomky do školy, a to komplet včetně buzení, snídaně, přípravy svačiny, kontroly oblečení i pomůcek a transportu ke vzdělávací instituci.

Tip: ke své posteli si připravte župan, ale počkejte v peřinách až do chvíle, kdy se za nimi zavřou dveře. Pak si dejte sprchu nebo rovnou koupel, snídani na vidličku a pusťte si k tomu třeba televizi. Nerozhlížejte se kolem sebe a nepokoušejte se uklidit spoušť, co zbyla po ostatních členech rodiny. Máte přece svátek.

Miláčku, Dnes Žehlíš

Podle průzkumů patří žehlení mezi nejneoblíbenější domácí práce, a to jak mezi ženami, tak mezi muži. I když – viděla jste snad někdy chlapa s žehličkou v ruce? To leda tenkrát, co ji používal k nažehlení nápisu Kawasaki na svoji motorkářskou bundu.

Tip: Až se bude před odchodem do práce shánět po vyžehlené košili, poproste ho, aby si ji dnes výjimečně vyžehlil sám, protože máte přece svátek. A navíc si zrovna napouštíte vanu. Pravděpodobně v této činnosti nenajde zvláštní zalíbení, ale možná si napříště bude kupovat už jen košile s nežehlicí úpravou (co kdybyste zase měla nějaký svátek...).

Moc Dobrá Žranice

Dneska také rozhodně neřešte žádná dietní doporučení ani hádanku, co bude dneska k večeři. Na oběd si zajděte na něco dobrého a rafinovaného (žádné smažené nudle z čínského bistra nebo rozpustnou polívku jako obvykle). A večer? Večer vytáhněte partnera na slavnostní večeři při svíčkách.

Tip: Tušíte-li v něm potenciál Zdeňka Pohlreicha šmrncnutý šarmem Jamieho Olivera, pak ho vpusťte do kuchyně a dovolte mu hýčkat vaše chuťové pohárky.

Mám Děsnou Žízeň

Vynikající jídlo je třeba zapít něčím lahodným, osvěžujícím a tak trochu opojným. Co by to bylo za svátek bez lahvinky kvalitního vína nebo bez jednoho, dvou či více rafinovaných koktejlů, které nádherně vypadají a ještě lépe chutnají (a lezou do hlavy).

Tip: Zeptejte se maminky, jak se kdysi slavívalo MDŽ – ženy doma usrkávaly tak leda domácí vaječňák, zatímco tatíci pařili do rána na večírcích na počest soudružek manželek a kolegyň. Tak takhle ne: vy slavíte, vy pijete. Ať už s chlapem, nebo bez. Oni ať se zmastí třeba na Den otců.

Miluju Další Ženy

Pozor: MDŽ je třeba slavit intenzivně a naplno za všech okolností a bez ohledu na to, zda máte manžela a kupu dětí, zda žijete s přítelem nebo jste single. Zkrátka jste žena a máte svůj den.

Tip: A co si budeme povídat, s chlapama je někdy legrace, ale nejlepší jsou dámské jízdy. Kamarádky mají totiž rády stejné drinky jako vy, smějí se stejným vtipům, stejně se začnou vlnit v bocích, když začnou v baru pouštět hity z 90. let a stejně se jim k ránu nechce domů...

Muzika Doplňuje Život

Čímž jsme se dostali k dalšímu neméně důležitému bodu dnešního slavení. K tanci. I když jste z tanečních prchla hned po prvních dvou lekcích a jediný tanec, kde si věříte, je zumba, dneska byste prostě měla tančit. Ideálním prostředím, kde se ztratí, že neznáte kroky a o rumbě si myslíte, že to je název pro čokoládu, je diskotéka.

Tip: Není-li vám patnáct a nelahodí-li vašemu uchu zvuková kulisa válcoven plechu, pak se spíš najdete na diskotéce pro "pamětníky", které jsou populární snad v každém větším městě a kde hrají pecky od Phila Collinse, Bryana Adamse, Boba Marleye nebo Madonny. Nebojte se odvázat, v té tmě si vás stejně nikdo nevšímá a pravděpodobně není v dohledu nikdo od vás z práce. Uvidíte, za chvíli vám muzika přejde do krve. Většinou platí, že čím blíže k ránu, tím lepší jste tanečnice. Ve tři by vedle vás působila i Baby jako nudle v bandě.

Mazlení Dnes Žádáno

Jestliže žijete v páru nebo dokonce v dlouholetém manželství, zapomeňte alespoň pro dnes na zažité rituály v sexu a buďte iniciátorkou změn. Dobrá, tak není čtvrtek, no a co? Zaměřte pozornost na milostnou předehru, požádejte partnera o erotickou masáž, nezapomeňte na mazlení.

Tip: Je dobré si uvědomit, že uspokojení je přece odvozeno od slova uspokojit a nemá tudíž nic společného s úlevným pocitem, že už to mám za sebou a můžu si zase číst.

MDŽ - je to na vás

Můžete být Dnes tak trochu Živel. Máte k tomu Dobrý důvod – jste přece Žena. A tak Mějte na paměti, že je jen na vás, jak Divoká bude dnešní oslava a jak si ji užijete. Je to váš Život. Tak ho žijte, bavte se a myslete na sebe. Nikdo jiný to totiž za vás neudělá...