Mám pivo rád, říká Velčovský, autor unikátních lahví do aukce

Do dobročinné aukce jde deset originálních jedenapůllitrových pivních lahví, které navrhl výtvarník Maxim Velčovský. Do zátek umístil jako relikvii kus kamene z budovy pivovaru. Výtěžek dražby pomůže lidem s poškozenou míchou. Aukce ve spolupráci s Plzeňským Prazdrojem a Centrem Paraple se koná již popáté, startuje úderem čtvrteční deváté hodiny. Přihazovat může každý, komu již bylo osmnáct let a je zaregistrovaný na muj.idnes.cz.

Při výrobě použili mistři několik sklářských technik, od foukání přes broušení, až po rytí skla či embosování pečeti nebo dekorace zlatem.