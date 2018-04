Přebalovat už nás nebaví, chceme pracovat, vzkazují matky malých dětí

"O děti do 15 let se v Česku stará více než čtvrtina populace v produktivním věku, což je přes 1,8 milionu lidí, mezi nimiž výrazně převažuje podíl žen," upozorňuje zakladatelka portálu Máma v práci Jana Bauduin.

A tyto ženy velmi často řeší zdánlivě neřešitelné dilema. Velmi malé procento zaměstnavatelů totiž objevilo kouzlo částečného nebo polovičního úvazku, a matky malých dětí tak stojí před zásadní volbou: práce, nebo rodina?

Máma v práci Portál Máma v práci je určený jak pro maminky malých dětí, tak pro potenciální zaměstnavatele, kteří hledají zkušené profesionály na částečný úvazek nebo jinou formu flexibilní spolupráce. Mimo jiné nabízí i databázi rekvalifikačních a vzdělávacích projektů a rady odborníků z oblasti personalistiky, práva nebo osobního rozvoje. Uživatelky si na webu mohou vytvořit svůj profil nebo využít službu JobAlert, díky které dostanou vybrané pracovní pozice přímo do svého mailu.

Podle Jany Bauduin však není třeba s vaničkou vylévat i dítě: "Hovoříme tu o pracovní síle, která má pro zaměstnavatele obrovský potenciál," upozorňuje podnikatelka a matka v jedné osobě. "Spolu s trendem odsouvání rodičovské role do pozdějšího věku jsou ženy, které odcházejí na mateřskou či rodičovskou dovolenou, většinou zkušené, bývají přebornicemi v time managementu, a tedy i velmi výkonné. Byla by proto škoda, aby z pracovního trhu na několik let úplně zmizely."

Zakladatelka portálu, který má za cíl propojovat vhodné kandidátky na pracovní pozice s potenciálními zaměstnavateli, kterým nejen že nevadí, že tyto ženy mají v životopise zaškrnutou pomyslnou kolonku "matka", ale kteří to dokonce vítají.

"V celosvětovém ekonomickém kontextu spousta firem řeší, jak se ve vysoce konkurenčním prostředí rozvíjet a růst při kontrolovaném růstu nákladů. Pro tyto společnosti je pracovní flexibilita efektivním řešením, v rámci kterého si mohou dovolit zaměstnat odborníka, jehož by na klasický úvazek prostě nevytěžily nebo nevyužily," dodává Jana Bauduin. "V pracujících maminkách pak zaměstnavatelé najdou neskutečně motivované pracovníky, často s velkými zkušenostmi."

Mateřství jako impuls ke změně

Možná i vy máte ve svém okolí maminku, která vyměnila plný diář, pudřenku, notebook a jehlové podpatky za přebalovací tašku, vlhčené ubrousky, pohádkové leporelo a tenisky na písek. Jednou z nich je i třiatřicetiletá Bára Veselá z Černošic. Před odchodem na rodičovskou dovolenou zastávala pozici marketingové manažerky středně velké firmy, hodně cestovala, zodpovídala za několikamilionový rozpočet a z práce nechodila před sedmou hodinou večer.

Teď už přes dva roky tráví většinu svého času s dvouletým synem na zahradě venkovského domku. Z práce ale tak docela "nevypadla". Svoji původní profesi sice na rodičovské nevykonává, věnuje se ale různým projektům, kromě toho se realizuje na komunitní úrovni v místě svého bydliště – založila tradici sousedských "blešáků" Garage Sale a je spoluzakladatelkou webového kulturního portálu KultČernošice.

"Na svou původní pozici se zřejmě nevrátím. Nedovedu si představit, jak by se dala při plném úvazku skloubit s rodinným životem. Nepořídila jsem si přece dítě proto, aby s ním většinu času trávila chůva nebo babička," říká Bára. Nejraději by pracovala na částečný úvazek, ale pokukuje i po práci na volné noze, která by zároveň přinášela zadostiučinění, finance i dostatek času pro rodinu.

Většina matek na rodičovské pracuje

Podobně jako ona si svůj život organizují i respondentky z průzkumu, který na svých stránkách realizoval na přelomu letošního února a března portál Máma v práci. Přestože v naprosté většině tyto ženy chtějí při rodičovské dovolené pracovat (toto přání vyjádřilo 87 % z nich), jen jedno procento dotázaných uvažuje o plném úvazku. Nejčastěji jsou pro poloviční úvazek nebo projektovou spolupráci.

Přitom 17 % matek se hodlá alespoň částečně zapojit do pracovního procesu v prvním půlroce po porodu, 28 % v době, kdy je dítěti od 6 měsíců do 1,5 roku a 42 % v období od 1,5 roku do 3 let potomka. Jen 13 % z nich počítá s pracovním zapojením až ve chvíli, kdy jejich dítě dosáhne tří let.

Na rodičovské dovolené si nějakým způsobem v současné době přivydělává více než polovina (56 %) dotázaných maminek, přitom je nutné dodat, že celkem 30 % z těch, které první tři roky po porodu nepracovaly, tak nečinily z důvodu, že nenašly vhodnou práci, a 29 % proto, že neměly možnost hlídání. Pouze 14 % žen přitom nemá během rodičovské dovolené vůbec zájem pracovat.

Podobně jako Bára navíc mnoho žen neplánuje po návratu z rodičovské usednout na tu židli, ze které před několika lety odešly. K původnímu zaměstnavateli se podle průzkumu Máma v práci vrací jen třetina dotázaných, takže můžeme říci, že mateřství se pro mnoho žen v produktivním věku stává významným spouštěčem kariérních změn.

Příklad hodný následování

Maminky přitom často narážejí právě na neochotu zaměstnavatelů přizpůsobit pracovní úvazek jejich potřebám. Což dokládají i výstupy z průzkumu: pro téměř 90 % dotázaných je alternativní úvazek, který umožňuje skloubit pracovní a rodičovské role, hlavním důvodem ke změně zaměstnavatele. Pracovat na plný úvazek by navíc 75 % dotázaných chtělo začít ideálně mnohem později než ve třech letech dítěte, nejčastěji v jeho osmi letech.

K podobným výsledkům dospěl i výzkum, který mezi svými zaměstnanci čerpajícími rodičovskou dovolenou provedla Československá obchodní banka - celých 65 % z nich by dalo při návratu do práce přednost částečnému úvazku.

Československá obchodní banka je vůbec jednou z mála firem, které na "své" rodiče myslí víc než je v Česku zvykem. Už od roku 2009 v bance funguje Program pro maminky a tatínky, který jim nabízí mimo jiné právní poradenství, workshopy, profesní i osobní koučování, vzdělávací kurzy, interaktivní web nebo třeba částečné pracovní úvazky v rámci firmy, pokud o ně projeví zájem.

Před několika dny navíc tento ojedinělý program získal prestižní HREA – Excellence Award 2011, které People Management Forum každoročně uděluje nejlepším projektům v oblasti lidských zdrojů.

"Maminky a tatínkové na rodičovské dovolené tvoří celkem 14 procent z celkového počtu zaměstnanců ČSOB, momentálně jich evidujeme 930," podotýká Alena Bořilová z oddělení Řízení lidských zdrojů, která má projekt na starosti a jako matka dvouleté dcery pracující na částečný úvazek se v této problematice dokonale orientuje.

"Zaměstnancům na rodičovské dovolené můžeme také pomoci změnit kariéru, nejen prostřednictvím vzdělávacích kurzů nebo koučingu, ale třeba tak, že jim umožníme v rámci zkráceného úvazku vyzkoušet si pozici i na jiném úseku, než kde pracovali před odchodem na mateřskou."

Nezbývá než doufat, že zaměstnavatelů, kteří vnímají matky s malými dětmi jako přítěž, bude v budoucnosti stále méně a méně. A že nejen velké podniky, ale i majitelé menších firem objeví skrytý potenciál kvalifikovaných, zkušených, motivovaných a angažovaných pracovnic, jejichž jediným nedostatkem bude skvrna od dětské přesnídávky na klopě elegantního sáčka...