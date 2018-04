Matky malých dětí a sex. Realita, nebo sci-fi?

Říká se, že sexu si žena nejvíc užije v naprostém mládí, kdy je bezstarostná, svěží a plná energie. A potom ve středním věku, kdy se svých starostí konečně zbaví a energie ji ještě nestihla opustit. V mezidobí má dvě možnosti: rezignovat na spánek a odpočinek, nebo na sex.

Jenže ještě je tady druhý do páru a ten si manželské soužití může představovat docela jinak. Chlap, který celé noci nekojí, celé dny nežvatlá nesmysly mezi strouháním jablíčka a žehlením košilek, a proti usilovnému dvouhodinovému pláči v půl třetí ráno se chrání špunty do uší ve vzdáleném pokoji, sotva nalezne pochopení, že pro nás větším vzrušením než jeho chlupatá ruka na našem zadečku může být hodina hlubokého spánku vkuse.

Proč to nedokážou pochopit?

Ti zodpovědnější pánové zmobilizují zbytky své tolerance a tiše trpí. Někteří ovšem trpí i nahlas, což jen málokterou strhanou matku povzbudí k sexuální aktivitě, jelikož se cítí (zhusta právem) zneuznaná a nepochopená.

Stejně tak má ovšem otec pocit odstrčeného zoufalce, který posloužil jako pouhý dárce semene. V dítěti může spatřovat nevítaného vetřelce či snad dokonce rivala, jelikož tolik něžných slov a pozornosti, co tomu uvřeštěnému skřetovi, se jemu samotnému dostalo v naposledy kdysi dávno, předtím, než mu jeho vyvolená s jásavým výrazem ukazovala dva proužky na těhotenském testu.

Matkám malých dětí obvykle nechybí sex, ale spánek. (Ilustrační snímek)

Nezapomínejte budovat vztah radí matkám malých dětí psycholožka Lenka Černá "Období mateřství je pro každou ženu velkou životní změnou a mnohdy se z nás stanou skvělé matky, avšak špatné milenky a partnerky. Někdy máme tendenci vytěsnit muže ze svého zorného úhlu a starat se pouze o naše dítko. Měly bychom však pěstovat náš vztah, ať máme malé mimčo nebo dospělé puberťáky. Náš partner nás totiž nechce mít jen jako matku jeho dětí, ale hlavně jako kamarádku, milenku a partnerku. Maminkám bych tedy doporučila, ať na partnery nezapomínají a i v tomto období si vyrazí na romantickou večeři (bez dítěte!), nechají si malé pohlídat a vyrazí spolu do sauny nebo na relax. Ať takzvaně dopují vztahové konto bez ohledu na změnu životního parametru, pečují o své tělo, aby se cítily zase žádané, a nezapomenou na to, že život není jen o dětech. Ty jednoho dne odejdou a zůstane vám doma partner, na kterého jste 20 let neměla čas."

Jak z toho ven? Sex je sice jedna z fyzických potřeb, ale jen jedna z mnoha. A jejich priority určují okolnosti. A tak, pokud můžeme dýchat a netrpíme žízní, zato ale chronickým nedostatkem odpočinku, odsouváme tu příjemnou nadstavbu až na samý chvost. Muži mají tyto priority přece jen drobet přehozené. A bohužel čím jsou mladší, tím výrazněji. Pokud nechceme skončit jako bývalá či přinejmenším podváděná manželka, fyzické potřeby nás obou by se měly alespoň někdy vyladit do rovnováhy.

Můžeme se dohodnout

Se vzájemnou rozkoší lze tak trochu obchodovat. Půlhodinku sexu vyměnit s manželem za celonoční vstávání, kdy jej vybavíme odstříkaným mlékem v lednici a se špunty v uších do vzdáleného pokoje odejdeme po akci my samotné. Je ovšem otázkou, jak moc se vyspíme v situaci, kdy usilovný ryk pronikne i skrz několik stěn a špuntů, jelikož tatínek neprocitne z hlubokého spánku ani v těsné blízkosti hladově řvoucího predátora.

Na druhou stranu sex není nezbytně nutné páchat jen pod rouškou noci. Rozdat si to v kuchyni nebo v obýváku na zemi za přítomnosti bdělého dítěte už v blízké (a vlastně pak už žádné) budoucnosti rozhodně mít příležitost nebudete. Je dost pravděpodobné, že manžel za takové situace ochotně posečká i na teplou večeři, případně o ni tentokrát nebude usilovat.

Stojí to za to

Samozřejmě je také dobré mít na paměti, že naše původně dobrovolné galeje jednoho krásného dne skončí a každé dítě začne spát i v noci. Naopak velmi záhy po té noci nebude k probuzení, to zejména ve všední dny, až se vrátíme do práce a bude potřeba jej brzy ráno odvléci do školky či družiny. Takže to, co jsme prošvihly na poli sexu v mateřství, budeme moci záhy zase napravit. Je dobré si tedy alespoň trochu pěstovat zadní vrátka, aby bylo jak a s kým.

A ruku na srdce. Pečovat o miminko je úžasná a krásná věc. Ale činnost související s jeho výrobou je přece jenom o něco příjemnější a méně únavná. Oproti našim pramatkám máme tu výhodu, že jedno milování pro nás nutně neznamená další dítě. A tak proč si ho tedy neužít?