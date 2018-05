Helikoptéra, generálka, sdílečka, srdcačka a další tři typy matek

Srdcařka



V hrudi této maminky buší obrovské srdce, kde je dost místa pro každého člena rodiny. Láska je tu doslova hmatatelná, nosí se objetí, mazlení i pohlazení. Maminka dovede odpouštět a málokdy se zlobí. Ráda peče a vaří, své potomky zahrnuje péčí a zájmem.

Někdy to ovšem trochu přežene a místo pozitivní reakce se dočká útěku z milostného sevření a odmítání emocí. Někdo by se možná naštval, ale maminka srdcařka se jen chápavě usměje a počká si, až se zklidní hormony dospívajícího dítka a ono se rádo vrátí tam, kde je mu dobře. Do máminy náruče.



Výhody a nevýhody: Potomci mámy srdcařky si nikdy nemohou stěžovat na nedostatek lásky a pozornosti. Nevýhoda? Někdy je té lásky prostě příliš.