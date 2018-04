Bojím se o ni a doufám ve štěstí, říká matka začínající modelky Adély

Představila se na největších českých módních událostech Prague Fashion Weekend a Shooting Fashion Stars, po boku Simony Krainové se také stala tváří soutěže Czechoslovak TopModel. Jestli se Adéle Pohunkové opravdu podaří v modelingu prorazit, je zatím ve hvězdách, podle odborníku má ale velkou šanci.

Adéla se z rodného Vsetína vydává stále častěji na castingy, přehlídky a focení do Prahy. Zpočátku s ní jezdila i maminka, když se v Praze trochu rozkoukala a otrkala, začala vše zvládat sama. Z vydělaných peněz si pokryje i cestovní náklady.



"Adélka bývala docela nesměla a zakřiknutá dívka, což se modelingem určitě změnilo. Nyní má zdravé sebevědomí, umí se ozvat a prosadit, a to je v dnešní době velmi důležité," vyjmenovává paní Pohunková přínosy nevšedního zájmu její dcery.

Ona sama se v devadesátých letech spolu s partou kamarádek také procházela po přehlídkových molech. "Bylo to pro mě rozptýlení a fajn přivýdělek, nikdy jsem v tom ale nic víc nehledala. Pohybovaly jsme se hlavně v regionu, ale dostaly jsme se i na přehlídky do Maďarska a Slovinska," vzpomíná matka dvou dětí na svou kariéru modelky.

Nebezpečný svět modelingu

Dceru nechce v kariéře brzdit, ale zároveň si je dobře vědoma možných rizik nablýskaného světa modelingu - od chlípných starších mužů přes drogy až k poruchám příjmu potravy. Naivní a krásné dívky jsou snadným cílem pro mnoho lidí s nekalými úmysly. K nafocení profesionálního booku ale bývá potřeba odjet až na dva měsíce do zahraničí, původně byl v plánu Peking, z toho ale nakonec sešlo.



"Je to přeci jenom hodně daleko, a kdyby se něco stalo, tak se nemůžu prostě sebrat a pro Adélu dojet," obávala se její matka. Obavy se nakonec potvrdily, když se v médiích objevily zprávy o zatýkání spojeným s modelingovou scénou v Pekingu. V současnosti proto plánuje nafotit svoji profesionální vizitku v italské Mecce módy. "Jestli pojedu do Milána teď, záleží na tom, jestli mě na červen pustí ze školy, mám podanou žádost o uvolnění," svěřila se Adéla.



Ona sama si z nebezpečí příliš velkou hlavu nedělá. "Je to o štěstí. Zatím jsem potkala dobré lidi, tak mi nezbývá, než doufat, že to tak zůstane," směje se vesele sympatická hnědovláska. A její matka dodává, že nehodlají s její kariérou nikam spěchat.



Přestože by v Praze měla Adéla víc času chodit na castingy a tedy i víc šancí uspět, rodina se ze Vsetína stěhovat nehodlá. "Chtěla by jít na vysokou do Prahy, po maturitě už na svět modelingu bude zralá," vypočítává matka své plány za mohutného přikyvování dcery. Mnohé dívky již v Adélčině věku dávno létají z přehlídky na přehlídku a rodiče vidí jen výjimečně. "Jsem ráda, že s focením booku jsme počkali až do teď, přeci jenom se bojím trochu míň, než když jí bylo patnáct," vysvětluje matka a dodává, že stejně jako dcera věří v přízeň štěstěny.