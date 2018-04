Matka a dcera Kodetovy: co mají kromě vzhledu ještě společného?

Bára Kodetová, herečka, 43 let

1. Kdy je moje máma nejšťastnější?

Když může studovat a pracovat. Být prospěšná ostatním.

2. Který kousek oblečení je její nejoblíbenější?

Máma se vždy oblékala velmi elegantně a žensky. Myslím, že těch oblíbených kousků má víc, ale rozhodně to jsou kalhoty a různá saka.

3. Co nejmilejšího jsem po mamince zdědila?

Lásku ke knihám, houževnatost a podobu.

4. Co ji spolehlivě rozčílí?

Já.

5. Který film je její nejoblíbenější?

Podraz a Butch Cassidy a Sundance Kid.

6. Jaké jídlo mi od ní nejvíc chutná?

Každé. Řízky a pečené kuře jsou bezkonkurenční! A svíčková!

7. Jak se mi líbí moje jméno?

Původně Barbara bylo pro mě tvrdé, tak jsem ho zjemnila na Barboru. Ale nejraději jsem byla, když mi naši říkali Barunka. Mé jméno se mi líbí.

8. Co by na sobě mohla změnit?

Myslím, že nás vychovala velmi dobře, a tak už by mohla občas i trochu pochválit. Jinak nic.

9. Kdy jsem ji nejvíc obdivovala?

Při její nedávné magisterské promoci. Vystudovat vysokou školu v jejím věku je obdivuhodné. Myslím, že ještě zvládne i to doktorandské studium.

10. Kdy jsem o ni měla největší strach?

Když málem umřela na prasklý vřed. To ji dělilo od smrti deset minut.

11. Kam bych s ní jednou chtěla vyrazit?

Do Los Angeles a New Yorku.

1. Kdy je moje dcera nejšťastnější?

V momentě, kdy je vše podle jejích představ.

2. Který kousek oblečení je její nejoblíbenější?

Vestička.

3. Co nejmilejšího po mně dcera zdědila?

Empatii.

4. Co ji spolehlivě rozčílí?

Všechno, co není podle jejích představ.

5. Který film je její nejoblíbenější?

Filmy s Audrey Hepburn a seriál Chirurgové.

6. Jaké jídlo mi od ní nejvíc chutná?

Naučila se dobře vařit, takže mi od ní chutná všechno.

7. Dala bych jí i dnes stejné jméno?

Ano, i když s ním sama nebyla spokojená a změnila si Barbaru na Barboru.

8. Co by na sobě mohla změnit?

Zklidnit emoce, ale už hodně na sobě zapracovala.

9. Kdy jsem ji nejvíc obdivovala?

Obdivuji ji, jak výborně se naučila řídit auto.

10. Kdy jsem o ni měla největší strach?

V době kolem Vánoc, když jí bylo šestnáct let a pustili nám ji z nemocnice na revers po biopsii s tím, že se může prokázat rakovina. Naštěstí to byla pouze mononukleóza.

11. Kam bych s ní jednou chtěla vyrazit?

Do New Yorku na návštěvu příbuzných, které jsme obě dlouho neviděly.