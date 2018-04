Mateřské desatero aneb jak vychovat ze syna samostatného muže

Výchovné desatero K výchově soběstačného syna by leckterá maminka zkrátka potřebovala vyfasovat hned v porodnici podrobný manuál. Než k tomu naše zdravotnictví dospěje, možná by vám pomohlo dobře míněné desatero. Zkuste ho respektovat a učiníte v budoucnu jednu ženu šťastnou. 1. Syn musí mít svoji hrdost, po které mu nesmíte šlapat posluhováním.



2. Chlapec bez pravidelných povinností se stává mužem bez charakteru.



3. Pomačkané oblečení není symbolem ležérní elegance, ale zbabělým strachem ze žehličky.



4. Nepořádek v synově pokoji nemá nic společného s vývojem jeho osobnosti, je to obyčejná lenost.



5. Chvalte, chvalte, chvalte!



6. Výchova není totéž co drezura, zvláště pokud nechcete, aby dospělý život vašeho syna připomínal cirkus.



7. Vaše pomocná ruka nesmí jeho horní končetinu změnit v chapadlo.



8. Heslo "Co je mokré, to je čisté" patří výhradně na vojnu, ale váš syn je civilista.



9. Při kupování květin se testosteron nevypařuje.



10. Vychovávejte syna tak, jak byste si přála, aby jiná matka vychovala svého syna pro vaši dceru.