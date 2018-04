Masové kuličky

Do mletého masa vmíchejte po částech vodu a vejce rozšlehané metlou. Pak přidejte koření, brambory a nakonec kypřící prášek. Z masové směsi rukou tvoříme stejně velké kuličky a smažíme je v tuku do zlatova, podobně jako české karbanátky.

Na rozdíl od nich mají kuličky výraznější "masovou" chuť a díky bramborám a prášku jsou jakoby nadýchané, kypré.

Pro změnu se může do těsta přidat hrst nasekaných vlašských ořechů nebo lžíce kopru.

Rada: pokud k mletému masu přidáte místo brambor trochu Solamylu nebo mouky, můžete ze směsi tvořit malé knedlíčky a zavařit je do polévky místo obvyklých játrových.

(z čínské kuchyně)