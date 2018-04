Masáž prstů je lepší než sex. Naučíme vás, jak se dotýkat partnera

Následovali jsme paní Danu a jejího partnera na minikurz nazvaný Dotkněte se jeden druhého. Masérka Adéla Ručková naučí je i nás, jak na to.

co potřebujete vědět - Hodí se pohodlné oblečení a teplé ponožky. - Minikurz trvá 2,5 hodiny - Stojí 1 890 korun a lze ho věnovat i jako dárek. - Na závěr dostanete certifikát, že jste kurz absolvovali.

Kurz otevřela pražská klinika Esthesia na popud svých klientek, které si masérce stěžovaly, že je jejich chlapi nechtějí masírovat, a když, tak jen pět minut a už je to nebaví. To je i případ našeho páru, i když Jiří tvrdí, že Dana si o masáž nikdy neřekla. Naopak ona partnera někdy doma masíruje. „Občas to ale bolí,“ stěžuje si Jirka.

Adéliným úkolem v minikurzu není učit, jak napravovat bolavá těla, ale jak relaxovat, jak tělo i mysl uvolnit, jak si dotýkáním udělat radost, zpříjemnit společné volné chvíle. „Důležité je, aby si pak pár místa vyměnil, protože tak lépe pochopí techniku masírování,“ zdůrazňuje Adéla.

„Už vím, že masáž není o síle, ale o dotycích,“ pochvalovala si na závěr paní Dana a i Jiří byl spokojený: „Nejlepší byla masáž chodidla a prstů na nohou, snad dokonce lepší než sex,“ smál se.

Jak postupovat krok za krokem

1. Krok: co budeme masírovat

V první řadě se masérka s naší dvojicí musí shodnout na tom, co se chtějí naučit. Mohou si vybrat libovolná místa od hlavy po prsty u nohou. Někdy může masáž fungovat jako příprava k milostné předehře.

Dana s Jirkou zvolili záda, chodidlo i prsty u nohou, nárt až po kotníky, dlaně a obličej. „U žen je důležité připomínat, aby braly partnera jako celek a nesoustředily se jen na jednu část. Muže nabádám, aby ubrali na drsnosti a byli jemnější,“ říká Adéla a dodává, že partner často na závěr partnerku pleskne se slovy: Tak hotovo, mámo! Tím její relaxační rozpoložení úplně zruší.

2. Krok: čím masírujeme

Ideálně použijeme mandlový olej, do něhož můžeme přidat jiné přísady. Před masáží jednotlivých částí těla stačí nalít do dlaní menší či větší kapku, podle velikosti plochy, které se budeme věnovat. Ostatní, právě nemasírovaná část těla, zůstane zakryta, aby ležícímu nebyla ani zima ani horko.

3. Krok: záda

- Pohladíme je oběma rukama od středu směrem nahoru a postupujeme po rukou dolů, u dlaní lehce přitlačíme a dva až třikrát opakujeme.

- Hladíme od středu nahoru a po stranách zpět dolů, boky lehce vytáhneme nahoru k zadku. Opakujeme.

- Hlubší vrstvu svalů masírujeme jednou dlaní (a pak palcem) od spodu nahoru na jedné straně, trochu přitlačíme, druhou rukou se stále partnera dotýkáme. Krouživými pohyby projedeme ramena. Strany prostřídáme.

- Obejmeme šíji, nepouštíme ji a projíždíme krk odshora zpět na záda

- Palci postupujeme malými kroužky ve vlasové linii od ucha ke středu.

4. Krok: plosky

- Partner leží na zádech.

- Po prvním pohlazení podržíme prsty - bývají chladnější.

- Po prohřátí nohy masírujeme prsk po prstu, klouby, kolem nehtů i mezi prsty.

- Od prstů se přesouváme nahoru k nártu.

- Lehce zakýváme postupně velkými klouby, jednou rukou nahoru, druhou dolů.

- Šetrně pohladíme achillovku.

- Plosku nohy projedeme dlaní i prsty s důrazem na klouby, které obkroužíme palci.

5. Krok: ruce

- Po masírování nohou si umyjeme ruce a opět do dlaní kápneme kapku oleje

- Jemně naneseme olej a hlazením prohřejeme.

- Partnerův palec si vložíme mezi ukazováček a prsteníček a tímto „grifem“ namasírujeme postupně všechny prsty.

- Promasírujeme jemně a postupně všechny klouby až k zápěstí.

- Při masáži partner ruku nezvedá, má ji zcela volně podél těla a partnerka, aby se nehrbila, si ji zvedá tak, jak potřebuje.

- „Provrtáváte se“ něžně mezi prstíky a masírujete dokud vás to baví.

6. Krok: obličej

- Stojíte za jeho hlavou a do dlaní si kápnete minimální množství oleje nebo použijete krém.

- Z dlaní vyrobíte stříšku a od brady přes tváře postupujete nahoru.

naše čtenářky se slevou Můžete využít slevy na tento minikurz v hodnotě 200 Kč. Stačí, když předložíte tento vytištěný článek. Slevy nelze sčítat ani kombinovat, jedna sleva platí na jeden minikurz. Nabídka platí do 30. června 2010.

- Stejnou „stříškou“ hladíte postupně výš přes ústa a nos směrem k uším a nakonec přes oči a čelo dolů.

- Důležitá je cesta od kořene nosu středem do vlasů, můžete vyzkoušet postupovat dlaněmi i jedním nebo třemi prsty, jak je partnerovi milé. „Takhle se hladí i miminka před spaním, je to velmi uklidňující,“ podotýká masérka.

- Věnujte se jedné straně obličeje a hlaďte ji tak, že jedna ruka následuje druhou, pak strany vyměňte.

- Obočí masírujte kroužky z vnější strany k vnitřní a pokračujte jemnými kroužky na spáncích.

- Ušním lalůčkům se věnujte jen palcem od spodu až nahoru, pak dlaní celým uším. Palcem ucho vytahujeme.

- Vrátíte se na spánky a pomalu do vlasů, jako kdybyste mu myla hlavu. Postupujte prsty, anebo prsty s dlaní.

- Dlaní hýbejte vlasovou pokožkou.

- U kořínků vlasů zatahejte sevřenou dlaní, pokožka se prokrví a na závěr znovu „šamponujte“.

- Hlazením proceduru uzavřete a vyměníte si místa. Teď namasíruje partner vás.