Mužské ego mě nerozhodí, říká ředitelka mediální agentury

Martina Říhová Narodila před 41 lety v Praze. Vystudovala gymnázium, práva na UK v Praze nedokončila.

Stála u zrodu hudebního festivalu Rock for People. V reklamě začala pracovat v roce 1995 ve společnosti GCI jako PR manažerka pro společnost Clairol, Amway a Český rozhlas.

Později odešla do MediaCom Praha a pracovala pro klienty, jako jsou Master Foods, BAT, Nokia. Stála v čele týmu The Coca-Cola Company.

V roce 2000 v Česku zakládala agenturu Starcom, které šéfuje deset let. Je také jednatelka společnosti VIVAKI.

S partnerem má dvě malé děti.