Na chválení dne před večerem jsem opatrná, říká Marta Kubišová

Že skončí právě letos na podzim, se rozhodla už před čtyřmi lety, na dovolené na Korfu s dcerou Káťou a uměleckým ředitelem divadla Ungelt Milanem Heinem.

„Do sedmdesátky mě potkávaly víceméně samé zdravotní maličkosti. O rok o dva později jsem si říkala, jestli jsem to nepřestřelila, protože najednou jsem na sebe musela dávat pozor. Třeba u moře, abych si nenabrala vodu do uší, protože pak bych byla při muzikálu Touha jménem Einodis napůl hluchá. Nebo jsem při vystupování z autobusu špatně došlápla, museli mi třikrát vytahovat vodu z kolene, přimíchala se tam nějaká bakterie, takže jsem skončila s ortézou a berlemi, je z toho záležitost do dneška. Na jevišti se pohybuji celkem elegantně, ale najednou noha podklesne, proto se opírám o barovou židličku,“ vysvětluje zpěvačka.

Infarkt, který dostala v den 73. narozenin, brala trochu jako varování a netušila, jestli si ještě někdy stoupne k mikrofonu. Dvanáct týdnů nezpívala, pak jí lékař po kontrole, kdy prošla všemi těmi diagnostickými přístroji, řekl: „Teď se do toho klidně obujte.“ Tak zpívala. Více, než chtěla, protože jakmile se pořadatelé po celé republice dozvěděli, že končí, nechtěli připustit, že právě u nich by „paní Marta“ nevystoupila. Její recitál se jmenuje Poslední a zpěvačka se dušuje, že název není nadsázka.

Poslední sezonu si užívá se vším všudy, včetně muzikálu Touha jménem Einodis na Letní scéně Divadla Ungelt. „Doufám, že když jsme Einodis zvládli čtyři léta, zvládneme i páté. Nikdy si moc neslibuju, na chválení dne před večerem jsem opatrná, teď vidím, že je úspěch udržet původní muzikál pět sezon. Skladatel Karel Štolba a libretistka Marta Skarlandtová můžou být pyšní.“



Marta Kubišová (74) Pochází z Českých Budějovic, od deseti let žila v Poděbradech. Chtěla být lékařkou jako tatínek, ale ke studiu nedostala doporučení. Tři roky pracovala ve sklárnách, zpívala s taneční kapelou, v roce 1962 vyhrála konkurz do pardubického Stop divadla, o rok později získala angažmá v divadle Alfa v Plzni, od roku 1964 působila v pražském Rokoku. Trojnásobné Zlaté slavici komunisté na začátku roku 1970 zakázali zpívat, oficiálním důvodem byly „její“ zfalšované pornofotky. „Druhá kariéra“ jí začala v listopadu 1989. Její domovskou scénou je pražské Divadlo Ungelt, kde mj. nastudovala komorní muzikál Andrewa Lloyda Webbera Líp se loučí v neděli, za nějž dostala Cenu Thálie. Na Letní scéně Divadla Ungelt ji od 17. července čeká pátá sezona muzikálu Karla Štolby a Marty Skarlandtové Touha jménem Einodis. Byla vdaná za režiséry Jana Němce a Jana Moravce. Z druhého manželství má dceru Kateřinu.

Sidonie Nádherná, jejíž postavu ztvárňuje spolu s Anetou Langerovou, je jí blízká, protože milovala zvířata a přírodu. A stejně jako ona byla kuřačka. „Byla od mládí velmi svobodomyslná, inteligentní a vzdělaná.“

Ještě jedno mají obě ženy společné: měly složité vztahy s muži. „Ona byla zřejmě na vztahy moc mladá. A její myšlení bylo avantgardní. Já jsem si po druhém rozvodu řekla, že tohle se mi už nestane. Navíc jsme ještě pět a půl roku po rozvodu žili v jednom bytě, takové zkušenosti člověk opravdu nechce opakovat. Bylo mi devětatřicet, užívala jsem si výhod práce v kanceláři, která je „od do“, a zbytek času jsem mohla věnovat Kátě, vymodlenému dítěti,“ vzpomíná zpěvačka.

Na muže prý neměla čas a žádného vhodného ani nepotkala. V roce 1989, když začala znovu zpívat, bylo dceři Kačence deset. „Začaly jsme drandit po Evropě. Nemohly jsme se toho nabažit, protože do té doby jsme neměly pasy. Takže na muže zase nebyl čas. A i kdyby byl, myslím, že ti správní muži se mi vyhýbají. Někdy přijde na autogramiádu po koncertu šarmantní muž mého věku a říká: ,Bože, jak já jsem vás miloval!‘ Pokaždé se těch mužů ptám, proč mi to neřekli už tenkrát. Na jevišti občas někteří nesou kytku a pokleknou. Jenomže teď už je pozdě bycha honit.“