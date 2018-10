Jsem zvědavá, do světa mě to táhne pořád, říká Marta Jandová

Marta Jandová (44) Narodila se do rodiny rockera Petra Jandy a jeho první ženy Jany.

Vystudovala střední ekonomickou školu se zaměřením na jazyky, během studia odjela na roční pobyt do USA. Po návratu se seznámila s prvním manželem Thorstenem Mewesem, společně se odstěhovali do Německa, kde začala zpívat v kapele Die Happy.

S Thorstenem se rozvedla po pěti letech, ale v kapele zůstala. Skupina Die Happy dodnes vydala 12 alb, na podzim bude 25. výročí slavit i v Praze. Koncert se koná 27. října.

Do Česka se vrátila v roce 2009, kdy získala roli v muzikálu a stala se porotkyní v Superstar.

12. října vydala svoji první autorskou desku Barvy, s níž se příští rok chystá na turné.

S manželem Miroslavem Vernerem má pětiletou dceru Marii.