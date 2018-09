VIDEO: Jak se ze služky Gottwaldové stala první dáma. A lidé se jí smáli

S o tři roky starším Klementem Gottwaldem se Marta seznámila v roce 1919. Tehdy se však ještě jmenovala Marie. Jenže v prostředí komunistických funkcionářů bylo asi osm až deset žen, které se jmenovaly Marie, například Zápotocká nebo Švermová. A tak si později nechala říkat Marta. Neplánovaná dcera, rovněž Marta, se jí a Gottwaldovi narodila už v roce 1920, ale svatba byla až o osm let později.



S Klementem ji spojovalo to, že oba pocházeli z chudých poměrů, z podobného vesnicko-maloměstského prostředí a podobného regionu. Jenže zatímco Gottwald žil politikou, hodně četl, Marta se o politiku nezajímala, do KSČ nevstoupila a nebavily ji ani knihy, raději si zahrála karty. Pochopila ovšem, že po boku stranického lídra se může dostat mezi společenskou smetánku.

Když se v červnu 1948 stal Klement Gottwald prezidentem, komunistická propaganda představovala Martu jako ženu z lidu, proletářku, která se chová stejně jako dřív. Nebyla to pravda. Marta se snažila stylizovat do postavy prvorepublikové paničky, nechala si šít šaty od stejné návrhářky jako Hana Benešová a oslovovat „ruku líbám“. Ale v kulisách komunistické diktatury jí to stejně nešlo a byla lidem spíše pro smích.

Když Gottwald v březnu 1953 zemřel, byl to pro Martu šok, z něhož se už nikdy nevzpamatovala a možná to i přispělo k rychlejšímu průběhu její nemoci – měla patrně rakovinu. Za několik měsíců zhubla o více než 50 kilogramů a zemřela už na podzim 1953.

