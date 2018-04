Marinované kuře pečené naplocho

NA 4 PORCE

Příprava: 15 minut + 8 hodin marinování + 1¼ hodiny pečení

* 1 velké kuře

* 2 cibule

* 2 lžíce sekané čerstvé petrželky

Na marinádu:

* 8 stroužků česneku, oloupaných

* 1 cibule, oloupaná

* 60 ml olivového oleje

* šťáva ze 2 pomerančů a ½ limetky

* 1 lžička soli

* ½ lžičky římského kmínu

* 1 lžička sušeného oregana

* pepř

1. Připravte marinádu: cibuli a česnek nakrájejte najemno a vhoďte do rozehřátého oleje. Duste dvě minuty, pak přilijte šťávu z ovoce a ještě pět minut povařte. Osolte, ochuťte kořením a krátce rozmixujte v kuchyňském robotu. Nechte vychladnout.

2. Z kuřete mezitím odřízněte páteř, rozevřete ho a otočte kůží nahoru. Na několika místech maso dlaní stlačte. Rozložené kuře zpevněte dvěma špízovými jehlami, vedenými vždy od stehna ke křídlu (viz fotografie; jehly můžete také vpíchnout křížem). Takto upravené maso položte do dostatečně velké nádoby a polijte marinádou – snažte se ji přitom dostat i pod kůži. Přikryté uložte do druhého dne v lednici.

3. Troubu předehřejte na 200 stupňů. Cibule oloupejte, pokrájejte na plátky a vsypte do pekáče. Nahoru položte kuře a zalijte použitou marinádou. Pečte asi hodinu a čtvrt, dokud není kuře propečené (při vpíchnutí ze stehna vytéká čirá šťáva). Posypte petrželkou.