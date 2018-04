Místo balzámu používám na rty krém na bradavky, říká Margot Robbie

Za kosmetické produkty však neutrácí horentní sumy a věří, že i levnější věci poslouží stejně dobře. V rozhovoru pro magazín Elle také prozradila, že se co nejvíc vyhýbá chemii a že když je doma, chodí nenalíčená.

„Na rty používám jedině Bepanthen, který běžně používají kojící ženy na popraskané bradavky. Pro mě je to geniální věc, která opravdu funguje lépe než balzámy na rty,“ svěřila se herečka. Podle ní běžné balzámy obsahují složku, která záměrně vysušuje rty, aby si člověk musel kupovat stále nové balzámy.

„Je to taková moje konspirační teorie. Podle mě se do toho přidává něco, co vám ty rty vysuší. A vám pak nezbude nic jiného, než si balzámy pořád dokola kupovat. A protože ten krém na bradavky má jen sloužit k tomu, aby hydratoval, funguje to na rty skvěle,“ myslí si.

Tuto vychytávku prý používá už od puberty a nemůže si ji vynachválit. Je ideální jako základ pod rtěnku, která jí pak na rtech vydrží déle.

Margot ale není z těch hereček, které by každý den v zrcadle kontrolovaly, jestli mají dokonalou pleť a zda nepřibývají vrásky. Mnohem víc se zaměřuje na to, aby byla v psychické pohodě. Teď navíc uvažuje nad založením rodiny. To je pro ni priorita číslo jedna.

„Mít děti je pro mě stěžejní. To byl také jeden z důvodů, proč jsem se vdala. Jsem v tomhle tradiční a chtěla jsem být vdaná, než se stanu matkou,“ dodala.

Margot Robbie se proslavila po boku Leonarda DiCapria ve filmu Vlk z Wall Street: