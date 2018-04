Manželství je dobré pro naše duševní zdraví, tvrdí vědci

Badatelé zjistili, že existuje spojitost mezi rozpadem manželství, rozvodem nebo smrtí partnera a duševními poruchami. Ženy se přitom s větší pravděpodobností uchylují k alkoholu, lékům a drogám, zatímco muži pravděpodobněji podlehnou depresím.

"Tento výzkum je unikátní a hlubší proto, že byl proveden v tak početném vzorku a v tolika zemích; navíc jsme získali údaje nejen o depresích... ale také o úzkosti a poruchách souvisejících s drogami," konstatovala Scottová.

"Navíc jsme měli možnost nahlédnout do toho, co se děje s duševním zdravím lidí v manželství, těch, jejichž manželství skončilo, i těch, kteří do manželství nikdy nevstoupili." Podle Scottové studie zjistila, že manželství ve srovnání se svobodným životem je dobré pro duševní zdraví obou pohlaví, nikoli jen žen, jak tvrdily dosavadní vědecké práce.

Vědeckou práci, při níž se "pokusnými králíky" stalo na 35.000 lidí z 15 zemí, vedla klinická psycholožka z univerzity v novozélandském Otagu Kate Scottová. Studie je založena na průzkumech, které se v uplynulém desetiletí uskutečnily v rámci programu zaměřeného na duševní zdraví (World Mental Health) a organizovaného Světovou zdravotnickou organizací.