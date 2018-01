Manželské etudy: Tomáš mě dojal při odchodu z vězení, říká Třeštíková

Po svatbě bydleli Antonín i s již těhotnou Mirkou u rodičů a snili o vlastním bytě. Narodila se jim dcera Lucie, získali byt na sídlišti a dál snili - tentokrát o domku, který se jim nakonec přece splnil, ale až za celou řadu nekonečně dlouhých let.

Když Mirka podruhé otěhotněla, váhala, zda si má dítě nechat, nakonec se jim narodil syn Tomáš. Mirka pracovala v malém kadeřnictví, Tonda prodával pneumatiky a amatérsky jezdil automobilové závody.

Dcera se velmi brzy vdala, porodila dítě a brzy se rozvedla.

Teprve když Tonda zdědil po otci pozemky na okraji Prahy, postavili si manželé konečně vysněný dům podle svých představ. Jenomže syn v té době propadl drogám a skončil ve vězení. Teprve po odpykání trestu se vrací domů.



„Tomáš se mnou nějakou dobu nechtěl komunikovat,“ vzpomíná Třeštíková. „Pak mi ale přes otce vzkázal, že je ochoten se nechat natočit, jak opouští vězení, kde byl asi dva roky za nějaké delikty spojené s drogami. Bylo to hodně intenzivní natáčení. Silvestr časně ráno, vězení kdesi o samotě za Brnem, všude sníh. Tomáš mi pak řekl, že se chtěl nechat natočit, aby se už nikdy nemohl vrátit zpátky. To mně dojalo. Teď dělá rodičům radost, pracuje a odstřihl se od své problematické minulosti,“ říká dokumentaristka, která se s Mirkou a Antonínem viděla od posledního natáčení několikrát. „Dcera Lucie se nás spíše straní, nechtěla se ani objevit ve třetím díle.“

Nejvíc z celé rodiny je režisérka v kontaktu s Antonínem. „Mám ráda jeho komunikativnost a otevřenost. S Mirkou se vídáme míň, ale když to vyjde, vždycky je to fajn. Po té dlouhé době, co se známe a po všem, co jsme společně prožili je náš vztah dost intenzivní.“



Oběma z páru by Třeštíková přála radost z dětí i vnoučat. Antonínovi pak, aby našel práci, která by ho uspokojovala. „Mirce přeju, aby dále fungovalo její kadeřnictví tak dobře jako dosud. Tomášovi, aby vytrval ve svém předsevzetí nikdy se nevrátit k drogám a vybudoval vlastní spokojenou rodinu. Lucii přeju spokojenost a radost z dětí,“ říká Helena Třeštíková.