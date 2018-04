Manželské etudy: Marcele film pomohl, Vladimír by do toho znovu nešel

Ivana a Pavel Halamkovi

Brali se kvůli dítěti, dlouho rekonstruovali zanedbaný byt po babičce a bydleli u rodičů. Pavel pracoval jako závozník a žil svými koníčky: hokejem, fotbalem a hlavně amatérským divadlem. Ivana byla na domácnost, na syna a později i na dceru sama. Po revoluci se Pavel svými koníčky začal živit, vedl kulečníkovou hernu a pořádal turnaje. Manželství se rozpadlo, oba si našli nové partnery, i tak jsou dál v přátelském kontaktu.

„Natáčení nám život nijak nezměnilo. Z Helenky Třeštíkové se stala naše kamarádka, kterou jsme vždy rádi viděli. No a na návštěvu s ní přišel i kameraman a my jsme si popovídali a povídali. Pak po několika letech Helenka vše sestříhala a vznikly Manželské etudy,“ říká za oba Pavel Halamka a dodává, že to jen vypadá, že by je natáčení mělo třeba otravovat.

„Kdybych byl mladý, opět bych souhlasil,“ odpovídá na otázku, zda by do podobného natáčení šel se svými dnešními zkušenostmi znovu. „Je krásné, když mě osloví neznámí lidé a hovoří o tom, že jsem je něčím v životě inspiroval. I kdyby to byl jeden jediný člověk, tak je to krásné a stojí to za to!“