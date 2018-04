Manželská krize? To zvládneme

Na začátku to byl příběh jako z pohádky – mladí novomanželé, kteří kromě lásky měli ještě tu kliku, že zdědili starší domek po babičce. Petr přestavoval, vyráběl, prostě dřel. Jitka nejdřív sálala nadšením. "Dva roky jsme ale neměli společný víkend bez toho, abychom oba makali na baráku. Žádná dovolená, žádné kino, prostě nic. Tehdy mi došlo, že to tak třeba bude napořád. Že pro Petra ten barák nikdy nebude dost upravený. Pak se objevil kolega, který mě zval do divadla, na večeři nebo na víkend. Zamilovala jsem se," vzpomíná Jitka. Nakonec se dvojice rozvedla. "V zárodku nevěry často stojí právě nenaplňování potřeb," říká k tomu David Doležal – mediátor – odborník, který při různých krizích pomáhá dvojicím najít společnou dohodu bez nutnosti soudního jednání.

Zklamání je normální

První krize takřka zákonitě "napadá" manželství někdy mezi třetím až sedmým rokem společného soužití. Má tisíc podob a v zárodku všech je pád růžových brýlí z očí. Ti dva si náhle připadají okoukaní, začínají se v manželství nudit. Nikoho už nenapadne "střihnout" si dopoledne osvěžující sex na kuchyňské lince.

Druhá vývojová krize se připlíží nenápadně tak kolem dvacátého roku společného soužití – a důvodem bývá deziluze.

"Ve středním věku se skoro zákonitě dostaví zklamání. Naše ambice totiž bývají větší. Člověk srovnává romantické ideály se skutečností a s hrůzou zjišťuje, že z nich zhola nic nezbylo. Třeba ho zklamaly děti nebo se mu nedaří v práci. Chátrající partner už ho nepřitahuje. Je třeba vědět, že být zklamán v životě je úplně normální," zdůrazňuje psycholog Tomáš Novák.

Během soužití ale přichází i celá řada jiných krizí a bylo by škoda hned při prvních problémech brát útokem rozvodový soud. Jak se zachovat při těch nejčastějších kalamitách, na nichž manželství často ztroskotají, vám poradí tři odborníci – psycholog, psychiatrička a mediátor.

Nevěra

Tomáš Novák, manželská poradna Brno – Židenice: Neberte ji tragicky jako zradu partnera. Ujasněte si, o co vám jde. Snaha potrestat partnera s sebou nese riziko, že tím potrestáte i sebe. Pokud o něj dál stojíte, vsaďte na taktiku 20 procent plus, to znamená: snažte se být o fous lepší než dřív. Třeba o trochu líp vařit nebo více pomáhat doma. Pokud možno se detailně nevyptávejte a vyčkávejte.

Lea Brodová, psychiatr, rodinný terapeut (Dětská psychiatrická klinika v Praze – Motole):

Pro viníka: Pokud o druhého stále stojíte, nabídněte smír, úctu, ocenění, pozornost, a to přesto, že vše, co teď uděláte, bude špatně (protože vám partner už nevěří). Obdiv přijme jako ironii, dárkem si ho kupujete, pochvalou si léčíte pocity viny...

Pro podvedené: Rozhodnete-li se zůstat, nebuďte ztělesněnou výčitkou. Ruku na srdce – třeba stačilo málo a situace by byla opačná.

David Doležal, mediátor (www.psychoterapeut.cz): Nepředhazujte partnerovi ‚dokonalého souseda‘. Partner si vás totiž nevybral pro korekci svých nedokonalostí. Může pomoci i prosté vyříkání křivd, které se někdy roky zbytečně táhnou životem.

Návrat do práce po rodičovské dovolené

Tomáš Novák:

Nepřicházejte z práce okatě nadšená. Nevyprávějte partnerovi, jaký je kolega Jirka machr, nevyvolávejte u něj žárlivecké podezření. Snažte se, aby domácnost utrpěla co nejméně. Mužům radím taktiku 20 a více procent plus. Chovejte se k partnerce pěkně, aby ji ten případný rozdíl v porovnání s chováním kolegů v práci neuhodil do očí.

Lea Brodová:

Hodně záleží na tom, z jakého domova žena, případně muž odchází. Má-li doma uznání, spolupráci, může být vyhráno. Riziko hrozí u těch dvojic, kde dosavadní komunikace probíhala v duchu: "Cos tu celý den proboha dělala?" a "V práci se jen vybavuješ s kolegy a já si od dětí neodpočinu ani na minutu." Raději to už dopředu zaměňte za: "To se nedivím, žes při tom šrumci nestihla uvařit" a "Musíš být unavenej z těch termínů, ty toho teda zvládneš."

David Doležal:

Zbavte se mýtu, že původní nastavení rodiny má setrvat navždy. Je zapotřebí si uvědomit, jak to kdo na počátku myslel, že nikdo neměl zlý úmysl, není to ‚nic proti nikomu‘.

Krize středního věku, odchod dětí z domu

Tomáš Novák:

Někdy se vyplatí vytvořit si pomyslnou garsoniéru ve dvou. Zaměřit se sám na sebe, své koníčky. Pokud žádné nemáte, zavčas je hledejte.

Lea Brodová:

Naše dcera mě prosila: "Mami, že nikdy nepřestaneš být tak potrhlá?" Dětem lze pomáhat už tím, že nemusí 24 hodin myslet na nešťastné opuštěné rodiče, ale jen občas si vzpomenout na spokojené lidi. Ty, kteří mají konečně čas na zahrádku nebo výlet na Bezděz. Lépe se to podaří, připravíme-li se už v době, kdy máme svá holátka ještě doma.

David Doležal:

Ženě nelze vyčítat, že chce dokázat víc než jen být výbornou matkou. Natož jí v tom bránit. Je zapotřebí se vcítit do očekávání partnera. Uvědomit si, že oba máte stejné právo na profesní seberealizaci.

Workoholismus

Tomáš Novák:

Pokud chci mít taťku doma denně ve tři,musím se smířit se starou škodovkou. Když chci manažera, nelamentuju doma kvůli kapajícímu kohoutku. Je iluzorní snažit se workoholika předělat, i kdyby se zdálo, že se to daří, bude protivný zase jinak.

Lea Brodová:

Pokud ve svazku chceme zůstat a mít něco, co uklidňuje, povzbuzuje, ale škodí vztahům, třeba závislost na práci, je třeba napřed dodat něco, co uklidňuje a povzbuzuje a vztahům prospívá, třeba koníčky.

David Doležal:

Jediným východiskem je dohodnout se na kompromisu. Když se muži nedaří v roli živitele, vzniká krize materiální, když se mu naopak daří, zadělává na riziko ulpění na úspěchu, kdy nejvyšší prioritu získává práce – tedy workoholismus. Pokud chcete rodinu a na takového partnera tlačíte, můžete se mu zprotivit. Workoholik zase musí počítat s tím, že s ním partner časem přestane počítat, přestane ho mít rád.

Když se krizi nepodaří ustát

1. Nejvyšší rozvodovost se objevuje v první polovině středního věku, tedy mezi 5. až 10. rokem manželství.

2. Kromě rozdílnosti povah a zájmů je nejčastější příčinou rozvodu nevěra.

3. U manželství delších 15 let jde téměř výhradně o nevěru mužů. Právě nevěra muže je důvodem, proč ženy mezi 40 až 50 lety podávají častěji žádost o rozvod.

4. Podle výzkumu se po zjištění nevěry 41 % párů rozešlo, dalších 44 % párů si ji nedokázalo odpustit a jen 15 % párů po čase obnovilo pěkný manželský život.

5. Nejhůř děti snášejí rozvod ve věku asi od 8 do 12 let, tedy před pubertou.

7. Nejlevnější rozvod stojí 1 000Kč – to je cena kolku na žádost o rozvod. Pokud využijete právníka, rozvod bude mnohem dražší.

8. Návrh na rozvod podávají v 68 % případů ženy.

Krabička poslední manželské záchrany

Mluviti zlato

Mluvte s ní ( s ním), pojmenujte své pocity. Vztahům škodí zeď mlčení.

Neurážet

Vztahy ničí i neustále obranný projev ("Venku sněží." – "No a můžu snad za to?") a devalvace ("Jak tě může bavit taková blbost, jsi nemožnej.")

Nesvěřovat všechno

Nerozebírejte dokola manželský vztah ("Ty už mě tak nemiluješ!"). Nepropadněte iluzi, že musíte být za každou cenu upřímní a rozkrýt všechna tajemství.

Každý trochu po svém

Ve starším věku se dohodněte na větší nezávislosti a autonomii. Rozvíjejte osobní zájmy. Zkuste něco netradičního: výlet do exotické země, seskok padákem.

Zkuste jeho pohled

Snažte se být empatičtí, vcítit se do role partnera a jeho pohledu na věc.

Šetřete kritikou

Vztahy ničí kritičnost. Kritika snad může zafungovat jako prostředek změny, aniž ničí vztah, jen pokud je zachován poměr sedm až devět ocenění ku jedné kritice.

Domluvte si řád

V mladším věku se zaměřte na chod domácnosti (kdo vyzvedne děti ze školky, kdo nakoupí...) a domluvte se na jednotném výchovném cíli. Taky v tomto období budujte kariéru.

Řešení se najde

Uvědomte si, že být zklamán v životě je úplně normální. Postihuje to i ty nejšťastnější dvojice. Nepropadněte pocitu, že se hroutí svět. Většina věcí se dá vyřešit. Pokud sami nebudete vědět, kudy z toho ven, nestyďte se dojít za odborníkem.