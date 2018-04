Manželky slavných: Hapka mi obchody nesponzoruje, říká Olga Michálková

Založila ji se svou sestrou, v Praze mají dva obchody. Sako, které Olga ušila, si z Prahy odvezl i slavný fotograf Helmut Newton. "Pak nás i fotil. Ty snímky jsem nikdy neviděla, ale chlubím se, že jsme byly jeho modelky... ale oblečené," vypráví se smíchem šarmantní žena, která se může se svými 185 centimetry Petru Hapkovi téměř bez problému dívat do očí.

V malém obchůdku nedaleko Malostranského náměstí mě vítá starší ze sester s tím, že se Olga chvilku opozdí. Kromě stojanů s ramínky plnými šatů od obou návrhářek zde stojí i kulatý stolek se třemi židlemi a útulný prostor funguje jako butik i kavárnička pro majitelky. Krásná ukázka jejich bohémského přístupu k životu.

Nejlepší Maxová, hudba je múza

V našem povídání jsme vynechaly klišé o starších partnerech i životě vedle slavného muže, ale ne proto, že by o to Olga Michálková požádala. Zajímavějšími tématy prostě bylo mateřství, touha po emigraci nebo její múza. Světe div se, je jí hudba. A ano, někdy i ta Hapkova. "Mám ráda ty pohádkové motivy, Panna a netvor třeba," říká dvaačtyřicetiletá žena. "Jednou jsme k tomu udělaly i módní přehlídku, konala se u bazénu, do kterého jsme modelky nakonec naházely. Předváděla tam tehdy mladinká Tereza Maxová. Tehdejší agent ji hrozně terorizoval a my jí říkaly: "Terezo, neblbni, jsi nejlepší, jeď do Paříže. A ona pak jela," vypráví energická Pavla.

Olga šila od mládí, stejně jako její o šest let starší sestra. Talent a vztah k umění zdědily po rodičích – tatínek byl akademický malíř, maminka vystudovala vysokou školu textilní. Nejprve oblékaly sebe, potom kamarády a záhy přišla Olžina slavná kabátová éra. "Stalo se mi, že jsem přešla na druhý chodník, jenom abych se podívala na ten krásný kabát, a on byl ode mě," směje se. Navrhovala je z barevných látek, v silném kontrastu k tehdy běžné šedi komunismu. Inspiraci hledala třeba ve filmech nebo i v módním časopisu Vogue, který si chodila prohlížet do Italského institutu.

V polovině 80. let si sestry založily obchod i značku. Tvoří samostatně, ale přehlídky spolu vždy nakombinují. Doplňují se prý výborně. "Stane se, že se mi líbí nějaká látka a Pavla ji koupí, aniž bych jí něco říkala. Nebo ušiju sukni a ona k ní přinese úplně skvělý vršek," přiznává Olga. Sama se vyžívá v tvorbě slavnostnějších modelů, Pavla má zase raději ležérnější styl. Protikladně působí i jako osobnosti. Olga je většinu času aristokraticky klidná a rázná sestra jí někdy úplně ukradne slovo.

Homosexuálové vidí ženu jinak

Ptám se i na současná "horká témata": politiku nebo třeba anorexii... "Po revoluci jsem četla všechno, věděla jsem, kdo jsou ministři, a strašně mě to bavilo. Teď už to přepínám," říká Olga. Ovšem když nadhodím, že si přece určitě všimly posledních několika skandálů, chytnou se okamžitě. "Jako skandál mi připadá, že komerční věci dostávají granty a opravdu talentovaní lidé žijí na hranici chudoby," říká Pavla důrazně a Olga souhlasně kývá hlavou.

Shodnou se i v otázce anorexie v modelingu. "Top návrháři jsou většinou homosexuálové a ti mají trošku jiný pohled na ženskou krásu. Patří k nám přece prsa, stejně jako mateřství. Ideální postavu má žena dejme tomu v osmnácti, ale proč by se nemohla hezky oblékat i po třicítce?" vysvětlují mi. Na svoje přehlídky žádají modelky alespoň s velikostí 38. "Jinak to neprodáme," smějí se.

Za prací se kdysi chtěly i stěhovat a obě zvažovaly i emigraci. "Ano, nabídky byly, já bych asi skončila ve Vídni," říká Olga. "Jenže jsme nedokázaly opustit domov, rodiče. Trošku asi lpíme na tradičních hodnotách," vysvětluje její sestra. "A vždycky do toho vstoupil nějaký vztah, takže to tak asi mělo být," doplňuje ji zase Olga, která prý o svém rozhodnutí ještě občas přemýšlí.

Ještě holčičku? Klidně

Olga má dva syny, mezi nimiž je až neuvěřitelný rozdíl sedmnácti let. Filip se narodil, když oslavila plnoletost, Kašpar v pětatřiceti. Mateřství prý zvládala v osmnácti možná lépe než dnes. "Pomáhali mi rodiče a nikdy jsem neměla pocit, že by mě dítě brzdilo. Naopak, prožilo se mnou začátky, úspěchy, neúspěchy. Díky rodičům jsem i cestovala, viděla kus světa. Kašpárek je trošku rozmazlenější a vyžaduje víc pozornosti než kdysi Filip, který byl extrémně hodné dítě." A další dítě, holčičku? "Za sebe říkám, že jo, chtěla bych. Nevím kdy, neplánuji, i když hodiny teda tikají bim bam," odpovídá bez zaváhání.

A jak ovlivňuje její práci vztah s o dvacet dva let starším zpěvákem a skladatelem, s nímž žije už devět let ve společné domácnosti? "V návrhářství ani ne, ale jak se náš vztah medializoval, obchod trpěl. Ztratila jsem najednou několik zakázek třeba u kostýmů. Ale nevadí, asi nebyly tak důležité," pokrčí rameny. "Jestli si lidi myslí, že nám Petr Hapka sponzoruje obchody, tak to je vyvádím z omylu. To je totiž alfa a omega celého problému," rozhorlí se Pavla. "Olinka se neproslavila tím, že s ním žije!"