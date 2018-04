Bartošová, Bělobrádková a Babišová: Své manžely v politice podporujeme

Lydie Bartošová: Jsme ochotni k podobným obětem

„Jsem introvertní, hravá a idealistická,“ popsala samu sebe Lydie Franka Bartošová, která si v minulosti vysloužila přezdívku „kněžka chaosu“.

Lydie Franka Bartošová, manželka lídra Pirátské strany

S šéfem Pirátů se seznámili na akci této strany před pěti lety, Lydie měla tehdy šestiletou dceru Amélii z prvního manželství. Před dvěma lety se 17. listopadu za Ivana Bartoše provdala. Datum nezvolili náhodně.

„Má svou symboliku a nemůže se stát, že bychom na něj zapomněli,“ vysvětluje Lydie, která je samozřejmě členkou strany svého manžela a jinak pracuje jako knihovnice v ČVUT.

„Být knihovnice je velmi romantická záležitost, obor se velmi rychle vyvíjí,“ libuje si. Manžela podporuje prý nejvíc tím, že mají společný cíl a společný zájem. „Jsem tedy ochotná k podobným obětem jako on. Hodně spolu mluvíme, všechno spolu probíráme,“ připouští.

Lydie je členkou republikového výboru, který vyvažuje republikové předsednictvo a angažuje se i mimo stranu. Zabývá se především genderovými problémy. Za úspěch Pirátů by považovala, kdyby se dostali do Poslanecké sněmovny.

VIDEO: Manželka Ivana Bartoše Lydie také patří k pirátské straně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Byl by to důkaz, že i lidé, kteří nepatří k zavedeným politickým kruhům, prostě parta aktivistů, že může dát dohromady nějakou sílu, která může něco změnit.“

Jana Bělobrádková: Uvažujeme o čtvrtém dítěti

Manželka předsedy KDU-ČSL Jana Bělobrádková na otázku, jaká je, sama neodpověděla, ale pomohla si citátem z manželovy knihy.



Jaká je Jana Bělobrádková?

„Napsal to jasně a výstižně, tak vám to přečtu: získal jsem manželku milující, pracovitou, zodpovědnou, krásnou, bezprostřední, skromnou, přirozenou, nezištnou a statečnou - druhou polovinu našeho společného já,“ usmívá se paní Jana, maminka tří dětí, pětiletého syna a dcer ve věku tři roky a 10 měsíců.



Bělobrádkovi jsou manželé šest let. Jana dřív pracovala jako zdravotní sestra, ale teď je doma s dětmi. Žije v rodném Náchodě a do Prahy se stěhovat nechce, protože by přišla o pomoc prarodičů. Manžel se vrací domů jen na víkendy. „Můj život je jeden velký kolotoč kolem tří dětí, společné domácnosti, ale baví mě to,“ říká.

Rozhodnutí, že její muž bude kandidovat na šéfa strany i to, že povede KDU-ČSL do podzimních voleb, bylo po vzájemné dohodě. „Vím, že se věci mají dotáhnout do konce a v tom ho podporuji, pak už bude patřit jenom nám.“

VIDEO: Jana Bělobrádková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Život se známým politikem má podle ní jednu velkou nevýhodu. „Jste víc vidět. Lidé jsou závistiví a závidí, i když vlastně ani neví co. Musíte se víc hlídat a hlavně nemáte toho chlapa doma. Když se o to manželství pečuje, tak to docela i jde, ale není to žádná slast,“ připouští sympatická maminka, která by si podle svých slov troufla ještě na čtvrté dítě.

„Uvažujeme, že bychom ještě přijali do života jedno, čtvrté dítě, ale to záleží na okolnostech manželova politického i nepolitického působení a na jeho zdravotním stavu.“

Monika Babišová: Starám se, jako každá žena

Monika Babišová je zřejmě nejznámější z partnerek šéfů nejsilnějších stran. Babišová je už dávno, i když se svatba konala až letos v létě. S šéfem ANO má dceru Vivienne a syna Frederika. Každý její den začíná v půl sedmé ráno.



Andrej Babiš a Monika Babišová (20. května 2017)

„Vstávám každé ráno s dětmi do školy, vypravím je a potom, co odejdou, odcházím většinou já.“ Obvykle na zasedání správní rady Nadace Agrofert, která pomohla už tisícům lidí. „Jsou to matky samoživitelky, senioři, handicapovaní a nemocní, pomáháme dětem ze sociálně slabých rodin, máme hasičský fond, vyhlašujeme různé granty,“ vyjmenovává.

„Po skončení správní rady se věnuji svým záležitostem. Buď jedu na svůj rozpracovaný projekt, teď zařizuji v Průhonicích interiér hotelu a restaurace Paloma, nebo mám domluvené schůzky s dodavateli,“ líčí svůj den Monika, která se kromě rodiny a Nadace věnuje interiérovému designu. Má ráda moderní minimalistický styl, přírodní materiály a čisté linie. Trendy je podle ní skandinávský styl a art deco, který ale spíš baví Spojené státy než Česko.

„Ve tři mi začíná další rada, vědecká, kde zasedají naše největší lékařské špičky z Motola a IKEMU a to většinou trvá tak do pěti hodin. Pokud mám práci, jedu potom ještě do kanceláře a řeším fakturace, anebo už jedu na nákup a domů.“



Manželovi je podle svých slov oporou hlavně v tom, že se stará o domácnost, o děti, nakupuje, tak jako každá žena,“ říká.