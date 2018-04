Manželka v. milenka? Život ve třech musí jednou skončit

Pak se uklidnila a vrátil se jí i smysl pro humor: „Můj muž byl věčně na lovu a to je sexy snad pro každou. Já ale musím dodat to podstatné: je lepší být Mackovou milenkou nežli manželkou. Takže - rozvod!“ Jana Blochová rozhodně ví, co chce a co ne, stejně jako ostatní podváděné manželky.

Kupodivu sepisování dokumentů s rozvodovým právníkem to povětšinou není. Hillary Clintonová si rozhodně nechtěla zahrát v jednom z největších skandálů devadesátých let a co by za to dala, kdyby jméno Monica Lewinská nikdy neslyšela. Ještě rok poté, co se pan prezident zapletl se stážistkou z Bílého domu, chodili všichni včetně dospívající dcery k psychologovi.

Zklamání by si ušetřila i naše první dáma, nebýt fotografie jejího muže Václava Klause s bývalou letuškou Klárou Lohniskou v novinách. Ani ona však na rozvod nepomyslela.

Nepřibylo tak dalších dvou žen, které dříve nebo později vystřízlivějí, mezitím se však manželství definitivně rozpadne. „Nevěra podle mého opravdu není důvodem k rozvodu, pokud všechno ostatní funguje,“ říká rodinná poradkyně Blanka Němečková. Mnohé manželky už to začínají chápat.

„Podváděné ženy ke mně přicházejí často, ale vlastně už mě nepotřebují. Samy si přišly na to, proč se to stalo a jak svého manžela získat zpátky,“ tvrdí Blanka Němečková. Obvykle mívají společné dvě věci: optimismus, že to dokážou, a také ženskou solidaritu. Na manželovu milenku nezanevřou, naopak ji spíše politují. Umějí samy sebe přísně zhodnotit: jak vypadám, co se sebou mohu ještě udělat, co se mu na mně tenkrát tak líbilo... A téměř vždycky to zafunguje.

Záletný manžel pak upíjí s milenkou ze sklenky a napadne ho: Co já tady vůbec dělám? Proč tady sedím s někým o dvacet let mladším, když jsme si včera se svou ženou tak dobře popovídal? A kde je vlastně dnes večer ona?

V tu chvíli se ozve prastará mužská slabost - žárlivost. Pro muže je totiž manželčina nevěra děsivou noční můrou, bez ohledu na to, že on sám slib věrnosti opakovaně porušil. Spíše než o milence začne přemýšlet o své ženě a taky o dětech. Na těch mu záleží čím dál víc. Kdyby to ale bylo jen a jen na něm, nechal by si nevěrný muž obě - milenku i manželku.

"Muži se totiž nechtějí rozhodovat mezi tou nebo tou," vysvětluje psychoterapeut Jiří Tyl, " chtějí obě. Od přírody jsou disponovaní k polygamii, sex je fascinuje a taky se v nich probouzí soucit. Neradi by jedné či druhé ublížili." Život ve třech ale jednoho dne skončit musí. V čí režii to bude tentokrát?