Manželka nového premiéra: Na rozmyšlenou jsem měla tři hodiny

Zatím se jejich rodinný život až tak moc nezměnil. "Je brzy. Zrušili jsme jen dovolenou v Itálii, na kterou jezdíme pravidelně začátkem května," říká paní premiérová.

Dana Fischerová Dana Fischerová je o dva roky starší než její manžel. Z prvního manželství má tři děti, z druhého s Janem Fischerem jednadvacetiletého syna Honzu. Přes dvacet let pracovala na Českém statistickém úřadě. Od roku 2001 je v invalidním důchodu. Kvůli rakovině přišla o ledvinu. Má tři vnuky.

"Snad jen máme také víc telefonátů, a když jdeme ven, češeme i našeho zlatého retrívra," směje se velkému pocitu zodpovědnosti, který na ni dolehl.

O Velikonocích spolu byli v soukromém penzionku v západních Čechách. Majitel prý až do odjezdu netušil, že přijel premiér, a vítal je se slovy: Á, přivezli jste si s sebou kamarády. "Od té doby říkáme bodyguardům kamarádi," říká Dana Fischerová.

Teprve když odjížděli, ptal se prý majitel Jana Fischera, kde pracuje. Když se dozvěděl, že na statistickém úřadě, povídá: To máte dobré, když máte teď premiérem statistika. Znáte ho?

"To bylo milé," vzpomíná jeho manželka. Sama je rozhodnuta manžela ve funkci podpořit, byť nemá s politikou zatím žádné zkušenosti. Při rozhovoru pro iDNES.cz se jí důsledně vyhýbala.

Raději povídala o knížkách, divadle, New Yorku, kde by si prý dovedla představit žít, a o starých panenkách, které sbírá. Od začátku na ní bylo vidět, že má trochu trému. Objednala si kávu s perlivou vodou, a když zrovna necvakala spoušť fotoaparátu, zapálila si cigaretu. "Je to můj první rozhovor v životě, budete na mě hodní?" zeptala se.