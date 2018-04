Osmnáct dětí jim nestačilo, britští manželé čekají další miminko

Manželé se pochlubili šťastnou novinou na sociálních sítích. Na Facebooku zveřejnili snímek z ultrazvuku. Pak přidali i obrázek tabule, na níž byla napsána statistika: kluci - 10, holky - 9 a oznámení, že další miminko se narodí letos v září.

Nejstaršímu synovi Chrisovi je nyní 27 let a nejmladší dcera Phoebe se narodila loni v červenci. Mezi nimi jsou Sophie (22), Chloe (21), Jack (19), Daniel (17), Luke (15), Millie (14), Katie (13), James (12), Ellie (11), Aimee (10), Josh (9), Max (7), Tillie (6), Oscar (4), Casper (3) a Hallie (2). Rodiče mezi své potomky počítají také syna Alfieho, o něhož Sue přišla v 23. týdnu těhotenství v roce 2014.

Noel a Sue Radfordovi se do sebe zamilovali ještě na škole a Sue se už ve 14 letech poprvé stala matkou.

Dvojice úspěšně vede rodinnou pekárnu a kromě příspěvků na děti nepobírá od státu žádné další sociální dávky. Každý rok také jezdí na dovolenou do zahraničí. Za jídlo pro rodinu týdně zaplatí v přepočtu kolem devíti tisíc korun. Každý den spořádají osm litrů mléka, tři litry džusu a tři krabice cereálií. Na narozeninové dárky pro všechny děti dohromady mají rodiče rozpočet ve výši tři tisíc korun a o Vánocích je to od tří do osmi tisíc korun.