Manžel je občas zároveň i můj bratr

Je to jednoduché, jsme si dost podobní, takže každý uvěří. V pátek se z mého jinak celkem normálního manžela stává můj bratr a vyrážíme do společnosti.

Posedíme na baru, zajdeme na diskotéku, pokaždé se s někým seznámíme. Oba jsme celkem pohlední lidé, takže za chvíli má manžel partnerku a já partnera a zbytek večera se bavíme společně.

Naši noví známí jsou nadšeni, na jak skvělé sourozence to narazili, slečny se nebojí, protože jsem tam já, a celkem snadno se dají všichni pozvat k nám do bytu. Někdy je to i větší společnost, záleží na okolnostech. Mejdan pak pokračuje u nás doma do ranních hodin.

Manžel se většinou se svou novou známostí vyspí. Já se vždycky nějak vykroutím. Pokud je chlapík neodbytný, manžel ho jako správný bratr vyhodí. Ráno se hezky rozloučíme a on té slečně už nikdy nezavolá. Párkrát se stalo, že chudinka zvonila u našich dveří. Otevřela jsem a řekla, že bratr je ženatý, ať na něj raději zapomene. Vždycky to zabere.

Ze začátku mě to moc bavilo, flirtovala jsem si podle libosti a zvedala sebevědomí obdivem cizích mužů. Taky jsme si užili dost legrace. Já se s nimi třeba líbám a tak, ale k sexu jsem zatím nikdy nesvolila. Manžel to nekomentuje, říká, že když budu chtít, nemůže mi bránit. Říká, že to není nevěra, když jsme u toho oba dva. Já se ale trápím, žárlím na něj.

Teď jsem ovšem začala myslet na dítě. Bude mi brzy 30 let, a tak myslím, že už je nejvyšší čas. Manžel neprotestuje, ale asi nedomyslel, že s jeho avantýrami bude konec. Říká, že beze mne nikam chodit nebude, ale můžu mu věřit? Co když se bude chovat dál jako doposud?

Navrhla jsem, že s tím přestaneme, ale manžel nechce, říká, že je to daleko větší zábava než sedět doma ve dvou a my se přeci už známe. Dokud se dítě nenarodí, není důvod s tím končit a nakonec i pak nám ho přeci občas pohlídají rodiče, takže si budeme moci vyrazit jako obvykle.

Nedovedu si představit, že v pátek budu kromě rodinných fotografií ještě schovávat hračky a fotky našeho dítěte. Poraďte mi prosím:

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 2818