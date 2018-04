Manuál pro ženy: dosáhněte svého pomocí čtyř jednoduchých kroků

Jak si vlastně představujete úspěšnou ženu? Jako vrcholovou manažerku, která cestuje po celém světě, mluví šesti jazyky, když je doma, přespává ve svém loftovém bytě a o víkendech řeší svůj hendikep na greenu? Nebo ženu, která ze země vydupala třeba vlastní cukrárnu a dneska zásobuje půl republiky svým proslulým dortem? Možná taky jako zpěvačku, která vyprodá Lucernu, nebo herečku, pro niž se píší jen hlavní role? Anebo dámu, která se šikovně vdala do vyšší společnosti a tráví čas údržbou obličeje, těla, zahrady a domu a samozřejmě charitou?

Jasně, prima příklady - silné, vyrovnané ženy, která by nechtěla být jako ony. Ale možná vaší představou úspěchu je malá hájenka na Šumavě, upravená zahrada kolem, na stole voní domácí buchty a kolem vás se motá šestice vašich potomků.

Představa úspěchu je u každého jiná, a první bod v našem manuálu z toho vyplývá:

1) Co chci

Stanovení priorit bývá začátkem každého projektu. Jenže u žen se dá předpokládat, že priority života jsou jasné a je jich víc: děti, partner, práce, seberealizace. Dobře si proto rozmyslete, kterým směrem chcete letos upřít svou hlavní pozornost.

Jestli vám připadá, že nahlas si přiznat "letos se chci soustředit hlavně na práci" je, pokud máte fungující vztah a děti k tomu, vlastně rouhání, zapomeňte na to. Jen asociální typ se od svých blízkých dokáže zcela odstřihnout, navíc to není ani potřeba. Partnerovi a dětem jste věnovala značný díl své osobnosti v uplynulých letech, tak letos upřete své síly třeba právě ke svému zaměstnání. Přece se na rodinu nehodláte vykašlat, ale holt budete své mimorodinné činnosti věnovat víc času i myšlenek a část vašich dosavadních domácích povinností může alternovat právě muž a děti. Na tom není nic špatného. Naopak, aspoň ty mladší to lépe připraví na budoucí časy...

2) Jak toho dosáhnout

Zcela základní je určení trasy, po níž se váš budoucí úspěch bude ubírat.

DĚTI

Pokud jsou vaší prioritou děti, snažte se ostatní důležité věci aspoň na nějaký čas upozadit. Najděte si práci, která vám umožní chodit třeba dřív domů, pracovat částečně z domova (v případě některých vyvolených nepracovat vůbec).

Pokud děti ještě nemáte, ale zatím po nich marně toužíte, napněte k tomuto cíli své síly. Neodkládejte návštěvu gynekologa, případně jiné odborné vyšetření. Klidně toho zkombinujte víc: cvičte po vzoru paní Mojžíšové, pijte doporučené bylinkové čaje a naslouchejte radám lékařů. Taky se trochu rozmazlujte a buďte v klidu. Většinou to funguje tak, že čím víc miminko chcete, tím víc se příroda brání. Jako by nás napínala.

A jestli vaše trápení trvá opravdu dlouho a žádná pomoc na blízku, vymyslete si alternativní plán. Moje kamarádka několik let zoufale čekala na modré proužky na těhotenském testu a po pár letech jí lékaři sdělili verdikt, že její jedinou šancí je umělé oplodnění. S manželem naplánovali cestu po Číně, aby si to všechno promysleli. Pár týdnů před odletem na preventivní gynekologické prohlídce lékař nevěřícně zíral na ultrazvuk. Byl tam - syn. Čína se nekonala, na umělé oplodnění nikdy nedošlo a přítelkyně má tři krásné děti.

PARTNER

Je pro vás zrovna teď nejdůležitější najít někoho, kdo by vám dělal doživotního sparingpartnera? Jediná účinná rada zní: buďte aktivní. Choďte ven, zapojte se do internetových diskusí, zadejte si inzerát nebo na nějaký odpovězte, klidně si nechte zorganizovat seznámení přes prostředníka. Já osobně jsem v podobné záležitosti jako dobrá víla letos zafungovala dvakrát. Jednou to vyšlo, podruhé ne. To je přece dobrý výsledek, ne?

Problém je, že spousta žen se bojí neúspěchu při seznámení, stydí se, připadá si trapně. Ale co tak strašného se může stát? Maximálně to tentokrát (nebo ještě párkrát) nevyjde. Pokud však radši zůstanete sama doma, mohla byste na nový objev čekat do skonání světa. Ono se mnoho nezadaných sympaťáků na trase domov-školka-práce-školka-sámoška-domov nenachází...

"Po rozvodu jsem zjistila, že ucházejících chlapů kolem čtyřicítky, kteří nejsou ženatí, promiskuitní a pošahaní, je celkem dost málo. Když navíc chcete, aby byli umytí, vtipní a nemysleli jen na sebe, vzorek ještě zchudne. Po dvou letech samoty a řídkých setkání plných zklamání jsem se odhodlala začít hledat na netu. Našla jsem chat, kde si povídají lidé, které baví stejný typ filmů, a s pár kluky si za poslední rok dala rande. A dost možná, že z toho jednoho se pomalu klube kandidát na něco víc," říká čtyřicetiletá Iveta z Prahy.

Jen malé varování pro seznamování: pokud si hodláte vyrazit ven s někým zcela neznámým, a je jedno, zda jste k němu přišla na síti či díky inzerátu v novinách, naplánujte aspoň první schůzky do veřejných prostor a nesdělujte mu hned na prvním rande svou adresu. Kdyby se z něj vyklubal šílenec, darebák nebo sexuální loudil, budete mít větší manévrovací prostor k vyklizení pole.

PRÁCE

Jste v práci nespokojená, nicméně se bojíte, že pokud se začnete rozhlížet po nějaké jiné, přijdete i o tu, co máte? Co takhle zkusit nějakou personální agenturu? Dokáže vám říct, jaké jsou vaše šance na trhu, může váš životopis zkusmo rozeslat několika klientům - a to vše do jisté doby lze i anonymně. Když chcete rozjet vlastní podnikání, existuje už řada organizací, které se právě na pomoc rozjíždějícím projektům zaměřují. A některé dokonce cílí jen na ženy. Provedou vás houštím předpisů a nařízení, poradí, jak se formálně vlastně firma zakládá a co k tomu všechno potřebujete.

Jen si před podobným dobrodružstvím sama sobě upřímně odpovězte na otázku, zda jste ten správný typ. Pro mě třeba vlastní firma není - nerada riskuju, mám radši aspoň nějaké jistoty, vadilo by mi být ze začátku celou pracovní dobu sama, nesnáším jednání s úřady. Jsem totiž klasický smečkový typ, který kolem sebe potřebuje lidi, potřebuje vědět, kolik peněz bude mít 15. každého měsíce na kontě, potřebuji nad sebou bič v podobě pravidelně dávkovaných termínů a musím mít za sebou někoho, kdo řeší takové ty podružnosti, jako jsou daně, pojištění...





3) Kde na to vzít

MOTIVACI

Abyste jakoukoliv novou výzvu zvládla, musíte mít motivaci, dost času (případně peněz) a být fit. Pokud jste se k čemukoliv už rozhodla, tak to značí, že motivace vám nechybí. Teď ji ještě cestou neztratit...

Proto si sepište - co chcete dokázat, co vás (asi) čeká v cíli a co nepěkného tím pádem necháváte za sebou. Třeba se vám stane, že vám představa nové cukrárny začne lézt na nervy (často se stává třeba po jednáních s hygieniky, živnostenským úřadem...), pak obraťte svou pozornost k bodu C - necháváte za sebou toho blba, který si říká váš šéf a jehož jedinou radostí je otravovat vám život. Cítíte, jak vaše odhodlání zase roste?

ČAS

Každý, kdo chce mít zároveň práci a rodinu, se nezbytně musí stát mistrem (no, minimálně tovaryšem) odvětví zvaného organizace času.

Rada první zní: nebuďte na sebe příliš náročná. I namazané chleby jsou večeře, přes okna v zimě není vidět, ani když jsou čistá, vyžehlené cejchy se hned první noc zválí a vnitřek kuchyňské linky neprohlíží ani sociálka.

Rada druhá: delegujte pravomoci. Divila byste se, co všechno zvládne dítě školou povinné... ustlat, vyluxovat, strčit nádobí do myčky, namazat si svačinu, vynést odpadky, uklidit křečkovi klec. A co teprve muž!

Vyprat, vytřít, nakoupit, uvařit, esteticky disponovaní a šikovností nadaní i umně složit prádlo a po pár letech praxe jej i uklidit na příslušná místa.

Rada třetí: nábor talentů. Stejně jako skautové hokejové NHL aktivně vyhledávají talentované hráče po celém světě, zkuste i vy ve svém okolí pást po možných pomocnících.

Pokud na to máte, zaplaťte si paní na úklid, slečnu, co vyzvedne dítě ze školy a přes město ho převeze na trénink. Zeptejte se babiček, dědečků, tetiček a bezdětných sestřenic, jestli si vašich dětí nechtějí užít, dokud ty o nějaký jejich zájem vůbec stojí. Ony z toho přece dost rychle vyrostou a třeba by jim v budoucnu bylo líto, že prošvihli ty správné roky...

Rada čtvrtá: Máte kamarádku, která je doma na mateřské: třeba vám párkrát v týdnu vyzvedne dítě ze školky a nechá ho u sebe hodinku do vašeho návratu z práce, za což vy se můžete revanšovat protislužbou nebo penězi.

Rada pátá: když už nevíte, jak z toho, objednejte se u specialisty. Je nespočet odborníků, kteří se živí tím, že radí ostatním, jak si zorganizovat čas. A někteří tomu opravdu rozumí. Zkuste si nějaký kurz najít třeba na www.materskacentra.cz, www.outdoorf.net, www.centrumdohody.com.

SÍLU

Nebudete úspěšná, a to v žádné z možných oblastí, pokud nebudete zdravá - tedy i silná. A abyste byla zdravá, musíte se tomu věnovat. Výmluva na nedostatek času neobstojí.

"Vzhledem k tomu, že jsem nikdy žádné vážnější zdravotní problémy neměla, chodila jsem k doktorům na pravidelné prohlídky jen s dětmi. Ale to zase úplně vzorně. Přece něco nezanedbám. U mě mi to přišlo jako mrhání časem. Pak jsem si šla nechat napsat antikoncepci a při té příležitosti mi gynekolog udělal odkládané preventivní vyšetření. Našel mi něco na děložním čípku. Nakonec to vyřešil ambulantní zákrok, ale ty nervy byly strašné," vzpomíná sedmatřicetiletá Alžběta z Kladna.

Nestarat se o své zdraví totiž není velkorysé, ale sobecké. Přece nechcete, aby z vašich dětí byly polosiroty... Takže s tělem chodíme, stejně jako s autem, na pravidelnou "technickou". Pak bychom ho měli udržovat v jakés takés formě - tedy aspoň nějaký pohyb.

Nejste typ na kolektivní sporty, z běhu vás píchá v boku a hudba na hodinách aerobiku vám způsobuje vyrážku? Vždycky můžete aspoň chodit: ostrým tempem do práce a z práce a ignorovat výtah. A poslední díl tajenky "buď fit" je vaše duševní zdraví. Pokud víte o tom, že vás čeká v dohledné době nějaká opravdu náročná situace (těžce nemocní příbuzní, rozvod na spadnutí...) - dobře zvažte, zda zvládnete další nálož stresu k tomu. Některé životní momenty, jako když vás opustí muž, vám třeba nová práce může pomoct přežít. Ale starat se o umírající babičku a k tomu zvládat rodinu a rozbíhat vlastní podnik, je trochu moc.

A zlaté pravidlo: udržujte síť. Tedy tu síť vašich kamarádek, která vám dělá dobře. "Pro mě jsou kávové sedánky, které s dvěma kamarádkami pořádáme každé úterý dopoledne, vlastně forma terapie. Vyslechneme se navzájem, zjistíme, že naše děti nejsou tak strašné, jak to vypadalo ráno, ale v normě, a že chlapi jsou prostě chlapi. Poradí mi, kam jít ke kadeřnici, do které restaurace s manželem na slavnostní večeři, jak upéct dort i co říct tchyni, která mě štve. Pro mě jsou lepší než psycholog," prohlašuje jednačtyřicetiletá Lucie.

PENÍZE

Rozhodla jste se už definitivně, že letos začnete podnikat. Možná vám chybí jediné - peníze. Na začátek špatná zpráva: v porovnání s minulými lety budou banky letos mnohem opatrnější na půjčování peněz. Krize je krize a i finančníci budou v tomto roce nastavovat podmínky mnohem přísněji. Dobrá zpráva: i banky musí z něčeho žít a půjčky patří k jejich standardnímu zboží. Takže sice to bude těžší, ale aspoň to vyzkoušejte.

"Z našich zkušeností doporučuji, aby se případné začínající podnikatelky obracely spíš na zavedené velké bankovní domy. A vyplatí se dojít se do dvou nebo tří ústavů pozeptat se na jejich podmínky, s čím vším vám dokáže banka pomoci a samozřejmě, co za to chce," říká Petr Víšek z Hospodářské komory ČR.

4) Cílové prémie

Každé přetrhnutí cílové pásky musí být po zásluze odměněno. Jasně, u velkých očekávání je logicky odměnou samotný výsledek. Ale aby cesta k němu byla pro vás příjemnější, vytvořte si systém vlastních etapových prémií. Když to mají cyklisti, proč byste nemohla vy?!

Vypjaté jednání na úřadě, a vy jste zachovala důstojnost a příslušné osobě do očí neřekla jediné sprosté slovo? Zasloužíte si knížku, nové tričko nebo kafe s dortíkem navrch. Absolvovala jste první kolo umělého oplodnění? Honem lehnout a "sjet" na DVD ty nejlepší rodinné filmy všech dob. Přestože jste podle korespondence tušila, že rande s IT odborníkem asi nedopadne dobře, sebrala jste odvahu

a šla - nehledě na výsledek, vyražte s kamarádkami tančit. Třeba okouzlen vašimi pohyby přitančí odborník na něco úplně jiného...

Poslední rada závěrem: chovejte se k sobě jako svoje vlastní dobrá kmotřička. Buďte na sebe milá, ale přísná, věřte si, dejte si druhou šanci a naslouchejte si. Úspěchu zdar!