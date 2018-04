Manuál pro bezdětné s odpověďmi pro vtíravé otázky

MAMINCE

Tebe mrzí klidný důchod?

BABIČCE

Ještě mi osud neseslal do cesty toho pravého, čestného a zajištěného muže, babi.

TATÍNKOVI

Takový borec ještě nemůže být děda!

KAMARÁDCE (S DĚTMI)

Nikdy bych nebyla tak dobrá matka jako ty.

KAMARÁDCE (BEZDĚTNÉ)

Až po tobě.

KAMARÁDOVI (ČERSTVÉMU OTCI)

Protože ty už jsi zadaný a nikdo jiný tak krásné děti nedělá.

KAMARÁDOVI (NOTORICKÉMU SVŮDCI)

Ne, nevyspím se s tebou.

DOTĚRNÉ SOUSEDCE

Co nevidět to bude. Říkala jsem si, že bych postýlku postavila k té stěně, co máme společnou.

GYNEKOLOGOVI

Jestli vám schází body pro pojišťovnu, tak já si pořídím nějakou exotickou pohlavní chorobu.

NÁHODNÉMU ZNÁMÉMU

Mám své důvody, ale ty neříkám na potkání.

NESYMPATICKÉ SESTŘENICI

Pohled na ty tvoje spratky by vyléčil z mateřského pudu i Veroniku Žilkovou.

SOUSEDOVI

A postavíte mi na zahradě komín pro čápy?

SPOLUŽÁKOVI NA TŘÍDNÍM SRAZU

Mám, tři. Aniččin otec nás opustil, protože zjistil, že je homosexuál. Bertíkův tatínek zahynul v Himálaji a Cecilčin táta od nás právě utekl a vzal s sebou všechny fotky.