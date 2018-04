Máme doma rytíře, říkají kamarádky Ivana Chýlková a Szidi Tobias

vizitka Ivana Chýlková (47) je od roku 1993 členkou souboru pražského Činoherního klubu. Hrála v řadě filmů, například Čas sluhů, Díky za každé nové ráno, zpívá v muzikálu Hello, Dolly v pražském Divadle Hybernia.

Žije s hercem a moderátorem Janem Krausem, mají spolu syna Jáchyma (12).

Obě shodně popírají tvrzení, že mezi herečkami nemůže kvůli konkurenci vzniknout přátelství. "Já si málokdy ve svém oboru udělám kamarádky, ale protože jsem v práci nejčastěji, vlastně nikam jinam nechodím, tak se mi v ní občas stane, že potkám člověka, který je mi hrozně blízký, mám pocit, že se spolu známe léta. A přesně tohle cítím u Szidi," říká Ivana Chýlková.

"I já málokomu dovolím přijít ke mně blízko. Spočítala bych ty lidi na prstech jedné ruky. Ivanka mezi ně patří. Ona je člověk, který si ke mně může dovolit cokoliv, má moji důvěru," přiznává Szidi Tobias.

"Znám hodně žen, které říkají, že mezi ženami přátelství neexistuje. Já tohle cítím úplně jinak, vlastně mám jen přítelkyně, protože kdybych si byla s nějakým mužem tak blízko, už by se to přehouplo někam jinam, nešlo by jen o přátelství. Asi jsem měla na ženy štěstí," uvažuje Ivana Chýlková.

vizitka Szidi Tobias (43), vlastním jménem Sidónia Tobiášová je členkou souboru bratislavského Divadla Astorka Korzo '90. Věnuje se také zpěvu. Vydala desky Divý mak, Punto Fijo a Pod obojím, Do vetra.

Z prvního manželství s hercem Borisem Zacherem má syna Krištofa (15), žije s Petrem Lipovským, který jí píše texty. Spolu mají syna Jonáše (7).

A štěstí měly obě i na své partnery. Ivana Chýlková žije s moderátorem Janem Krausem, Szidi Tobias s Petrem Lipovským, který pro ni mimo jiné píše texty písní. "Oni dva jsou spolu deset let a pořád si dávají lásku najevo. Peťko je intelektuál s obrovským poetickým a literárním nadáním. Szidi mu rozšířila jeho svět o nikdy nekončící budování domu, pěstování zahrady. A on všechny tyhle aktivity vzal obdivuhodně za své. Mě by Szidi nezlomila. On se však do všeho zahryzne, k tomu píše scénáře, texty, miluje ji, když má problémy, uklidní ji, obdivuje ji... A na závěr stihne nakoupit! A ještě se tváří, že to dělá strašně rád," říká o partnerovi své kamarádky Ivana Chýlková.

Szidi Tobias s jejím tvrzením souhlasí, jedním dechem však říká, že podobný vztah má i ona. "Ty tohle všechno dostáváš od Honzy taky. Střihá na chalupě stromy, zvelebuje zahradu… Myslím, že o jeho stavebních schopnostech radši pomlčíme, ale obě máme muže, chlapy, kteří nás podrží, uklidní naše emoční bouře," přitakává Szidi Tobias. "Jsou to zkrátka rytíři," uzavírá Ivana Chýlková.