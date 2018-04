Mamánka ani za nic? Jde to, když víte, jak na něj

Třicetiletá Petra dostala od své tchýně dárkový poukaz do luxusního obchodu se spodním prádlem. Považovala to za velmi pozorné gesto, ovšem jen do okamžiku, kdy její tchýně dodala: "A nekupuj si saténové prádlo, Honza má raději krajky." Jistě si umíte představit, jak trapně se v ten okamžik cítila. Bolelo ji, že své preference není její partner schopen říct přímo jí.

Pokud zjistíte, že chodíte s "mamánkem", je nutné zvážit, zda s takovým mužem skutečně chcete být, případně s ním v budoucnu založit rodinu.

Klinická psycholožka Ludmila Jakovcová doporučuje: "Určitě bych před případným sňatkem doporučila delší chození, minimálně dva roky. Dále bych zvážila, zda je partner schopen změny, a zda já jako žena jsem schopná v tomto běhu na dlouhou trať obstát."

Pokud se pro takového partnera rozhodnete nebo pokud vám již "mamánkovský syndrom" sužuje život, je zde několik rad psycholožky, které vám zajistí klid v duši a mír v partnerském vztahu.

1. Vyvarujte se používání výrazu "mamánek"

Je ponižující a hanlivý. Nikdy nebudete schopná řešit tuto situaci s nadhledem a respektem vůči partnerovi, když na něj budete pohlížet takto. Překřtěte jej tedy na muže, který vás miluje, ale zatím si plně neuvědomil, že partnerka a její přání jsou na prvním místě.

2. Akceptujte fakt, že je váš přítel "maminčin mazánek"

...a snažte se z dané situace vytěžit maximum. Místo, abyste mu to vyčítala, rozumně si s ním o daném problému promluvte.

3. Buďte stručná, ale věcná

Vždy přesně popište svá přání a očekávání. Dejte partnerovi jasně najevo, co vám dělá radost, a co je vám naopak krajně nepříjemné.

4. Nekřičte a neurážejte

Většina mužů nebude naslouchat ženě, která je komanduje a shazuje. Na tento způsob řešení problému tedy rychle zapomeňte. Přistupte raději k smírnějšímu naznačování typu: "Doufala jsem, že dnes přijdeš trochu dřív. Těšila jsem se, že si uděláme hezký večer a podíváme se na pěkný film."

Neberte si do úst jeho matku a raději vyčkejte na jeho další reakci. Váš partner velmi rychle vytuší, že jste naštvaná i bez toho, abyste na něj zvyšovala hlas. Čím víc budete mluvit, tím větší je pravděpodobnost, že mu vaše slova půjdou jedním uchem dovnitř a druhým ven. Použijte své vlastní tělo, aby hovořilo za vás. Muži této řeči rozumí lépe, než vašim slovům.

5. Snažte se zvolna zapojovat svého partnera do domácích prací

...a skutečně oceňovat jeho pomoc. Klidně ho chvalte přímo před jeho matkou v tom smyslu, jak úžasného vychovala syna.

6. Ignorujte jeho narážky

...které mu mohou vyklouznout během emotivní hádky nebo společného jídla, jako například: "Nikdy nebudeš tak dobrá, jako moje matka" nebo "Moje matka dělá svíčkovou jinak." Zvažte i zavedení jiné kuchyně, než na kterou byl partner dosud zvyklý. Na kuchyni jeho matky choďte k ní, například o svátcích, dáte tak najevo, že ji akceptujete.

7. Pozvěte se také

Pokud si partnerova matka vynucuje jeho společnost, například ho nutí, aby ji v sobotu odvezl na chalupu či zajel nakoupit, přidejte se. Jednoduše navrhněte: "Vadilo by ti, kdybych jela nakoupit taky? Vím, že chceš být se svou matkou, ale ráda bych strávila pár hodin s vámi." Jeho matka pravděpodobně nebude z vašeho návrhu nadšená a příště si své požadavky promyslí. A partner si vás bude o to víc vážit, když zjistí, že se společnosti jeho matky nevyhýbáte, naopak ji vyhledáváte. Další cenné body pro vás.

8. Vytrvejte

Pokud dodržíte těchto pár kroků, jeho matka dřív nebo později pochopí, že jejího syna skutečně milujete, a začne se sama cítit ve vaší společnosti navíc. A co je ještě důležitější, začne to pociťovat i váš přítel.

9. Berte v potaz obtížnost úkolu, který před vámi stojí

Nezapomeňte na skutečnost, že váš partner byl "maminčin mazánek" po celý svůj život. Neuvědomuje si, že něco není zcela v pořádku, protože jiný model chování nepoznal. Mějte to na paměti a nesnažte se ho změnit ze dne na den.

10. Nesnažte se být jako jeho matka. Zůstaňte sama sebou!



A proč se vlastně ženy "maminčiných mazánků" bojí jako čert kříže? Zde jsou čtyři hlavní důvody:

1. Ženy touží po silných a sebevědomých mužích

Stejně jako muži fantazírují o sexy sestřičkách či služebných v krajkových podvazcích, ženy sní o odvážných hasičích či neohrožených policajtech. Tedy o mužích, kteří silou, statečností a mužností doslova srší. Kdyby se však urostlý požárník šel poradit se svou matkou pokaždé, když si má před partnerkou svléknout kalhoty, jeho sex-appeal by okamžitě zmizel v dáli.

Ženy obecně vzhlížejí k silným, sebevědomým mužům, kteří se nenechají zastrašit, ani snadno ovlivnit druhými lidmi. A svými matkami už vůbec ne. Pokud se muž snaží uspokojit každé matčino přání a se zájmem naslouchá jejím radám, je pravděpodobné, že v budoucnu nebude schopen činit partnerská rozhodnutí bez jejího souhlasu.

2. Ženy chtějí být u svých partnerů na prvním místě

Když žena sdílí s mužem společnou postel, rozhodně netouží potom hrát v jeho životě druhé housle. Je přirozené, že se muž bude věnovat své matce v den jejích narozenin, že jí popřeje ke Dni matek či dalším významným výročím. Když však svou matku staví pravidelně do role partnerky a upřednostňuje její touhy a přání před tím, co chcete vy, je pravděpodobné, že dřív či později spláče nad výdělkem.

Když se matka o svého syna zajímá příliš, vyvolává to v ženě pocit, že se o partnera dostatečně nestará, a že jej není schopná učinit šťastným natolik, aby se od matky odpoutal. A fakt, že je muž po jejím boku spokojený, je pro ženu velmi důležitý.

3. Ženy nejsou služky

Dnes se stále víc a víc párů dělí o domácí práce. Ačkoli ženy nevyhledávají muže v zástěře či s hadrem v ruce, jsou rády, když jim partner s každodenní rutinou kolem domácnosti občas pomůže. Problém nastává v okamžiku, kdy muž vyžaduje, aby mu na místo partnerky vařila či prala jeho matka, nebo když od ní očekává stejný model chování.

"Mamánci", kteří jsou odmala zvyklí přijímat bezmeznou lásku a péči své matky, si jen zřídka uvědomí, že jsou na vině stejně jako ona. Fixují si totiž určité stereotypy své matky a vyžadují je pak i od svých partnerek, protože se domnívají, že je to tak správné. Například když jejich matka trvá na to, že po společném jídle vždy uklidí ze stolu sama, je pravděpodobné, že muž bude podobnou reakci očekávat i od své partnerky. A ta rozhodně nemusí být v otázce nádobí tak akční.

Je pravda, že matkám bývá často vytýkáno, že uspokojují potřeby svých synů i v dospělosti a narušují tak jejich partnerské soužití. Ovšem muži, kteří se o sebe neumí postarat a vyhledávají někoho, kdo jim bude neustále sloužit, jsou pro ženy stejně nepřitažliví, jako ti, co jsou zvyklí na servis od své matky.

4. Nedostatek soukromí

Další chybou, které se "mámánci" dopouštějí a ženy ji bytostně nenávidí, je, že se matkám svěřují se svými osobními záležitostmi. Ženy totiž předpokládají, že muži mají problémy mluvit o intimních věcech, takže když zjistí, že jejich partner rozebíral jejich soukromí se svou matkou, cítí se podvedené.