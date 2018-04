Maminky si volily nejoblíbenější blogerku. Vyhrála dětská lékařka

Kolem padesáti maminek se i s ratolestmi sešlo v pražském bistru Špejle na vyhlášení nejlepší z nich. Hlasování bylo rozděleno do dvou kategorií, v té lifestylové soutěžilo 55 blogerek a vlogerek, které se nejčastěji věnují péči o těhotné a děti, dětské a mateřské módě, vaření, sportování nebo třeba cestování s nejmenšími dětmi. Letošní nominované a vítězky potvrzují i to, že blogerky se již nevidí jenom jako matky, ale stále více se snaží prezentovat i svou osobitost, vlastní zájmy a koníčky a v neposlední řadě i zaměstnání, ke kterému se po skončení mateřské dovolené vracejí.

Lékařka i módní návrhářka s toulavýma botama

Vítězkou se stala Míša Knězková se svým blogem MK Life. Matka dvouleté a čtyřleté holčičky zaujala na svém blogu matky právě svými odbornými znalostmi. Knězková pracovala před narozením dětí jako lékařka a i nyní se věnuje seminářům první pomoci pro rodiče. Díky tomu alespoň částečně zůstává v kontaktu se svým oborem, ke kterému se plánuje v budoucnu vrátit. „V blogování mě moc podporuje i můj partner, který chápe, že je to pro mě forma seberealizace. Život s dětmi je náročný, běháte kolem nich celý den, ale stejně mám potřebu něco smysluplného dělat, když večer usnou,“ sdělila nám vítězka kategorie Lifestyle.

Na druhém místě se umístila blogerka Tereza se svými stránkami Madame Coquette. Tématy introvertní maminky jsou cesty, které s manželem a dvěma dětmi společně podnikají. „Lidé si často myslí, že děti z cestování nic nemají, ale to není pravda. Sama vidím, že jim to dává hrozně moc. Určitě si do budoucna zapamatují určité obrazy z našich cest, uloží se to i do jejich emoční paměti,“ je přesvědčená loňská vítězka. Protože se před narozením dvou dětí věnovala módě, i dnes se o tuto oblast zajímá - upozorňuje na lokální tvorbu a české značky, ale dává i tipy na udržitelnou módu.

Matky on-line

Do druhé kategorie Extra zařadili organizátoři ty blogerky, které používají ke kontaktu s publikem zejména sociální sítě. Vítězkou se stala Lucie Nachtigallová se svým Deníkem fejsbukové matky. „Pročetla jsem si snad všechny soutěžní blogy a musím vám říct, že před dámami smekám. Píší kvalitní věci, užitečné texty a videa. Já už mám děti starší, dvojčatům je deset a dceři osm let. Moc ale obdivuji, že se neplácáte jenom mezi kojením a plínkama, ale najdete si čas i na zajímavé psaní,“ řekla ostatním blogerkám Lucie Nachtigallová.

Za zmínku jistě stojí i Aneta a její Deníček nastávající matky, který je zajímavý zejména střídavým pobytem matky a dítěte v Německu a České republice. „Střídám to po měsíci, protože chci být s manželem, ale zároveň umožnit dcerce i kontakt s babičkami. Vtipné je, že já ani manžel neumíme moc německy, všichni okolo nás více než ochotně mluví anglicky. Dcera by ale měla jít v Německu časem do školky, tak na tom budeme muset zapracovat,“ směje se matka téměř roční holčičky. Její čtenářky prý oceňují hlavně to, že se nesnaží moc přikrášlovat pravdu.

Blogerka Tereza Markové je populární se svým blogem Mamalifestyle.

Na třetím místě se v kategorii Extra umístila Tereza Marková se svým Mamalifestyle. „Dlouhá videa zaberou na přípravu hodně času, kterého teď už moc nemám. Vrátila jsem se totiž zpátky do světa byznysu, kde mám možnost si vyzkoušet fungování sociálních sítí i z druhé strany,“ popisuje videoblogerka. Přesto si i dnes najde čas na delší videa, třeba i na téma hovorů o sexu s dětmi. „To téma mi leželo v hlavě delší dobu. Ukázalo se, že nejsem sama, rodiče o něm opravdu hodně živě diskutovali,“ dodává Tereza Marková.

Celé video můžete shlédnout zde: