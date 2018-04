Mám raději chlapa v koutě než na stole, říká Tatiana Vilhelmová

V seriálu Okresní přebor je obklopena fotbalisty, v divadle La Fabrika zase hraje s jedním ze současných mužských idolů, Vojtěchem Dykem (Čtěte také: Rozhovor s Vojtou Dykem). Tatiana Vilhelmová přiznává, že než ho poznala, docela se bála. "Měla jsem strach, jestli se nebude moc prožívat. Zjistila jsem ale, že u něj nic takového ani náznakem nehrozí."



Dykovo kouzlo a z toho vyplývající popularita u žen podle ní vyplývá z kombinace mnoha věcí. "Vizuálně je krásný chlap, který má nádherný hlas. To je to, na co já slyším asi víc než na tu vizáž, svoboda v jeho hlase mě okouzluje," přiznává herečka. "Stále se usmívá a navíc je neuvěřitelně galantní, což u takhle mladého člověka není úplně obvyklé. Většinou, když někdo udělá rychlou kariéru a stane se známým, tak neví, jak se k tomu postavit, Vojta to umí dokonale. Řekla bych, že on je přímo určen k tomu, aby byl slavný."

Chemie za chvíli vyprchá

Nádherný hlas, galantní chování... Co ještě musí mít muž, aby Tatianu Vilhelmovou zaujal? "Já od muže vlastně nic neočekávám, buď to mezi námi klapne a zajiskří, nebo ne." Nejde prý jen o tu chemickou reakci, je to něco mnohem hlubšího než jen chemie. "Ta za chvíli vyprchá," míní herečka. "Stejně jako když necháte otevřené šampaňské, tak bublinky zmizí, ale dobrou whisky můžete mít otevřenou delší dobu a nic se jí nestane."

A s kým by si nejradši zahrála? Herci typu Brad Pitt ji prý nelákají. "To bych musela stát ve frontě, a to není nic pro mě," vysvětluje. "Já mám radši něco, co stojí někde v koutě, než co září na stole. Můj idol je náš umělecký šéf Dejvického divadla Miroslav Krobot," říká Tatiana Vilhelmová. "On zná všechny naše osudy, kdo se zrovna potácí v krizích nebo kdo má dobré období. Líbí se mi, že pracuje s tím, co zrovna prožíváme. Všechno tohle ho inspiruje, zároveň se tím baví a vybírá nám podle toho hry."

Čtěte v pondělním

magazínu ONA DNES O mužích v životě Tatiany Vilhelmové čtěte v pondělním magazínu Ona Dnes.