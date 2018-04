Mám ráda jeho pohotovost, říká přítelkyně Jiřího Macháčka

Vizitka Kristina Dufková (32) se narodila v Praze.

Za absolventský film Usnula jsem získala na Anifestu 2009 cenu za nejlepší český animovaný film. Vydala i stejnojmennou knihu.

Žije s hercem a členem skupiny MIG 21 Jiřím Macháčkem. Mají spolu dceru Bertu (9) a syna Antonína (3).

Přestože spolu mají dvě děti, devítiletou Bertu a tříletého Antonína, svatba u nich není na pořadu dne. "Jirka je rozvedený, po jedné zkušenosti už se nechce znovu ženit, nevěří v instituci manželství," říká Kristina Dufková, která jeho názor akceptuje.

"Trochu jsem se bála, že děti budou tápat, když se každý z rodičů jmenuje jinak, ale ony to nijak neřeší. Jmenují se po Jirkovi a já už si taky zvykla, že mně lidé říkají paní Macháčková. Někdy se tak sama představuju. Když jdu s dětmi k doktorce, je to snazší, než abych vysvětlovala, ke kterému dítěti patřím," přiznává Kristina Dufková, která na pražské FAMU vystudovala animovanou tvorbu. Její poslední práce na filmu Fimfárum však byla jiná. Režírovala jeden ze tří příběhů Jak obři na Šumavě vyhynuli.

Ve filmu už se objevila i dcera Berta. Hrála v Medvídkovi, stejně jako její táta. Tehdy oba rodiče ke spolupráci přemluvil režisér Jan Hřebejk. Kristina Dufková i Jiří Macháček už ale dceru po této zkušenosti znovu nikam nedali a hned tak to ani neplánují.

"Nemyslím, že je to pro děti přínosné. Natáčení je náročné a také metody, jakými se motivují děti, aby něco zahrály, se mi moc nezamlouvají. Aby udělaly to, co se od nich žádá, tak je štáb určitým způsobem rozmazluje, podplácí. Když děti musí plakat, dochází k emočně vypjatým situacím. Berta je citlivá a je zbytečné, aby se takhle stresovala," míní její matka.