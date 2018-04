Mám jet o Vánocích s kaličem na hory?

Hlasujte: Jak se má Dana zachovat?

Prostě nemám být jako naivní holčička, mám si narazit nějakého Lojzu a ono to nějak dopadne. No to teda díky.

Kašlu na chlapy. A taky na to, že si někteří z vás myslí, že je tohle všechno vymyšlený. Není. Je to jen zkrácená forma příběhů, protože všechno vám dopodrobna vykládat nebudu.

Ale přece, abyste nepřišli zkrátka, jsem se v hospodě seznámila s jedním rockovým muzikantem. Zatím jsme spolu nikam nestačili vyrazit. Pořád někde hraje a mně to vůbec nevadí. Hlavně že mi nehraje na nervy.

Stačí, že to teď všude vypadá, jako kdyby lidi najednou vylezli z nějakých brlohů a vzali útokem obchodní domy. Množí se jako kobylky a mají nákupní tašky plné naprostých nesmyslů. A pak brání normálnímu člověku projít kolem a koupit si třeba syrečky.

Nakonec se ale i ze mě stává jeden z těch předvánočních kamikadze. Na rozdíl do našich předků, kteří krájeli o vánocích jablíčka a lili olovo a nakonec je zvon z kostelíku pozval na půlnoční mši. Nikdo se nehádal a všichni se těšili i z maličkostí od Ježíška.

Moderní Vánoce u mé matky a jejího manžela se ale bez hádek neobejdou. Ale já vlastně nemám nikoho jiného, s kým bych trávila svátky a taky nechci mámu naštvat. No a jak takhle přemýšlím, najednou pípne mobil a já si vzápětí překvapeně čtu esemesku od rockového muzikanta. Hraje v jednom pražském klubu a já jsem zvaná. Nejdřív se mi tam vůbec nechce, ale pak mávnu rukou nad nákupy, dám si na posilněnou dvojku vína a jdu na tramvaj.

Ten klub je někde na okraji města. Když kapela dohraje, jdeme si sednout a kluci si dají jedno. Pak mě ten „můj“ kytarista, co se jmenuje Kamil, ale kamarádi mu říkají Kalič, pozve na netradiční Vánoce na horách. Jede celá kapela. No teda, to je nečekaná nabídka. Zablekotám cosi v tom smyslu, že ještě nevím, jestli pojedu. Ale najednou mám na vybranou.

Mám se tedy vydat na hory s kapelou a strávit svátky s Kaličem, kterého vlastně vůbec neznám? Nebo mám dát přednost běžným vánočním svátkům u mojí matky a jejího manžela? Anebo to mám rozdělit půl na půl, tedy kapra u mámy a další svátky s Kaličovou kapelou?