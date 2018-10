Říkali, že je na ni moc starý. Ona se s ním rozhodla mít dítě

Velký věkový rozdíl

Karolína (21) se s o šestnáct let starším Petrem seznámila v domě, kde bydlela. Přistěhoval se o patro výš ke svému bratrovi. „Byl jsem po rozvodu a nechtěl jsem do nějakého vážného vztahu, tak jsem si říkal, že zkusit to s mladší holkou může být zajímavé,“ popsal Petr.

„Moje rodina samozřejmě říkala, že je na mě moc starý, že bych si měla najít mladšího, ale já jsem je neposlechla, protože jsem chtěla být s Péťou,“ vysvětlila Karolína.



Navzdory nelibosti rodiny i pomluvám cizích lidí zůstali spolu. „Ze začátku to bylo jen takové lehkomyslné povyražení,“ přiznal Petr. „Potom časem, jak se Karolína projevovala, tak se ve mně něco zlomilo a řekl jsem si: ejhle, tady by to mohlo vyjít.“



O miminku začali mluvit, když spolu bydleli druhým rokem. „Já jsem na to moc přistoupit nechtěl, chtěl jsem, aby ještě počkala,“ vysvětlil Petr. „Uvědomila jsem si, že Péťa je nejlepší. Ve všem mi pomůže, je vtipný, hlavně je hrozně hodný a určitě bude dobrý otec.“



Do porodnice Karolínu doprovodil nejen Petr, ale také její sestra Kristýna. „Já se bojím, že až porodíš, tak se rozbrečím,“ neskrývala dojetí. „Je mi tě strašně líto, ale zároveň je to strašně hezký,“ popsala.



Karolína, která statečně překonávala bolestivé kontrakce, nadhodila, že už bude určitě brzo rodit. Totéž konstatoval i službu konající lékař. Vyšetřil ji a řekl: „Vy rodíte. Máte skoro půlku porodu za sebou. To jste mě tedy překvapila.“



„Vidíš, já jsem tomu věřila,“ usmála se na partnera Karolína. „Heleďte, vy rodíte, jako kdybyste to už někdy dělala,“ chválila ji porodní asistentka. A k velké spokojenosti všech zúčastněných porod probíhal rychle a bez potíží.



Za podpory sestry a partnera se Karolína blížila k finiši. „Vy rodíte jak závodník,“ poznamenala porodní asistentka. A stačilo už jen několik zatlačení a Charlotka byla na světě.