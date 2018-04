Mají sedmnáct dětí a osmnácté je na cestě. Sociální dávky nechtějí

Ačkoli mají nárok na sociální dávky, Radfordovi je nevyužívají, protože se o své děti dokážou postarat sami. Dvojice úspěšně vede rodinnou pekárnu a kromě příspěvků na děti nepobírá od státu žádné další sociální dávky.



„Jsme tak nadšení, že můžeme oznámit dalšího potomka na cestě. Jeho narození očekáváme v červenci,“ sdělili šťastní manželé.



Jejich dosud nejmladší dítě přišlo na svět loni v létě a tenkrát se Radfordovi nechali slyšet, že dalšího potomka neplánují. Zároveň však přiznali, že se početí dalšího dítěte nijak bránit nebudou a vše nechají na přírodě.

„Těhotenství mé manželky bylo obrovským a úžasným překvapením. Nemohli jsme mít lepší začátek nového roku,“ pochlubil se hrdý otec. Očekávaný přírůstek tentokrát s manželkou oznámili svým potomkům vcelku originálně.

„Když jsme měli první fotku ze screeningu, kde už bylo jasně vidět miminko, opřeli jsme ji o krbovou římsu. Pak jsme si sedli na gauč a čekali, kdo si fotky všimne jako první,“ smál se Noel.

Radfordovi čekají své osmnácté dítě.

„Nejdřív si toho všimla Tillie a nadšeně se ptala, co to je. Bylo to tak roztomilé. Hned přišly i další děti a oznámili jsme jim, že budou mít dalšího bratra nebo sestru. Měly velkou radost,“ dodal.

Manželé mají zatím dohromady 17 dětí a dvě vnoučata. První dítě Sue přivedla s Noelem na svět, když jí bylo pouhých 14 let. Sourozenci Chris (26), Sophie (21), Chloe (19), Jack (17), Daniel (16), Luke (14), Millie (13), Katie (12), James (11), Ellie (9), Aimee (8), Josh (7), Max (6), Tillie (4), Oscar (3), Caspar (2) a nejmladší Hallie už budou mít za pár měsíců dalšího sourozence.

Radfordovi týdně spotřebují 60 litrů mléka, 21 pecnů chleba, 14 krabic cereálií a 28 rolí toaletního papíru, a protože si vydělají dostatek peněz, dopřávají dětem každý rok i dovolenou.