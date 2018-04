Tři děti má v naší branži málokdo, říká Magdalena Kožená

„Tehdy bylo úplně normální, že operní pěvkyně swingové písně zařazovaly do svého repertoáru, tak jsem měla pocit, že to není nemožné, abych je zpívala i já,“ vysvětluje svůj poslední počin. Rozhodně to však neznamená, že by odcházela od klasiky. Dál zůstává velkou fanynkou barokní hudby.

„Líbí se mi její volnost a taky se to celé nebralo tak vážně. Lidé během koncertů jedli, protože bývaly spojené s hostinou. Anebo si na opeře vyslechli slavné árie, a když přišlo na recitativy, šli se projít. Zkrátka to tak neprožívali jako dnes, kdy se všechno bere velmi seriózně,“ říká. Klasické hudbě a hlavně jejím interpretům je takový přístup na škodu.

„Lidé jsou zvyklí z hudebních nosičů na dokonalost, protože jsou poskládané z toho nejlepšího, co se ve studiu natočí. Pak přijdou na koncert, kdy ne všechno může znít tak ideálně, a už to jede. Každá chyba, každé selhání může být zachyceno na mobil a okamžitě vysláno do světa. To na interprety vyvíjí velký tlak,“ vysvětluje Magdalena Kožená.

Brněnská rodačka už řadu let žije v cizině, společně s manželem vychovávají tři děti v Berlíně. Mezi kolegyněmi z oboru je s takovým počtem dětí výjimka.

„Tuším, že kolegyně, které dělají profesi tak naplno jako já, jsou už jen další dvě, které mají děti. Do takového dobrodružství se v naší branži pustí málokdo,“ říká matka dvou kluků (12 a 9 let) a tříleté holčičky. Druhé těhotenství ji vyčerpalo, to třetí bylo souboj srdce a rozumu.

„Po druhém porodu jsem měla pocit, že dvě děti plus svou práci zvládám jen tak tak. Ale zvládla jsem to. Takže jsem si začala s myšlenkou na třetí dítě pohrávat. Když jsem pak otěhotněla, přiznám se, trochu neplánovaně, už jsem věděla, že to tak prostě má být,“ vzpomíná na narození dcery.

Magdalena Kožená Narodila se před 43 lety v Brně.

Patří mezi světové pěvkyně, má řadu domácích i zahraničních ocenění a exkluzivní smlouvu s nahrávací společností Deutsche Grammophon Gesellschaft.

Studovala na konzervatoři v Brně a na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě.

Držitelka Ceny ministra zahraničních věcí Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky.

Patronka jihomoravského festivalu Concentus Moraviae, aktivně podporuje výstavbu nového koncertního sálu v Brně.

V roce 2015 založila nadační fond věnující se podpoře základních uměleckých škol.

Jejím mužem je dirigent sir Simon Rattle, se kterým má tři děti.

Její manžel je šéfdirigentem Londýnského symfonického orchestru a bez pomoci dvou paní na hlídání by se neobešli. „Najít někoho, kdo dokáže úzce fungovat v rodině, ale přitom vlastně nebýt moc vidět, to není lehké. Já na takové ženy měla obrovské štěstí, protože jít na koncert s vědomím, a takové věci se dějí, že vaše dítě je doma s někým, s kým se necítí dobře, to je velká starost,“ přiznává.

Dvoukariérové manželství vyžaduje od dospělých především najít rovnováhu mezi pracovními závazky a potřebami rodiny. Pokud by mělo dojít na kolizi závazků, byla by to nejspíš ona, kdo by ustoupil.

„Dirigent je zodpovědný za desítky dalších lidí v orchestru, navíc je veřejná osoba, jedná s politiky, shání pro orchestr peníze a má kvůli své funkci spoustu dalších povinností, takže v hierarchii důležitosti jsem na druhém místě. Ale nutno dodat, že pokud by tato situace nastala, tak by to bylo nejspíš kvůli dětem, protože ostatní věci máme zorganizované. No, a pokud by nějaké z našich dětí mělo problém, stejně bych na jevišti za nic nestála. Takže by to pro mě byla přirozená volba,“ říká Magdalena Kožená.