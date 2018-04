Fenomén Madonna: šokovala zadnicí i bradavkou, pobouřila papeže

Madonna je fenomén. Hvězda. I kdyby už nenatočila jedinou písničku, neudělala jediný koncert a na věky věků jen cvičila jógu v Himálaji nebo studovala kabalu v Jeruzalémě, stejně budou všichni vědět, o koho jde.

Její jméno není do historie hudby pouze vepsáno, je tam pevně přitlučeno hřebíky. Je natolik slavná, že lze snadno zapomenout, čím se vlastně proslavila. Od nakrucování v elasťákách k písni Like A Virgin totiž urazila dlouhou cestu.

Hudební chameleon

Nejbohatší muzikantka světa • Madonna Louise Veronica Ciccone se narodila 16. srpna 1958 v Bay City v Michiganu. • Natočila dvanáct alb: Madonna (1983), Like a Virgin (1984), True Blue (1986), Like a Prayer (1989), Erotica (1992), Bedtime Stories (1994), Ray of Light (1997), Music (2000), American Life (2003), Confessions on a Dance Floor (2005), Hard Candy (2008), MDNA (2012). • V počtu zlatých desek v Americe překonala i letitý rekord Beatles. • Objevila se ve více než dvou desítkách filmů. Nejúspěšnějším byl muzikál Evita z roku 1996: za roli Evy Perón získala Zlatý glóbus. • V roce 2004 byla uvedena do britské síně slávy. Je považována za nejúspěšnější a nejprodávanější zpěvačku všech dob s více než 300 miliony prodaných alb.

Za Madonniným úspěchem vězí především to, že je výjimečně ambiciózní, pracovitá a tvůrčí. Je bezkonkurenčně svá, ale zároveň neustále proměnlivá. "Její osobnost je plná rozporů – démonická svůdnice, matka a hospodyně, vyznavačka kabaly, šamanka," píše autorka Madonnina životopisu Lucy O‘Brien.

"Je sumou vlivů v daném okamžiku. Nasává tyto vlivy z filmů, klubové kultury, literatury nebo výtvarného umění a nechává je sebou procházet. V Madonnině světě jsou uspořádány do estetického standardu, který vytváří a udržuje po celý život."

Autorka vystihuje i další kouzlo Madonniny osobnosti: "Svou hudbou a uměním vypráví o tom, jaké to je, být ženou. Převádí to do srozumitelné řeči a nabízí pěkně zabalené, ale pokaždé udeří na správnou strunu."

Madonnin život je zachycen v hudbě. Nemusíte znát nic z jejích životních dat, a přesto si dokážete udělat představu o jejím dětství i dospívání.

Narodila se jako Madonna Louise Veronica Ciccone, třetí z šesti dětí. Otec byl původem italský inženýr, matka francouzskokanadská rentgenová laborantka a bývalá tanečnice. Po ní dostala jméno Madonna. "Někdy si myslím, že jsem se narodila, abych žila pro své jméno," uvedla zpěvačka. "Jak bych mohla s takovým jménem být kýmkoli jiným, než jsem? Mohla jsem skončit buď takhle, nebo jako jeptiška."

Katolické náboženství hrálo v Madonnině dětství velkou roli, protože matka byla nadšená věřící. Všechny zkušenosti, katolickou ikonografii, oltář, ke kterému se v rodině denně modlili, či zvyky jeptišek v katolické základní škole později využila ve své nejkontroverznější práci.

Ovšem největší vliv měla na malou dívku rodinná tragédie. Když matka čekala šesté dítě, byla jí diagnostikována rakovina prsu. Léčba měla začít po porodu, jenže mezitím se nákaza rozšířila příliš a matka ve třiceti letech zemřela.

Madonně bylo teprve pět a musela se naučit, jak se nejen postarat sama o sebe a mladší sourozence, ale také jak se prosadit. V dospívání bojovala především s nevlastní matkou. "Viděla jsem se jako ztělesnění Popelky," vyprávěla zpěvačka později. "Myslím, že to byla chvíle, kdy jsem se pevně rozhodla, že chci dělat něco jiného a dostat se pryč od toho všeho."

Premiantka i rebelka

Její vzpoura vůči tradiční výchově se projevovala v přetváření konzervativního oblečení v odhalující šaty, častých návštěvách nočních gay klubů a odmítání náboženství. Tuto stránku osobnosti vybalancovala snahou o perfekcionismus a dosahování nejlepších výsledků. Byla jedničkářka, vedoucí roztleskávaček a disciplinovaná tanečnice, která na střední škole promovala o semestr dřív než vrstevníci. I díky tomu dostala plné stipendium na taneční obor univerzity v Michiganu.

Škola jí nabídla výjimečnou příležitost spolupracovat se známým americkým choreografem Pearlem Langem. Povzbuzena svým učitelem tance po dvou letech studia nechala a odstěhovala se do New Yorku, aby rozjela taneční kariéru.

Jenže se musela nějak uživit. Pracovala jako servírka, pózovala nahá a samozřejmě tancovala. V přítelově popfunkové kapele se uplatnila jako bubenice, ale brzy se stala hlavní zpěvačkou. Sama založila několik skupin, až se v roce 1981 rozhodla prorazit sólo na hudební scéně, kde dominovali muži. A co si usmyslela, to dokázala.

V roce 1982 zazářila s hitem Everybody a následně přesvědčila producenty k natočení alba. Zaujala – dívky po celé zemi začaly napodobovat její styl oblékání. Po druhém albu Like a Virgin v roce 1984 už nikdo nepochyboval, že se zrodila hvězda. Každé nové album byl hit: jen do roku 1991 jich prodala přes 70 milionů. Od počátku svého zpívání se také objevovala ve filmech.

Stále překvapovala, stále nacházela způsoby, jak se zviditelnit. Pro skandální vystupování měla vyloženě slabost. Stačí zmínit třeba manželství s hercem Seanem Pennem nebo kontroverzní klip k písni Like a Prayer, kde se líbala s černošským Kristem a pobouřila tím i samotného papeže Jana Pavla II. Nemluvě o vydání provokativní, lehce pornografické knížky Sex – se zpěvačkou v různých erotických pózách v hlavní roli.

Hity 60.-90. let můžete nyní slyšet na nové televizní stanici Óčko Gold.

Velkou změnou prošla po narození dcery Lourdes v roce 1996, kterou měla s osobním trenérem Carlosem Leonem. Kromě toho, že se vrhla na studium židovského mysticismu, se definitivně našla i v mateřské a rodinné roli, zvlášť po sňatku s režisérem Guyem Ritchiem v roce 2000. Tehdy se jí narodil i jejich syn Rocco. Napsala první knížku pro děti Anglické růže a později adoptovala dvě děti z Malawi, což se neobešlo bez rozruchu a soudních sporů. Po osmi letech manželství se s Ritchiem rozešli.

Dnes je Madonna svobodnou matkou s titulem nejbohatší muzikantky světa podle časopisu Forbes či nejprodávanější zpěvačkou všech dob podle Guinnessovy knihy rekordů. Časopis Time ji zařadil mezi 25 nejvlivnějších žen minulého století, ale až ve století současném ji televize VH1 korunovala titulem Největší muzikantky všech dob. Podle některých zdrojů dosahuje její konto přes miliardu dolarů.

Mohla si tak dovolit leccos. Například loni na koncertě v Petrohradu v rámci turné ke svému poslednímu albu MDNA v rozporu se zákonem mluvila veřejně na podporu práv homosexuálů a zaplatila za to pokutu přes deset milionů dolarů. Také nechala v Malawi postavit deset škol pro 4 871 dětí.

Jak píše autorka jejího životopisu: "Její styl je konfrontační, její ambice nemají hranic, a přestože má své chyby, je velmi lidská a její nebojácností se můžeme inspirovat."

Který z originálních klipů od Madonny se vám líbí nejvíc? celkem hlasů: 1449

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 20. června 2013. Anketa je uzavřena. 1. Like a Virgin (1984) 1112 2. Vogue (1990) 307 3. Get Together (2006) 30

Podívejte se na ukázky ze tří jmenovaných videoklipů: