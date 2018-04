Má absolutní sluch a duši bohéma, popisuje matka dětskou herečku Nami

U Nami se podle slov její maminky odmalička projevovala láska ke zpěvu a pohybu. Navštěvovala Bambini di Praga, sbor Českého rozhlasu, Kühnuv dětský sbor. Podle její matky Danuše Havelkové stát na místě při zpěvu nebylo pro energickou holčičku to pravé. Nyní proto zpívá v Dětské opeře Praha a brzy se také představí v premiéře muzikálu Carpe Diem, na který teď musí dvakrát týdně nacvičovat tanec a zpěv se staršími a zkušenějšími kolegy.

Opravdu chce být Nami herečka a zpěvačka?

Nami je jednou z hrdinek dokumentárního seriálu České televize Pot, slzy a naděje. Kamera ji sledovala při plnění povinností z matčina diáře plného castingů, dabingu, zkoušek Dětské opery a výuky zpěvu. Jedenáctiletá dívka se při mnohých aktivitách netvářila zrovna nadšeně, což si diváci a diskutéři vysvětlili tak, že matka dceru do aktivit nutí. Mnozí nešetřili ani urážkami na matčinu hlavu a pochybnostmi o jejích mateřských schopnostech.



Podle Danuše Havelkové je ale všechno jinak. "Na zkouškách Dětské opery se tvářila všelijak, protože jí byla přislíbena role Karkulky, ale pak ji nedostala. A taky je to věkem, tedy pubertou, u Nami se projevuje právě děláním otrávených obličejů," ospravedlňuje se a dodává, že ji některé diskusní příspěvky velmi rozrušily a přiměly zpytovat svědomí. Na názor se ptala i samotné dcery, svého okolí a uměleckého ředitele souboru, se kterým Nami nyní nacvičuje muzikál. Všichni ji prý ujistili, že Nami všechno, co dělá, baví.



Zatímco matka bývá při castinzích nervózní, Nami se v klidu věnuje knížce, čtení je její velkou vášní. Od doby natáčení dokumentu jsou ale obě méně vytížené, momentálně si dala matka s dcerou oddech od castingů a dabingu.



"V dabingu jsme nedostaly žádné nabídky, jinak bychom ho asi přijaly, protože ji opravdu velmi baví. Kolikrát to je třeba za stovku, takže nám to vlastně ani nepokryje náklady na dopravu do studia, ale to mi nevadí. Miluji sedět na chodbě a poslouchat hlásek své dcery ve směsici s anglickými hlasy," popisuje Namina matka, která vystudovala práva a pracuje jako policistka. A líčí také, že pro někoho mimo hereckou branži a síť známých není vůbec snadné získat roli.



A jak by se vyrovnala s tím, kdyby se Nami rozhodla pro jinou kariéru než uměleckou? "Už jsme se o tom bavily, Nami navrhla, že by šla na policejní akademii. Vzhledem k tomu, že má na gymnáziu samé jedničky, i když se neučí, tak proč ne. Dneska navíc není problém vystudovat několik různých škol z různých oborů," odpovídá matka. Moc dobře totiž ví, že nemá cenu dceru do ničeho nutit.



Přesvědčila se o tom už v jejích šesti letech, když si učitelka stěžovala, že Nami špatně slyší. Vyděšená matka ji odvedla do nemocnice, kde se dozvěděla zajímavou diagnózu: "Podle doktorů má Nami stoprocentní hudební sluch a duši bohéma. Když ji něco nezajímá nebo nebaví, tak tam sice sedí, ale je duchem nepřítomná, ponořená ve svém světě," vysvětluje Danuše Havelková.