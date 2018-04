Lukáš ve Výměně manželek: Nikoho jsem nepobavil, jsem za idiota

Lukáš se do Výměny přihlásil, protože se chce zviditelnit. Zúčastnil se už

několika reality show. „Mám rád kolem sebe kamery, baví mě, když na mě na ulici koukají. Madonna to měla to podobný jako já, v 15 letech utekla do New Yorku a já v těch letech utekl do Prahy,“ říká ještě předtím, než opustí byt a na deset dní se ocitne v početné rodině v Brandýsku.

Jeho přítel Vojta, s nímž Lukáš tři týdny po Výměně uzavřel registrované partnerství, má spíš problém s komunikací. „Často se hádáme a navíc je Lukáš pedant na úklid. Myslím si, že vytírat čtyřikrát denně je opravdu masakr. Žil jsem v děcáku, vytřeli jsme dvakrát za den a to bylo všechno.“

K Vojtovi se do Prahy na 10 dní nastěhovala Stáňa (37), matka čtyř dětí v rozmezí dva až 17 let. Do Výměny manželek se přihlásila proto, že „manžel příliš holduje alkoholu, udělá pro nás sice první poslední, ale rád si popije, pak začne být uzavřenej a lítostivej a všechno je špatně“.

Ačkoliv se Stáně do Prahy vůbec nechtělo, nakonec se s Vojtou docela shodla a v žižkovském bytě se vlastně řešila prakticky jen osvěta včetně návštěvy gay klubu.

VIDEO: Výměna manželek: Lukáš vytírá čtyřikrát denně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zato Lukáš zažíval v Brandýsku peklo. Hned při přivítání se mu zdálo, že jeho nový „manžel“ Michal „málem spadl se schodů, když viděl buzeranta...“, což ho rozhodilo a od té chvíle si jak jeho, tak všechny děti držel dál od těla a do chodu rodiny se prakticky nezapojil. Ačkoliv měl podle manuálu vařit, uklízet, starat se o psy i o dvouletou Terezku, po osmi dnech Výměny už nedělal nic. Dokonce ani nejedl a jen seděl, kouřil a střídavě odrážel poznámky zejména nejstarší dcery Kristýny, která je podle Lukáše nevychovaný fracek a doma s ničím nepomáhá.

Nezávisle na něm s ním ovšem Stáňa souhlasí. „Jsem měkká, můj styl vychování dětí je: Jsem vaše máma a jsem vaše kamarádka,“ připouští a díky Výměně manželek si uvědomuje, jakého má doma skvělého chlapa a skvělou rodinu.

Lukáš to vzdal

„Chci vám něco říct,“ svolal Lukáš ke konci Výměny celou rodinu do obýváku. „Končím Výměnu,“ oznámil dva dny před oficiálním koncem. „Být tu ještě dva dny, tak se psychicky zhroutím,“ přiznal na kameru.

„Vysloveně jsem to vzdal, je to složitější, než jsem si myslel. Po celou dobu Výměny prakticky nic nejím, jsem hodně zaskočenej sám sebou, že tohle nezvládám. Zklamal jsem mámu, Vojtu, kamarády, kteří si mysleli, že bude show, ale já jsem nikoho nepobavil. Je mi to líto, že jsem tu rodinu nezvládl, nezapadl jsem a teď jsem bohužel za toho idiota já,“ uvažoval o samotě.

I Michal byl z Výměny zklamaný. Poslední dny už raději Lukáše vůbec nevnímal. „A přitom jsem se tak snažil, aby mu u nás bylo dobře,“ pronesl.

Lukáš pookřál, až když byl zase se svým Vojtou. „I kdyby to vláda dovolila, děti zatím nechci, nejsem na to připraven,“ svěřil se mu s bezprostředními pocity.