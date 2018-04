Fridex i nůž jsou výjimky. Matky vraždí polštářem, říká psycholožka

Proč matky zabíjejí své děti?

Naštěstí zase není těch případů tolik, abychom z toho vyvozovali nějaké tendence, ale z oficiálních údajů vyplývá, že asi jedna čtvrtina zabití vlastního dítěte spadá na vraždu novorozence. Zbývají tři čtvrtiny, kde jde o poměrně pestrou škálu. Zhruba jedna až dvě čtvrtiny připadají na vztahové problémy, na vyčerpání a stres všedního dne, u zbývající čtvrtiny jsou za smrtí dítěte duševní poruchy matky.

Zabíjejí své potomky častěji matky než otcové?

Statistiky říkají, že matka a otec jsou si, co se týče extrémního násilí vůči vlastnímu dítěti, fifty fifty. Čím starší dítě, tím pravděpodobnější je viníkem otec, u mladších dětí je to častěji matka. Speciální kategorií u žen jsou vraždy novorozence.

Liší se jejich motivace?

Říká se, že ženy vraždí toho, koho nechtějí, kdo jim překáží, kdežto muži vraždí spíš toho, koho nechtějí nechat odejít.

Udivuje mě samotný fakt, že matka vůbec dokáže dítěti ublížit, dokonce ho zabít.

Může mít závažnou psychickou poruchu a vraždí pod vlivem halucinací, bludů, známý je Capgrasův syndrom, kdy matka vnímá své dítě jako někoho úplně cizího, má pocit, že jí ho někdo vyměnil - to je jedna skupina. Druhou skupinou jsou psychopatické osoby - osoby nezralé, emočně ploché, neschopné se postarat o dítě, protože jsou jakýmkoliv denním stresem předrážděné, péče přesahuje jejich kapacitu. Mohou to být i drogově závislé osoby.

Do jaké míry jejich nezralost souvisí s inteligencí?

Nesouvisí až tak, ale je pravda, že čím nižší IQ, tím nižší je také odhad toho, co vlastně svým chováním způsobím, nižší empatie a větší pravděpodobnost k primitivnějšímu chování, třeba hrubé chování k dítěti bez úmyslu ho zabít.

Jaké motivy vás napadají u nedávno odsouzené Romany Z. ze Širokého Dolu, která zabila své čtyři děti?

Nejspíš takzvaný Médein komplex, tedy pomsta partnerovi skrze děti. Partner se podle takové ženy nechová dostatečně pozorně. Sama je přetížená starostmi všedního dne a má pocit, že je na všechno sama. Jako jediné řešení ve svém egocentrickém, narcistním uvažování vidí v potrestání partnera tím, že zabije dítě, o němž ví, že ho má rád. Pokud svět neklape podle toho, jak ona chce, už není ochotna situaci řešit standardně, například vyjednáváním, žádostí o pomoc, využije nezralá osobnost děti jako nástroj. "Podívej, jaký já jsem chudáček, k čemu jsi mě vlastně dohnal," chce tím činem sdělit svému muži.

Sama se chtěla zabít, ale nepovedlo se. Bude pro ni teď těžké žít s tou vinou ve vězení až do smrti?

Vy vycházíte z pocitů normálního člověka, který má většinové hodnoty, který vnímá děti jako nejdůležitější smysl, že jsou slabé a zranitelné, a už proto je třeba je chránit. Jestliže ale matka své čtyři děti zabije, je téměř jisté, že takové hodnoty nemá. A je docela možné, že se může sama cítit jako oběť a sama sebe litovat, k čemu ji dovedl partner, bývalí partneři, celý svět. Jestliže má v hlavě svou ukřivděnou story, může naopak cítit velkou nenávist a zášť ke všem, kteří tu zůstali a podíleli se na tom, že ona je ve vězení a má tak mizerné vyhlídky. Ona nemusí vůbec trpět pocitem viny, ale spíše žije s nenávistí.

Myslíte, že je možné, že by si nic nepamatovala, jak tvrdí?

V zásadě je možné všechno, ale takový člověk by musel trpět závažnou duševní poruchou, nebo by musel nastat nějaký krátkodobý psychotický stav, změněný stav vědomí. Při likvidaci čtyř dětí, která zabere určitý čas, vyžaduje myšlenku, program, je to jen těžko představitelné. Naopak si dovedu představit docela účinnou obranu: nic si nepamatovat. Existuje obranný mechanismus, kterému se říká popření, čili to, co je pro mě nepříjemné, na to si nechci vzpomenout, protože by mě to rozrušilo, popřelo mou představu o sobě samé.

Takže ví, ale nechce si události připustit?

Ano, nechce si nic z toho nepříjemného připomínat, zvláště je-li na to dotazována.

Vzpomínáte na případ Heleny Čermákové, která v opilosti zalehla svou pětiletou dceru, kterou poté spálila v lese, a policii tvrdila, že se jí ztratila? Odseděla si jen tři roky, zatímco Romana Z. je ve vězení na doživotí. Podle čeho se posuzuje závažnost vraždy vlastního dítěte?

To jsme na poli morálky a morálka je cit, kdy události hodnotíme podle kritérií, která jsou pro nás důležitá. Léta letoucí se forenzní psychologové pokoušejí sestavit žebříček trestných činů podle jejich zavrženíhodnosti. Ale takový teploměr je velmi obtížné vymyslet. Ve vraždě se mohou promítat různé věci: ta ze soucitu může být z určitého hlediska zavrženíhodná, zatímco pro jiné skupiny lidí alespoň psychologicky pochopitelná.

Takže i vraždu dítěte lze někdy ospravedlnit?

Osobně bych byla velmi ráda, kdyby se ve společnosti udržel morální princip, že sáhnout na život dítěte je tabu. Tuhle hodnotu si musí společnost chránit a její ohrožení razantním způsobem sankcionizovat. Pokud navíc dítě zabije vlastní rodič, je to ještě horší, protože není-li společnost schopna vštípit svým vlastním členům, že o potomky máme co nejlépe pečovat, je to cesta ke zkáze společnosti. Je rozhodně alarmující, že počty týraných a zanedbávaných dětí rostou.

RIZIKOVÉ MATKY Psychická porucha

Matka byla v dětství obětí zneužívání

Je-li matka ve vztahu, kde jsou partnerské konflikty nebo domácí násilí

nebo domácí násilí Profil osobností: zejména závislá, egocentrická, hraniční osobnost

Co je to za matku, která dá své pětileté dceři vypít čaj s fridexem a ve chvíli, kdy je dcera na smrt, volá exmanželovi a ptá se, co u něj jedla?

V tomhle případě šlo právě o pomstu bývalému partnerovi, tedy o zmíněný Médein komplex. Tenhle typ matek dokáže velmi dobře inscenovat okolnosti a přitom se tvářit jako nicnetušící oběť. Dítěti nepomůže ani v situaci, kdy je mu zle. Myslí dál především na sebe. Jejich povaha nese rysy egocentrismu, narcismu s příměsí histriónských rysů, což je mix nejproblematičtějších charakteristik. Do toho jde o matku "nezralou", která si myslí, že může dítě použít nebo odložit jako panenku. Jenomže děti často nejvíc naší pozornosti potřebují právě, když to rodiče moc nebaví.

Fridex, nůž, injekční stříkačka, polštář, jaké způsoby vraždy "krkavčí" matky nejčastěji zvolí?

Udušení polštářem. To je docela častý způsob útoku na malé dítě. Útoky nožem a podobně jsou ve statistikách uváděny poměrně málo.

Zmínila jste Médein komplex, psychické poruchy, psychopatické osoby, vraždy novorozenců...

Další skupinou jsou takzvané zdánlivě altruistické vraždy, což znamená, že matka se rozhodne ukončit život a dítě chce vzít s sebou, protože neví, co by ho tady čekalo. Někdy se tomu říká rozšířená sebevražda, ale do této skupiny může patřit i vražda handicapovaného dítěte, jehož matka se domnívá, že trpí, a rozhodne se mu utrpení zkrátit. Motivy vražd vlastních dětí, které jsem popsala, jsou známé zhruba od 70. let minulého století, ale teprve v posledních deseti letech mluvíme o novém vzorci chování některých rodičů.

Jakém?

Zjednodušeně mluvíme o zoufalém rodiči, je jedno, zda jde o matku či otce, který nezvládne zajistit zdroje. Vyhodili ho třeba ze zaměstnání, není schopen udržet standard, uživit rodinu. Například matka po rozvodu zůstane sama s dítětem a neutáhne byt. Snaží se získat podporu, ale na žádnou nedosáhne. Nevidí už další možné řešení. Má pocit, že selhala, a tak vezme dítě do náručí a skočí s ním z okna.

Takových matek i otců přibývá?

Jde o relativně nový fenomén, který se objevil ve forenzní psychologii. Někteří kolegové se domnívají, že tohoto typu nešťastných zoufalých rodičů bude přibývat. Nedávno zrovna jeden muž vyházel před očima manželky děti z okna a pak skočil sám právě proto, že mu zkolabovaly všechny životní hodnoty a perspektivy. Půl roku se snažil, kamufloval před rodinou, že je všechno v pořádku, a když zjistil, že už není schopen ten tlak udržet, reagoval takto.

Může okolí latentní vražedkyni odhalit?

U psychicky nemocných je šance, že si někdo z blízkých podivného chování všimne, pak pomůže léčba. I u psychopatek poškozených na osobnosti, které dítě a jeho nároky dráždí, rozčilují, znervózňují a po nějaké době permanentního "stresu" pak tlak neunesou, může do hry vstoupit rodina nebo okolí.

Podle čeho můžeme poznat, že matka by mohla dítě zabít?



VAROVNÉ SIGNÁLY Špatná péče , dítě má hlad, žízeň, lhostejnost k potřebám dítěte

, dítě má hlad, žízeň, lhostejnost k potřebám dítěte Nepřiměřené reakce na normální projevy dítěte, když dítě pláče, nespí, když by z pohledu matky mělo. Nemlčí, když se chceme dívat na fotbal či seriál. To jsou situace, které normální rodič unese.

Pozorné okolí je schopno zaregistrovat, že matka se k dítěti chová vystresovaně, odmítavě. Dítě třeba upadne a matka vysvětluje, že je hloupé, špatné, nebo dokonce, že upadlo proto, že chce matku provokovat. Případ, kdy by milující a pečující matka z ničeho nic vlastní dítě udeřila, je takřka vyloučený, obvykle existuje řada varovných signálů. Jenže někdy je okolí nastaveno stejně jako matka a její chování nikomu z blízkých divné nepřijde. Týká se to rodin z drogového prostředí, těch, které mají posunuté normy a hodnoty, jejich život je sociálně rozpadlý, což často souvisí s alkoholismem, nezaměstnaností. V takovém prostředí osobnost zhrubne, zpustne a ruku v ruce s tím má menší zájem o vlastního potomka. Zanedbává ho, týrá a takové zacházení může mít i tragický konec.

Jsou dnes děti zranitelnější než dřív?

Jedna z příčin, proč máme ten pocit, je vysvětlována tím, že nejsou velké rodiny. Dřív si členové širší rodiny všimli, že dítě novou nevěstu vyčerpává, že péči nezvládá, a pomáhali jí i dítěti. Dnes jsou matky s dětmi často celé roky samy a některé třeba utíkají k internetu k virtuálnímu životu, který je pro ně skutečnější než realita. Výsledkem je, že taková máma chatuje na internetu a tříměsíční dítě jí doslova umírá hladem.

Přibývá případů vražd vlastních dětí?

Nezdá se, že by čísla nějak dramaticky rostla, aby bylo třeba nějakého mimořádného alarmu. Stále však platí, že víc než od cizího člověka hrozí dítěti větší nebezpečí od vlastního rodiče. Statistiky říkají, že za smrtí dítěte je vlastní rodič až ve dvou třetinách případů.